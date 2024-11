I migliori burri struccanti della k-beauty da provare per una doppia detersione coi fiocchi

A manti della skincare coreana e della doppia detersione, questi burri struccanti vi faranno innamorare

È rimasto ancora qualcuno che non pratica la doppia detersione? Se c’è una cosa che la k-beauty ci ha insegnato, è proprio l’importanza di rimuovere alla perfezione - con i migliori burri struccanti e i cleanser cremosi più delicati - ogni traccia di spf, trucco e inquinamento che si depositano sul viso nell’arco della giornata.

La pelle ben detersa è meno soggetta a brufoli, irritazioni, pori occlusi e tutto ciò che si cerca di combattere con ogni prezioso prodotto di skincare che mettiamo sul viso. Così come il make-up che per apparire bello e uniforme ha bisogno di una tela perfettamente liscia, anche gli ingredienti di skincare hanno bisogno che non ci sia nulla ad impedirgli di penetrare nella pelle per svolgere la loro azione.

I migliori burri struccanti per la doppia detersione: come usarli

C’è sempre un po’ di sospetto quando si tratta di utilizzare prodotti a base oleosa sulle pelli miste o grasse, perché si pensa erroneamente che questi possano lasciare tracce pesanti sul viso.

Chi è già avvezza alla doppia detersione sa benissimo che la seconda fase serve proprio a rimuovere eventuali indesiderati di residui che potrebbero rimanere sulla pelle. Inoltre i burri struccanti e i detergenti cremosi sono una coppia imbattibile per pulire la pelle con delicatezza, tanto che la doppia detersione è adatta anche alle pelli più sensibili.

Chi invece ha il problema delle pelle secca o disidratata e teme che questo processo rischi di eliminare la poca idratazione e nutrimento che hanno, sta per ricredersi.

Sarà infatti sufficiente provare la doppia detersione inversa. Mai sentito parlare? Come suggerisce il nome, bisogna semplicemente invertire l’ordine dei prodotti, utilizzando prima il detergente cremoso e poi il burro struccante.

In questo modo gli oli nutrienti contenuti nei burri porteranno nutrimento e aiuteranno a sigillare l’idratazione rinforzando la barriera cutanea.

I migliori burri struccanti coreani da comprare online

heimish - All Clean Balm - Balsamo Detergente Viso

Beauty of Joseon - Balsamo detergente Radiance

BANILA CO - Clean It Zero Cleansing Balm Original

Dr. Althea - Pure Grinding Cleansing Balm - Balsamo Detergente Viso Lenitivo

haruharu wonder - Centella Sunflower Makeup-Melting Cleansing Balm - Balsamo Struccante

House of Hur - Purifying Cleansing Balm

APLB - Glutathione Niacinamide Cleansing Balm - Balsamo Detergente Viso Glutatione Niacinamide

AROMATICA - Orange Cleansing Sherbet

BLITHE - Anti-Polluaging Pore Cleansing Balm

