L’eyeliner fluo di Beatrice Valli è il tocco di brio da amare e copiare subito

G li eyeliner colorati sono il trend si stagione e questa sfumatura lime fluo scelta dall’influencer si candida a diventare la più iconica dell’estate

Dopo mesi di grigiori è finalmente esplosa la primavera e visto che a giudicare dalle temperature il passo verso l’estate potrebbe essere brevissimo è giunto il momento di aggiornare il proprio beauty look e renderlo leggero e frizzante. Un buon metodo per farlo è affidarsi al colore, soprattutto nel make-up, magari rubando qualche segreto alle celeb. Ad offrirci l’inspo del giorno è Beatrice Valli che, durante una serata scintillante con le amiche in occasione del suo addio al nubilato ha sfoggiato un eyeliner fluo bellissimo.

L’eyeliner fluo di Beatrice Valli

Gli eyeliner colorati sono tra le novità make up più gettonate della stagione, presenti in tutte le linee dei maggiori brand. Le opzioni tra le quali scegliere sono praticamente infinite e vanno dal blu al fucsia, dal verde al giallo, passando per viola, azzurro e chi più ne ha più ne metta. Beatrice Valli ha scelto di usare un colore fluo a metà strada tra giallo e verde, una sfumatura lime che fa immediatamente venire voglia di sole e mare e che l’influencer ha reso il centro del proprio beauty look, lasciando il resto del viso estremamente naturale e i capelli sciolti.

Come replicare l’eye make up di Beatrice Valli

Se il trucco occhi super fluo di Beatrice Valli ti ha lasciato senza parole e vorresti sfoggiarlo anche tu procurati un eyeliner verde chiaro, rigorosamente non matt ma luminoso o perlato in modo che ad ogni battito di ciglia il tuo sguardo possa irradiare luce.

Per stenderlo serve un po’ di pazienza quindi la prima regola è di procedere solo se hai qualche minuto di tempo da dedicare al make up.

Prendi l’eyeliner e crea una linea uniforme all’attaccatura delle ciglia. Una volta arrivata all’angolo esterno crea la codina, fermandoti dove ritieni opportuno. A questo punto scegli lo spessore della linea sopra l’occhio. Beatrice Valli ha deciso di farla piuttosto grande e se il risultato ti piace accentua il tratto già fatto fino a raggiungere i millimetri di colore che desideri.

Se non sei un asso nel maneggiare l’eyeliner puoi creare prima la codina, congiungerla all’attaccatura delle ciglia e solo in un secondo momento creare la linea per intero.

In caso ti piaccia l’idea ma il risultato che cerchi è più soft, questo look può essere creato anche stendendo un ombretto fluo pigmentato con un pennellino sottile.