Gel doccia profumati: la coccola che ti meriti in formato bagnoschiuma

L asciano una delicata fragranza sulla pelle e, se abbinati al profumo, possono enfatizzarne le note.

Quello della doccia è un momento speciale per rilassarsi e coccolarsi, ecco perché anche la scelta dei gel doccia profumati può fare la differenza. Ebbene sì, il motivo per cui scegli la fragranza del bagnoschiuma può influenzarti in modi diversi, umore compreso.

L'aromaterapia sfrutta i profumi degli oli essenziali per avere benefici sia a livello fisico che emotivo e mentale. Pensa a come ti senti quando vaporizzi il tuo profumo preferito. Allo stesso modo funzionano le profumazioni dei gel doccia (e non solo, perché ogni prodotti beauty ha una piramide olfattiva studiata nei minimi dettagli).

Gel doccia profumati

Non serve molta esperienza per capire come ogni ingrediente utilizzato per dare profumo al gel doccia abbia uno scopo differente. Il profumo agli agrumi è il preferito di chi ha bisogno di iniziare la giornata con una sferzata di energia, quelli a base mentolata servono a rinfrescare e poi ci sono i porfumi con il borotalco che danno una sensazione di pulito, la fragranza alla lavanda del gel doccia ha invece un effetto rilassante ed è perfetto da utilizzare prima di andare a letto. Insomma, puoi anche avere aperti più bagnoschiuma da utilizzare in diversi momenti della giornata a seconda dei benefici che desideri ottenere dalla loro fragranza.

Un discorso un po' diverso, e se vogliamo anche più lussuoso, è quello dei gel doccia profumati abbinato alla fragranza per la persona. In questo modo, se li utilizzi insieme non farai altro che enfatizzare le note del profumo. Il bagnoschiuma in sé è fatto per lasciare una sensazione leggera sulla pelle: il suo profumo lo senti intenso quando sei in doccia, ma una volta che ti sei risciacquata sarà a malapena percettibile. In questo caso il discorso è un po' diverso e l'intensità della scia di bagnoschiuma non potrà mai essere paragonabile a quella di crema corpo e bagnoschiuma o addirittura a quella della combinazione gel doccia profumato, più crema corpo e profumo della stessa linea. Sicuramente questo è un trucco per aumentare la durata e la persistenza del profumo.

HöbePergh Gel Doccia Marè

La fragranza di questo bagno doccia è firmata Monom e ha note di ambra acquatica arricchita con muschio, legni e ambra grigia.

Molton Brown Wild Mint & Lavandin Shower Gel

Il profumo di menta selvatica e lavandino verde, una varietà di lavanda, ti avvolge con tutta la sua potenza, regalando la sensazione di essere immersa in una foresta. La accompagnano le calde note della radice di iris e ovviamente non mancano Eau de Parfum e Eau de Toilette.

Lush Easter Turtle Shower Jelly Ed.Lim

Un profumo solare che è una sferzata di fiori d'arancio.

Rituals The Ritual of Yozakura Rich Foaming Shower Gel Ed. Lim.

Il suo profumo farà impazzire le amanti delle fragrazne gourmand. Questo docciaschiuma ha infatti sentori di fiori bianchi, vaniglia e latte di mandorla con qualche tocco fruttato.

Rudy Profumi Bergamot Bagno e Doccia Schiuma

Il modo giusto per iniziare la giornata con la giusta sferzata di energia che proviene dall'intenso profumo di bergamotto, verbena, arancio e lemongrass. Nel cuore yuzu e menta rinfrescante e sul fondo ancora agrumi con note di arancia amara e kumquat.

Tesori d'Oriente Ayurveda

Un accordo multi-sensoriale pensato per armonizzare mente, corpo e spirito dalle note ambrate e legnose che si accompagnano a quelle agrumate di arancia dolce, limone e pepe rosa. Sul fondo iris, legno di cedro e patchouli.

Diptyque Do Son Shower Oil

Per le amanti della tuberosa, questo olio doccia è il perfetto coronamento della fragranza omonima, disponibile sia in Eau de Parfum che Eau de Toilette. Le note carnali sono esaltate dalla rosa turca, iris, muschio bianco e fiori d'arancio creando un connubio perfetto con entrambe le versioni del profumo per la persona.

Chanel Paris-Paris Gel Doccia

Per chi ama la rosa, questo bagnoschiuma è la pace dei sensi. Una meravigliosa ros damascena è protagonista della piramide olfattiva, ravvivata da brillanti note di limone e mandarino con tocchi di pepe rosa e patchouli. Perfetto per accompagnare l'Eau de Toilette omonimo.

Yves Rocher Balsamo Doccia al Burro di Karité e alla Calendula Bio

L’ingrediente star di questo balsamo doccia è il burro di karité, super nutriente ma con un profumo così delicato che non interferisce con nessuna delle fragranze che vorrai indossare successivamente.

Bioclin Bio-Essential Orange Capelli e Corpo Gel

Formulato con acqua da arance biologiche italiane e tensioattivi delicati, rende la pelle morbida e setosa, lasciando una piacevole sensazione di freschezza dopo la doccia.

L’Erbolario Bagnoschiuma Girasole

Note agrumate e acquatiche, accenti fioriti e vanigliati sono protagonisti della piramide olfattiva di questo docciaschiuma dalle proprietà tonificanti e rinfrescanti.

Nashi Body Amber Shower Gel

Impreziosito da una combinazione di oli di Argan, Riso e Camelia Giapponese, noti per le loro proprietà emollienti, questo olio doccia custodisce al suo interno l’azione idratante dell’olio di Abissinia e la delicatezza dell’olio di Mandorla per dare vita a un trattamento dalle sensazioni tattili e olfattive inebrianti.

Spuma di Sciampagna Bagnodoccia Cremoso

Bagnodoccia cremoso dal profumo neutro e delicato. La sua formula cremosa, grazie a un'innovativa combinazione di attivi idratanti e condizionanti, accarezza il corpo e regala ogni giorno il piacere avvolgente di un abbraccio.