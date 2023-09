Labbra perfette: prenditene cura con una routine ad hoc

L e vogliamo morbide, idratate e super plumped: dallo scrub al balsamo al lip oil, qui trovi tutto quello che ti serve per la tua lip routine.

Avere labbra perfette negli ultimi anni è diventata una vera e propria ossessione. Con escamotage più o meno naturali, l’obiettivo di tuttœ noi è quello di avere labbra piene, turgide e morbide, che ci piace rendere succose con l’uso di rossetti cremosi e lip gloss o lip oil.

Ma come avere una pelle bella e uniforme è un lavoro di pazienza e dedizione, lo stesso possiamo dire della bocca: zona sensibile e delicata che tende ad irritarsi al minimo sbalzo di temperatura o quando el condizioni meteorologiche si inaspriscono. Quindi sì, anche le labbra vogliono una routine mirata, soprattutto se tendono ad essere secche tutto l’anno.

Scrub labbra i migliori da provare

Primo step: eliminare pelle secca e cellule morte, come in ogni beauty routine che si rispetti. Gli scrub labbra sono dei granuli delicati da massaggiare e di solito hanno anche un buon profumo o sapore. Sono comodissimi quelli in stick, ma anche quelli nel pot regalano grandi soddisfazioni.

Se sei in vacanza e ti sei dimenticata lo scrub, ma è una questione di emergenza, prova lo scrub labbra fai da te, è semplicissimo. Basta prendere una bustina di zucchero e unirla a un po’ di crema idratante, cercando di bilanciare le due parti, e poi massaggiare fino a quando non hai ottenuto il risultato auspicato.

Il burrocacao

Un grande classico che aiuta a proteggere le labbra, sia in inverno dal freddo che rischia di tagliarle, che in estate con il fattore di protezione e a riparare i danni subiti: immancabile in borsa e sul comodino.

Il balsamo labbra

La differenza tra il burrocacao e il balsamo labbra è davvero minima: stessa funzione di proteggere e riparare, ma texture diverse, con il lip balm un po’ più ricco e cremoso.

Maschera labbra

Ce ne sono di diversi tipi, qualcuna da fare la notte e altre da lasciare in posa mentre fai la skincare, così quando arriverà il momento di applicare il rossetto.

