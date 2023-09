I migliori massaggiatori anticellulite: cosa sono, cosa fanno e dove comprarli

I massaggiatori anticellulite sono un alleato in più per diminuire l’effetto buccia d’arancia. Ce ne sono diversi, da quello manuale a quello hi-tech: l’importante è scegliere quello giusto per te.

Non importa quanti passi in avanti si stiano facendo nell’accettazione di sé e del proprio corpo: per quanto cerchiamo di guardarlo con occhi positivi, la cellulite proprio non riusciamo a digerirla.

Stabilito che la cellulite non guarda in faccia a nessuna, indipendentemente dal peso e dalla forma fisica, sappiamo che è un disturbo multifattoriale e senza dubbio un’alimentazione e uno stile di vita sani aiutano a tenere sotto controllo la pelle a buccia d’arancia, ma non sono l’unica opzione.

Tra massaggi, creme, fanghi e pantaloncini hi-tech, il mercato della bellezza è quasi saturo, eppure a scadenza regolare esce una nuova diavoleria per combattere la cellulite, perché si sa che, in fondo, l’unione fa la forza.

Quello che di certo sappiamo è che i massaggi aiutano moltissimo con la cellulite e possono fare prodigi nel caso della ritenzione idrica, ecco perché sfruttare diversi strumenti per il massaggio anticellulite casalingo può essere un modo per aumentare l’efficacia di tutte le creme e di tutti gli sforzi che già facciamo per cercare di estirparla dal nostro corpo.

Massaggiatore anticellulite manuale

Di solito è l’opzione più economica e facile da usare che non richiede chissà quale manualità e tantomeno l’impiego di batterie o corrente. Ci sono diversi tipi di strumenti da massaggio manuale anticellulite e cambiano tanto nella forma che nei materiali - esistono sia in plastica che in legno - e aiutano a rendere più incisivo il massaggio rispetto alla sola azione delle mani. L’ideale è usarlo una decina di minuti al giorno quando si applica il trattamento anticellulite.

La coppetta anticellulite

Il cupping è una pratica che mira a diminuire l’effetto pelle buccia d’arancia utilizzando delle coppette che risucchiano la pelle sfruttando il meccanismo del vuoto aspirato, agevolando così il drenaggio dei liquidi e riattivando il microcircolo.

Massaggiatore per cellulite elettrico

Sbagliare con questo device è quasi impossibile, ma è sempre meglio leggere prima le istruzioni. Punto a favore, essendo un massaggiatore elettrico richiede meno sforzo di quello manuale e garantisce la stessa intensità su tutte le zone, mentre il massaggiatore manuale potrebbe risentirne quando siamo stanche e doloranti.

Se vogliamo è anche più versatile, perché ci sono modelli con testine intercambiabili e intensità regolabile che possono essere utilizzati su tutte le zone critiche.

Massaggiatore anticellulite a infrarossi

La tecnologia IR sfrutta l’effetto del calore per stimolare la circolazione sanguigna e attaccare i depositi di grasso sottocutanei.

