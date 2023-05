I migliori fondotinta per questa primavera: scopri i nuovi alleati per una base perfetta

T exture leggere ed impalpabili, formulazioni green con attivi skincare, scopri le ultime novità in fatto di fondotinta

Le regole per un make-up senza errori prevedono una buona base viso, che può essere ottenuta con l'uso di primer e del miglior fondotinta per il proprio tipo di pelle.

Il fondotinta perfetto deve essere scelto in base alla texture (liquida, in polvere, compatta o in crema), al tipo di pelle (grassa, secca o normale), al livello di coprenza (da leggero a full coverage) e al finish (matte, luminoso o luminoso). Scegliendo il giusto prodotto per la base potremmo andare ad uniformare l'incarnato e preparare la pelle per gli step successivi come il contouring, il blush e l'illuminante.

Cosa considerare quando si sceglie il fondotinta?

Per scegliere il fondotinta giusto, è importante considerare alcuni aspetti molto importanti, come il tipo di pelle e il livello di coprenza desiderato. Le pelli secche o mature tendono a preferire fondotinta con una copertura medio-bassa per evitare di evidenziare i segni del tempo, mentre le pelli più giovani spesso optano per un fondotinta full coverage in grado di nascondere piccoli brufoli ed inestetismi.

Anche il finish è importante

I fondotinta luminosi, che sono stati un grande trend delle stagioni passate, sono perfetti per look naturale, in grado di nascondere i segni della stanchezza, mentre i fondotinta opachi, tornati recentemente in hype, sono stati riformulati per ottenere un look più naturale e meno polveroso.

Evita l'effetto "cakey"

Anche la giusta quantità di prodotto gioca un ruolo fondamentale quando si tratta del fondotinta. Per evitare l'effetto mascherone, ricordati sempre di prepara la tua pelle al make up. Assicurati di detergerla ed idratarla adeguatamente prima di applicare il make up. In questo modo, il fondotinta si applicherà uniformemente sulla tua pelle e non ci saranno accumuli in zone secche o ruvide del viso. È fondamentale usare anche la giusta quantità di prodotto: evita troppe erogazioni, usa solo la quantità necessaria per coprire le discromie e rendere omogeneo il tuo incarnato. Per camuffare brufoli e macchie, esistono prodotti specifici come i correttori.

@patrickta Major Skin @patricktabeauty Foundation Is The Perfect Undetectable Cream Foundation & Finishing Powder For Men @Luís H. Bessas ♬ CUFF IT – Beyoncé

Fondotinta 2023: parola d'ordine skinification

A guardare i nuovi lanci dei brand beauty, è evidente come il concetto di "skinifacation" sia sempre più presente quando si tratta di nuovi lanci make up. Con questo termine si intende l'idea di unire e contaminare il mondo della skincare con quello del make up, con l'obiettivo di creare una sinergia tra questi due mondi e offrire prodotti per il trucco che allo stesso tempo funzionino anche come dei veri e propri trattamenti. Tantissimi brand high hand e low cost hanno infatti creato fondotinta formulati con ingredienti attivi come l'acido ialuronico e le vitamine A e C, che utilizzati quotidianamente all'interno di una buona skincare routine, contribuiscono all'idratazione ed alla luminosità del nostro incarnato.

Make up sempre più green

L'unione tra skincare e make up ha portato ad una maggiore attenzione alle formulazioni dei prodotti per il make up e alla loro efficacia sulla pelle. Negli ultimi anni c'è stata una crescente attenzione alla sostenibilità e all'ecologia in diversi settori, compreso quello del make up. In particolare, l'industria del beauty si sta muovendo verso una produzione sempre più green, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dei prodotti per il make-up e promuovere la sostenibilità.

