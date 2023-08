Le migliori creme solari minerali: quali sono e dove comprarle

C on il sole non si scherza e il nostro obiettivo è proteggere sempre la nostra pelle. Scopri per chi sono perfetti i solari minerali.

La scelta del solare giusto è un argomento delicato. I filtri minerali godono purtroppo di cattiva fama quando si tratta di creme solari, perché qualche formula tende ancora a lasciare un leggero alone bianco. Ma ormai siamo ben lontani dalle creme del passato che erano dei pastoni densi e impossibili da spalmare. Le nuove creme solari con filtri minerali sono super piacevoli da spalmare sulla pelle, così che questo step sarà un gesto naturale per incorporare la protezione solare nella skincare routine.

Le creme solari con filtri minerali

Chiariamo subito una cosa. “I filtri fisici o minerali che possiamo trovare sono solamente due: il Diossido di Titanio (Titanium Dioxide) e l’Ossido di Zinco (Zinc Oxide), entrambi ad ampio spettro, ossia che proteggono dai raggi UVA e UVB”, dice Ilenia Gebennini, co-founder e product manager di Darling.

Tra i benefici dell’ossido di zinco ci sono la sua capacità di lenire e proteggere la pelle, ecco perché è presente nelle formule di diverse creme e unguenti e non solo nelle protezioni solari, infatti favorisce la rigenerazione della pelle e dei tessuti e ha una potente azione antiossidante. I migliori solari per le pelli sensibili sono indubbiamente quelli che contengono (anche) l’ossido di zinco.

Il biossido di titanio possiede un elevato indice di rifrazione ed è in grado di assorbire, riflettere e disperdere la luce solare e per queste sue proprietà è molto utilizzato nelle creme solari con filtri minerali.

“I filtri fisici in generale, essendo in forma di pigmenti dicolore bianco in polvere che non sisolubilizzano, rimangono dispersi nella formulazione e tendono più facilmente a lasciare patina bianca o a rendere la formula più pesante. Con le moderne tecnologie però, queste polveri sono altamente micronizzate, pertanto risultano più leggere e se miscelate in formule più complesse e ben bilanciate arricchiscono la formula senza appesantirla”, dice Gebennini.

Le migliori creme solari minerali viso

Scopri la nostra selezione delle migliori creme solari con filtri minerali, perfette se hai la pelle sensibile.

