Maschere in tessuto: qui le migliori da comprare online

È arrivato il momento di ridefinire il concetto di ballo in maschera. Loungewear e maschera di tessuto al posto di abito da sera e maschera da Eyes Wide Shut e vedrai che risultati strabilianti sulla pelle.

Ci sono diversi approcci all’arte del masking che, FYI, è stato il più grande trend del 2017 e non a caso è anche l’anno in cui da noi è diventata famosa la skincare routine coreana con tutti i suoi 10 step. Dopo un periodo di massimalismo abbiamo deciso di darci una ridimensionata in favore di una routine più snella e rapida, dedicando alle maschere una sola a settimana e non ogni sera. In questo modo la maschera in tessuto è diventata un momento di coccola, sia per noi stesse che per la pelle, piuttosto che un lavoro. Poi c’è anche la pratica del masking di gruppo: ci si incontra con le amiche, tè e biscottini (o spritz e salatini) e maschere per tutte.

Dall’altro lato invece, c’è chi è meno dedita a questa pratica e usa le maschere di tessuto in situazioni di emergenza, per esempio per un boost di luminosità prima di una serata o come detox dopo un periodo particolarmente intenso e stressante o per una sferzata d’idratazione nei momenti in cui le pelle appare un po’ provata e assetata.

Il fatto che esista una maschera in tessuto che risolve qualunque problema in un battito di ciglia è anche il motivo per cui ne conserviamo una collezione eterogenea negli armadietti del bagno: non sappiamo mai di cosa e quando ne abbiamo bisogno ed è sempre meglio a avere tutto a portata di mano. E l’aspetto più godurioso che spesso ci fa indulgere in questa pratica delle maschere di tessuto è la quantità di prodotto contenuto in ogni bustina. Anche in questo caso ci sono diversi comportamenti in merito all’utilizzo del prodotto rimanente. Se sul fondo è rimasto davvero molto prodotto, nulla vieta di riutilizzare la maschera una seconda volta l’indomani, dopo averla accuratamente riposta in modo che assorbisse la rimanenza; in alternativa lo si può applicare su collo e décolleté, che sono zone che spesso ignoriamo, oppure lo si può includere nella routine serale.

