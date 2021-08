C ome conciliare la passione per i viaggi e quella per il make up, portando con te sempre i prodotti essenziali per ottenere un look impeccabile, perfetto per sfidare qualsiasi condizione e vivere ogni tipo di avventura!

Viaggiare spesso significa scoprire posti incredibili, conoscere culture, cibi e tradizioni diverse e provare emozioni indescrivibili. Spesso questa attività richiede anche una capacità notevole di adattamento, in maniera tale da muoversi senza troppi fastidi e con praticità.

C’è chi, andando all’avventura, preferisce un look il più possibile acqua e sapone, e chi invece non rinuncia al make up e alla skincare neanche quando passa tante giornate fuori casa.

Lo spazio in valigia è sempre molto prezioso e va gestito con attenzione. Pertanto anche il beauty case va riempito con i prodotti giusti che verranno realmente utilizzati. In questo modo, riuscirai a creare un trucco impeccabile anche utilizzando pochi cosmetici senza appesantire troppo il tuo bagaglio.

Vediamo quali sono i 5 prodotti irrinunciabili per realizzare un make up semplice, ma d’effetto, per accompagnare le tue giornate in vacanza.

Scegli sempre prodotti per il make up contenenti protezione solare

Alla base di un buon make up estivo (ma non solo), qualunque sia, sta sempre la corretta protezione della pelle dai raggi solari. Utilizzare fondotinta e altri prodotti che presentano anche un fattore di protezione, ti garantisce un’epidermide riparata, sana e giovane. Inoltre, previene i melanomi e altre malattie.

Ricordati, quindi, che quando acquisti BB e CC cream devono contenere una quantità di SPF alta (50 è l’ideale). Per selezionare il prodotto più adatto secondo le caratteristiche della tua carnagione, tieni conto che il colore deve avvicinarsi a quello delle tue spalle o del tuo décolleté.

Non sottovalutare poi l’importanza di ripetere l’applicazione dopo il tuffo in acqua!

La maniera migliore per ritoccare il make up e successivamente riapplicare anche la crema solare consiste nel mescolare, sul dorso della mano, un fondotinta in polvere e la pomata, per poi applicare il composto sul viso con un pennello.

Saluta l’effetto panda con il mascara waterproof

Per aprire e intensificare il tuo sguardo non puoi che applicare una generosa quantità di mascara. Affinché duri nel tempo, resistendo al sudore, agli sbalzi di temperatura e al vento, scegli la versione waterproof. Questa tipologia resiste a qualsiasi tipo di vacanza, da quella sportiva a quelle più rilassanti!

In commercio, inoltre, esistono moltissime varietà di questo prodotto e che possiedono proprietà allunganti, incurvanti e volumizzanti. Anche il range di prezzi è molto ampio. Troverai sicuramente quello più adatto alle tue esigenze che ti aiuterà ad avere un make up con occhi ammalianti evitando il tanto temuto effetto panda con occhiaie nere!

Porta sempre con te il burrocacao per labbra idratate e lucide

Qualsiasi sia la destinazione da te scelta, non dimenticare mai di inserire nel tuo beauty case un buon burrocacao. In questo modo potrai avere sempre labbra idratate, morbide e lucide! Come abbiamo già detto, anche questa parte del viso, essendo molto delicata, necessita di particolari attenzioni per evitare ustioni e fastidi come herpes e irritazioni. È importante che questi prodotti contengano SPF 30 o meglio 50 e che vengano applicati anche nei giorni nuvolosi, perché i raggi solari passano anche attraverso le nuvole senza che noi ce ne accorgiamo.

Blush e bronzer due in uno per illuminare e scaldare l’incarnato

La scelta migliore per rendere l’incarnato sempre luminoso, caldo e intenso è rappresentata da un prodotto due in uno che unisce il blush e il bronzer. Il primo ha la funzione di colorare le guance rendendole colorate e in salute, mentre il secondo scolpisce il volto creando bellissimi giochi di ombre e di luci per un effetto baciata dal sole. In questo modo, non avrai alcun problema con il tuo sottotono quando la tua pelle inizierà a diventare dorata con le prime esposizioni al sole.

La versione in crema è la scelta migliore per il periodo estivo, in quanto è più leggera, modulabile e semplice da applicare direttamente con le dita, senza il pennello… Ma non per questo è meno pigmentata! La stesura deve avvenire però in modo fluido, picchiettando nei punti che si vogliono evidenziare. Se non sfumi con attenzione, rischi di creare delle macchie assolutamente poco estetiche.

Prodotti fissanti per le sopracciglia? La svolta per il tuo make up!

Il trend 2021 riguardante le sopracciglia consiste nell’averle all’insù e folte. Così facendo, lo sguardo viene incorniciato e reso più audace e intenso, evidenziando gli occhi, la loro forma e il loro colore. Oggigiorno esistono tantissimi prodotti per ottenere un effetto wow in maniera molto semplice, riempiendo i buchi che purtroppo si formano quando non si utilizza correttamente la pinzetta, oltre che conferendo una forma definita alle sopracciglia. Le texture e formulazioni disponibili sono davvero tante, ma la vera chicca è il potere fissante che permette di mantenerle ferme e impeccabili per ore, rendendole a prova di viaggio!

Può trattarsi di un gel da applicare spazzolando i peli e donando loro l’aspetto che preferisci, oppure di matite o pomate per disegnare la forma e aggiungere colore. Nota bene, però, che non devi mai scegliere una nuance troppo scura (assolutamente bandito il nero!), altrimenti rischi di appesantire lo sguardo e di incupirti.