1/10 Chanel LES BEIGES EAU DE TEINT - FORMATO DA VIAGGIO

Idratante e immediatamente rinfrescante, la sua formula ultra-leggera è composta per il 75% d'acqua. Grazie alla tecnologia microfluidica, le microsfere di pigmenti incapsulati si fondono sulla pelle, per un effetto “pelle nuda” e un colorito luminoso e uniformato. La pelle è levigata. La copertura ultra-leggera rivela la grana della pelle in tutta naturalezza. 2/10 IT COSMETICSYOUR SKIN BUT BETTER CC+ NUDE GLOW

n fondotinta effetto seconda pelle arricchito con un siero idratante e illuminante per donare alla pelle un effetto radioso istantaneo. La formula contiene una protezione solare SPF 40 ad ampio spettro e ingredienti amati dalla pelle come niacinamide al 2%, acido ialuronico ed estratto di tè verde per un incarnato dall’aspetto sano e luminoso garantendo un’idratazione fino a 24 ore. La texture fluida e leggera offre una coprenza media – perfetta per ottenere un look naturale make-up no make-up andando a minimizzare l’aspetto dei pori e delle imperfezioni. 3/10 GUERLAIN TERRACOTTA LE TEINT

un fondotinta fluido, composto al 95% da ingredienti di origine naturale. Unisce la leggerezza e la luminosità di una poudre e la perfezione di un fondotinta. La sua formula no transfer a lunga tenuta per 24 ore garantisce un incarnato splendido, come dopo una bella giornata trascorsa all’aria aperta. 4/10 M·A·C Studio Fix Every-Where All-Over Face Pen

Fondotinta e correttore 2 in 1 ad elevata precisione, no transfer, waterproof e con una tenuta fino a 36 ore, garantisce una coprenza da media a completa e un finish opaco naturale. 5/10 Sisley Phyto-Teint Nude

Il complesso "Vita-Light" lavora per aumentare la luminosità, migliorare la vitalità e l'energia della pelle. La sua texture fluida, fresca e leggera si fonde con la pelle. Offre una sensazione di pelle nuda, un finish impercettibile e una copertura molto leggera. 6/10 Sarah Chapman Skin Insurance SPF 50

Questa Skin tint offre una protezione contro il fotoinvecchiamento in una formula SPF 50+. Dotata di poteri riparatori e ricostituenti, questa crema leggera e intelligente offre una protezione a 360° dai raggi UVA, UVB, termici e infrarossi, mentre le particelle intelligenti per uniformare la grana della pelle, le polveri che diffondono la luce e le tinte ad azione adattante offrono quella luminosità sana e naturale che contraddistingue le collezioni Sarah Chapman. 7/10 MULAC BFF

Illumina e idrata il viso facendo risaltare la luce naturale della pelle e prendendosene cura. La sua texture cremosa dona una coprenza media e un finish demi matte lasciando una sensazione di leggerezza sulla pelle 8/10 Gucci Eternité De Beauté

a combinazione di polveri altamente affini alla pelle e pigmenti rivestiti con tecnologia polimerica ultra-performante consente una tenuta di 24 ore no-transfer, che lascia traspirare la pelle. Arricchita con Acido Ialuronico e Olio di Rosa Nera, la formula aiuta a potenziare e a preservare l’idratazione cutanea. La polvere di Bambù aiuta a controllare l’effetto lucido durante la giornata. Il fondotinta Gucci regala uno straordinario connubio di luminosità naturale e un effetto perfettamente opacizzante, minimizzando istantaneamente i pori, rossori e imperfezioni. Formulato con filtri SPF per proteggere la pelle. 9/10 Make Up For Ever HD Skin Powder Foundation

La sua formula in polvere liscia come la seta si fonde con la pelle, per offrirti comfort e lunga tenuta e un finish fedele alla pelle. 10/10 Deborah Milano Formula Pura Fondotinta Compatto Bio

Una formula 100% naturale dal finish semi opaco, perfetto da tenere in borsa per i ritocchi on the go. Si può utilizzare asciutto o bagnato per modulare la coprenza. PREV NEXT