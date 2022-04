Donnechesupportanoledonne è il progetto a sostegno della prevenzione del tumore al collo dell’utero

F ino al 10 aprile #Donnechesupportanoledonne, il progetto di Filorga in collaborazione con la Fondazione Francesca Rava N.P.H.Italia Onlus, trasforma le farmacie in hub di informazione per sensibilizzare sulla neoplasia al collo dell’utero

Sapevi che il tumore al collo dell'utero è il quarto tumore della popolazione femminile italiana? Ogni anno in Italia si registrano circa 2400 nuovi casi. Il tumore al collo dell'utero ha un'evoluzione lenta e spesso non dà sintomi: per questo è importantissimo fare prevenzione, perché lo screening è lo strumento più efficace per prevenire questa neoplasia.

“Ogni anno, solo in Italia, 2400 donne si ammalano di tumore alla cervice uterina, che è per incidenza il quarto tumore della popolazione femminile”, afferma la dott.ssa Roberta Daccò, responsabile dei Servizi di Ginecologia e Ostetricia del Centro Diagnostico Italiano. “La prevenzione, tuttavia, ha portato negli ultimi anni a una significativa diminuzione della mortalità e a una notevole riduzione di interventi chirurgici maggiori. Il PAP-Test rappresenta il test di screening primario che permette di rilevare la presenza di alterazioni cellulari, anche iniziali. Il Centro Diagnostico Italiano, da sempre in prima fila nel sensibilizzare la popolazione alla prevenzione e alla diagnosi precoce, è lieto di porsi ancora una volta a fianco delle donne in questa iniziativa così importante”.

Filorga in partnership con Fondazione Francesca Rava N.P.H.Italia Onlus ha dato vita al progetto #Donnechesupportanoledonne: fino al 10 aprile su tutto il territorio nazionale verranno stanziati dei PAP-Test gratuiti nelle farmacie aderenti all'iniziativa che diventano dei veri e propri hub di informazione e sensibilizzazione su questa patologia. I PAP-Test sono prenotabili ed effettuabili presso una serie di strutture sanitarie convenzionate del network CDI Centro Diagnostico Italiano e del Gruppo Cerba HealthCare Italia.

"La Fondazione Francesca Rava da oltre 20 anni aiuta l’infanzia e l’adolescenza in condizioni di disagio, le donne fragili in Italia, in Haiti e nel mondo. Inoltre, da sempre, la Fondazione è in primalinea con progetti di empowerment, sensibilizzazione e prevenzione rivolte alle donne e ragazze in difficoltà”, dichiara Mariavittoria Rava, Presidente Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus, che aggiunge: “Grazie a questo importante progetto in partnership con Filorga e con il supporto del Centro Diagnostico Italiano – CDI vogliamo ricordare a tutte le donne, mamme, figlie, sorelle, amiche, l’importanza di fare regolarmente pap-test per la prevenzione di questa grave patologia”.

Inoltre, fino al 30 maggio se acquisti i trattamenti Filorga Global-Repair riceverai una pochette con all’interno la Guida alla Prevenzione del Tumore al Collo dell’Utero curata dalla Dott.ssa Roberta Daccò, coordinatore del servizio di Ostetricia e Ginecologia del CDI Centro Diagnostico Italiano.

“La forza della campagna #Donnechesupportanoledonne è la prossimità e la possibilità di raggiungere capillarmente il numero più alto di donne possibile. Per questo progetto di prevenzione, abbiamo scelto di replicare la pratica del “sospendere”, che già si esprime oggi nel nostro Paese e all’estero in più modalità, perché è un atto di altruismo e gentilezza, un simbolo coesivo e solidale” afferma Roberto De Santis, General Manager Filorga Italia. “Insieme alla Fondazione Francesca Rava abbiamo voluto anche realizzare un webinar di formazione dedicato ai nostri partner in Farmacia, con l’obiettivo di fornire loro tutte le informazioni necessarie per farsi promotori dell’importanza della prevenzione al femminile, anche come forma di diagnosi precoce di patologie spesso silenziose.”