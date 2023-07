Tutte pazze per il cushion

E se pensi che parleremo solo di fondotinta di stai sbagliando. Scopriamo insieme questo tipo di applicazione così particolare che in Corea è un must da anni.

Quando si parla di cushion la prima cosa che viene in mente è il fondotinta. Non possiamo biasimarti, perché in effetti è il prodotto di bellezza che negli ultimi anni ha iniziato ad essere apprezzato anche da noi, ma in realtà in Corea è un must da molto più tempo.

Ebbene sì, ancora una volta sono stati i coreani a ideare e scoprire una cosa geniale per il nostro incarnato e siamo più che felici di dargliene ogni tipo di merito. Se sei già esperta di cushion e hai avuto modo di apprezzarne i benefici in passato, difficilmente riuscirai ad abbandonarlo, se invece sei ancora profana o neofita e vuoi conoscere meglio il prodotto prima di testarlo, qui abbiamo qualche risposta che potrebbe tornarti utile in futuro.

Cushion traduzione: cos’è?

Partiamo dalle basi. Se hai chiesto a Google, probabilmente ti ha tradotto letteralmente la parola con cuscino (cushion di solito è quello da arredo, mentre quello per dormire è pillow) che indica un erogatore di spugna intriso di prodotto - molto spesso fondotinta, ma esistono anche blush e spf - che viene prelevato con un applicatore per picchiettarlo sul viso. Talvolta il cuscino è a vista, mentre in altri casi viene protetto da un elemento bucherellato che, esercitando una leggera pressione, eroga la quantità necessaria da essere applicata.

Cushion makeup

Perché il cushion piace tanto alle coreane? Perché è semplice da applicare, da ri-applicare e soprattutto crea un incarnato perfetto che, come già sai, per le asiatiche è un vero e proprio must. E quando si parla di basi immacolate, ovviamente la prima cosa che viene in mente è il fondotinta, ma non è l’unica categoria beauty e make-up sviluppata sotto forma di cushion.

Se la tua FYP ti ha targetizzata, è altamente probabile che ti sia capitato di vedere degli adorabili blush cushion, magari quelli con lo stampo a forma di cuore di Kaja, sempre coreani. Ma sia ben chiaro, anche se questi trend beauty e makeup vengono dalla Corea, i blush e i fondotinta cushion si possono trovare anche tra i brand occidentali e, spesso, in un formato diverso.

Se diciamo la parola wand, bacchetta, ti suona famigliare? Probabilmente sì, da Charlotte Tilbury a Deborah e Kiko, possiamo trovare diversi brand che hanno sviluppato il concetto nel cushion sotto forme alternative, vedi i famosi tubetti da spremere con la punta spugnosa che erogano prodotti per contouring, blush e illuminanti.

Cushion: come si usa

Il fondotinta cushion ha una coerenza modulabile, da media ad alta, ma il segreto perché questa formula funzioni è nell’applicazione, che deve essere fatta picchiettando e non trascinando la spugnetta. Una volta sporcata la spugnetta con il fondotinta, si inizia a picchiettare delicatamente dal centro verso l’esterno, insistendo magari nelle zone che necessitano di maggiore coprenza e rimanendo leggeri verso l’esterno oppure, qualora si desiderasse una base perfettamente uniforme, picchiettando un paio di volte, sempre dall’interno verso l’esterno.

Per quanto riguarda il blush invece, il cushion classico si fonde perfettamente con la pelle, mentre per il tubetto si può usare la punta dell’erogatore se si riesce a dosare con precisione la quantità di prodotto necessaria, altrimenti meglio servirsi di un blender.

SPF cushion

Molti fondotinta cushion contengono già un fattore di protezione che varia a seconda del brand, ma esistono anche vere e proprie SPF in formato cushion. In questo caso, se cerchi la crema solare cushion puoi solo affidarti a brand coreani che puoi trovare su Amazon o altri siti dedicati e in profumeria c’è Dear Dahlia, altro brand di origine coreana.

In alternativa, se l’idea del cushion di piace per la modalità pulita di applicazione (non servono le mani che non sempre sono appena state lavate), puoi riciclare l’intero pack (anche se di solito i formati cushion sono ricaricabili). Ecco come fare. Separa la spugnetta che era imbibita di fondotinta e lavala fondo con un detergente viso e fai lo stesso con l’applicatore, assicurandoti che entrambi siano totalmente privi di ogni residuo. Pulisci a fondo anche il contenitore, perché sul fondo travaserai la tua crema solare e, una volta asciutta, riposizionerai la spugnetta, che questa volta erogherà spf al posto del fondotinta.

Clé de Peau Beauté Radiant Cushion Foundation Natural

Pixi Glow Tint Cushion

Dior Forever Couture Perfect Cushion Edizione Limitata Mitzah

Gucci Beauty Cushion de Beauté SPF Foundation

Dear Dahlia Skin Paradise Blooming Cushion Foundation (da Douglas)

Shiseido Synchro Skin Self-Refreshing Cushion Compact Foundation

Chantecaille Future Skin Cushion Skincare Foundation (su saccani.com)

Suntique I’m Velvet Skin Fit Cushion SPF 50+ (su miin-cosmetics.it)

Charlotte Tilbury Summer of Lovegasm Pinkgasm Beauty Light Wand

Kiko Beauty Roar 2-in-1 Cushion Bronzer & Contour