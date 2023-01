Le migliori creme mani da comprare online

L’inverno, in particolare l’aria fredda, è il peggior nemico della pelle e una buona crema idratante e nutriente è il segreto per mani morbide tutto l’anno. Ecco le migliori da tenere in borsa e sul comodino.

Nocche screpolate, mani secche e ragadi sono solo alcuni dei problemi che interessano la pelle delle nostre mani. Il fatto che siano sempre esposte ad aggressioni di qualunque tipo, non solo metereologiche, rende le mani una delle parti più sensibili e delicate del nostro corpo, nonché una delle più difficile da mantenere idratate. È cosa nota che le mani siano il primo indicatore dell’età di una persona, perché per quanto proviamo a proteggerle, tra i continui lavaggi e i danni causati dal sole (se riesci a mettere sempre lo schermo sulle mani sei un mito), è inevitabile che si segnino.

Possiamo però fare un lavoro di contenimento dei danni alle mani e, come per il viso, l’unico alleato sono le creme. Idratanti, emollienti, riparatrici e, per il giorno, anche con la protezione solare. E possibilmente che non ungano e si assorbano in fretta, perché lasciare impronte digitali su ogni superficie che tocchiamo è una sensazione orribile.

I motivi per cui abbiamo le mani secche sono diversi. Il freddo e gli sbalzi di temperatura favoriscono la comparsa di pelle screpolata, perché si abbassano le difese della pelle e la barriera lipidica risulta compromessa. Ma le mani secche non sono solo un problema stagionale. Le polveri sottili, i frequenti lavaggi, l’uso (e abuso) di igienizzanti per mani, le cattive abitudini di usare detersivi senza guanti e anche alcune condizioni genetiche causano secchezza, ecco perché una buona crema per le mani è un must-have tutto l’anno.

Come per le creme che mettiamo in viso, anche quelle per le mani non sono tutte uguali, quindi è importante scegliere al meglio quella più adatta alle nostre esigenze. Le creme mani hanno due funzioni importanti: la prima, difensiva, permette di creare uno strato superficiale sulla pelle, limitando la perdita d’acqua dell’epidermide. La seconda operazione è quella di idratare le mani secche. La sera invece non disdegnamo delle creme più ricche, quasi come unguenti, per fare degli impacchi che riparino e nutrano la pelle e le unghie. Sì, perché anche la nail art più spettacolare risulta cheap se le cuticole sono secche e le mani non sono ben curate.

Qui trovi le migliori creme mani da comprare online e, se ancora non l’hai fatto, non dimenticarti di prenderne una da tenere sempre con te e una da lasciare sul comodino, così ti ricordi di metterla ogni sera prima di andare a letto. E se ti piacciono quelle particolarmente ricche, ma temi di ungere le lenzuola, non dimenticarti un paio di guanti in cotone.

Clarins Multi-Intensive Crema Mani Anti-Macchia

Aesop Balsamo Profumato Per Le Mani

Lanolips Crema Mani Alla Rosa Formato Viaggio

Merci Handy Crema Mani

Origins Make A Difference Hand Treatment

Ultra Violette Extreme Screen Crema Idratante Corpo E Mani SPF 50+

Rituals The Ritual Of Sakura Balsamo Mani

Alma K Crema Mani Intensiva Con Acido Ialuronico

Nuxe Crema Mani e Unghie Rêve de Miel®

C’era e Crema Mani Rigenerante

Chanel La Crema Mani

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Beauty ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.