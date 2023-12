Le migliori creme contorno occhi illuminanti contro borse e occhiaie

I llumina lo sguardo mentre combatti borse e occhiaie con le migliori creme contorno occhi

Le funzioni dei contorno occhi possono essere molte: da quella idratante a quella anti-age, a quella liftante. Oggi ci concentreremo però su una di quelle più famose e importanti: quella illuminante. Anche la zona perioculare infatti ha bisogno di un po’ di luce, che spesso viene spenta e coperta da occhiaie e borse che rendono il nostro sguardo stanco, opaco e dull. Per esercitare una buona funzione illuminante un contorno occhi dovrebbe contenere all’interno attivi specifici che schiariscano le occhiaie ma provvedano anche a uniformare la cute, decongestionare eventuali borse agendo sul mircocircolo e drenare ma anche che idratino e creino un effetto tensore ed elasticizzante. Concentrati quindi su creme apposite per questa area così delicata che all’interno contengano ingredienti come la vitamina C, uno fra i più potenti antiossidanti per la pelle che illumina, schiarisce e rende glowy la cute, ma anche caffeina, peptidi, acido ialuronico, vitamina A e ceramidi.

Drunk Elephant, C-Tango Multivitamin Eye Cream

Una crema contorno occhi che contiene una combinazione di cinque forme di vitamina C che lavorano in sinergia con peptidi e antiossidanti come la vitamina E e l’enzima superossido dismutasi, garantendo una difesa da inquinamento, radicali liberi, invecchiamento precoce e donando luminosità e freschezza allo sguardo.

111 Skin, Gel Contorno Occhi Illuminante NAC Y

Questo gel è ideale per occhi stanchi e gonfi perché, grazie alla sua potenza lenitiva e idratante, riduce la comparsa di occhiaie, minimizza le borse e riduce la visibilità di linee sottili e rughe, mantenendo idratata la zona perioculare.

Olehenriksen, Banana Bright+ Eye Crème

Una crema per il contorno occhi formulata con vitamina C (in una nuova formula senza profumo), oro vero, collagene, bioflavonoidi (composti antiossidanti di origine vegetale che neutralizzano i radicali liberi e altri aggressori ambientali), estratto di arancio trifogliato e pigmenti ispirati alla banana powder che riflettono la luce per correggere istantaneamente le occhiaie, illuminare e ravvivare gli occhi stanchi.

Sunday Riley, Auto Correct

Una crema contorno occhi illuminante e decongestionante contenente caffeina ed estratto di ginseng del Brasile, estratti concentrati di castagna d’India e di acmella oleracea che attenuano l’aspetto di segni di espressione e zampe di gallina, ma anche antiossidanti, luteina, burro di cacao, burro di karité ed estratto di scorza di anguria che assieme svolgono un'azione idratante, nutriente e liftante.

Tarte, Maracuja C-brighter, Crema Contorno Occhi Al Maracuja

Una crema formulata con maracuja ricca di vitamina C che leviga, idrata e illumina istantaneamente i tuoi occhi e non solo: la miscela di estratti vegetali antiossidanti al suo interno combatte i radicali liberi mentre delle particelle riflettenti illuminano la zona e riducono otticamente l’aspetto di occhiaie e borse.

Kiehl’s, Creamy Eye Treatment With Avocado

Una crema contorno occhi all'avocado, a base di vitamina A, olio di avocado e acidi grassi, che dona luminosità ed elasticità alla fragile zona perioculare mentre la protegge dalla sovra-esposizione a schermi digitali causata dall'utilizzo quotidiano di dispositivi tecnologici.

Ilia, Bright Star Crema Contorno Occhi

Una crema contorno occhi arricchita di un'alternativa vegetale al retinolo ideale per schiarire, idratare, levigare e decongestionare in una sola passata. Infine la punta in ceramica rinfrescante massaggia delicatamente la pelle durante l’applicazione, mentre la perla traslucida illumina il contorno occhi per risvegliare lo sguardo.

Dermalogica, BioLumin-C Eye Serum

Questa volta ti presentiamo un siero, contenente vitamina C, estratto di fungo tremella - ricco di nutrienti essenziali - e microalghe, che aiuta a contrastare l'invecchiamento precoce della pelle causato dai movimenti oculari quotidiani e dallo stress ambientale mentre la illumina e rassoda.

Rose Inc, Crema Contorno Occhi Illuminante Eye Revival

Una crema light e dalla texture vellutata che illumina la zona perioculare rendendola glowy e che può essere utilizzata anche come primer prima del makeup.

Charlotte Tilbury, Magic Eye Rescue

Charlotte Tilbury ha creato una crema contorno occhi dall'effetto levigante e illuminante che riduce l'aspetto di rughe, occhiaie e borse, la cui formula - contenente un complesso ricavato dai peptidi di riso e soia, estratto di cellule staminali di dafne odorosa, molecole di retinolo a lento rilascio, olio di cocco e burro di karité - ammorbidisce, idrata e nutre la pelle.

