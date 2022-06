È alle basi della skincare routine e, senza, nessun trattamento ha davvero efficacia: ecco perché la detersione, e i migliori detergenti viso, sono così importanti.

Un viso pulito come una tela bianca. Può sembrare banale, ma pulire la cute con i migliori detergenti viso, è importantissimo per dare spazio e possibilità a tutti i prodotti di agire nel modo giusto.

Spesso, infatti, si pensa che basti un po' di acqua fresca per lavare il viso, ma quello a cui non si pensa a quanti e quali elementi il nostro viso, e la nostra pelle, sono sottoposti ogni giorno. Troppo facile pensare ai prodotti della skincare e al make-up, anche l'inquinamento incontra (o forse scontra) la nostra pelle ed è innegabile che porti dei disagi e un'occlusione dei pori.

Per questo, infatti, è fondamentale utilizzare il giusto detergente viso. Questo prodotto andrà a sciogliere ed eliminare, grazie al risciacquo, i prodotti e le scorie presenti sulla pelle. Ovviamente, però, è bene scegliere il detergente giusto sia per il proprio tipo di pelle, grassa, secca, sensibili e non solo, ma anche in baso alla formula preferita, come gel, olio, schiuma e non solo.

Difficile scegliere il giusto prodotto, per questo abbiamo scelto i migliori detergenti viso che abbiamo provato per te.

Detergente viso per la pelle grassa

L'Essential gel detergente purificante di KORFF è un gel trasparente perfetto per eliminare le impurità, lasciando la pelle fresca e idrata. Al suo interno Zinco, Pantenolo e Vitamina PP, perfetto per le pelli impure, che presentano zone lucide e pori dilatati.

Detergente viso per la pelle secca

Con 3 ceramidi essenziali e acido ialuronico, il CeraVe, detergente idratante è perfetto per la pelle secca. Infatti permette una pulizia del viso quotidiana, rispettando la barriera protettiva della pelle e idratandola a fondo.

Detergente viso per la pelle sensibile

Anche le pelli sensibili hanno bisogno di purificazione ma è bene usare un prodotto pensato per non aggredire eccessivamente. Il Belei, Detergente viso purificante, per pelle ultra sensibile è da a applicare sia mattino che sera, questo detergente rimuoverà il trucco, le particelle di sporco e l’eccesso di sebo senza scatenare irritazioni cutanee.

Detergente viso per la pelle acneica

Il Detergente Opacizzante di Sephora Collection è formulato con il 96% di ingredienti di origine naturale, come l'argilla bianca e aloe vera. Un fluido che opacizza e purifica la pelle, eliminando impurità ed eccesso di seno, lasciandola morbida e lenita.

Detergente viso per la pelle normale

Il Very Rose, Mousse Leggera Detergente, di Nuxe è il perfetto detergente per chi vuole eseguire la doppia detersione, dopo l'applicazione dello step in burro o olio. Delicato e lenitivo, rispettano l’equilibrio della pelle con la sua formula a base di Acqua Floreale di Rosa, che non secca la pelle, lasciandola poi fresca e purificata.

Detergente viso in mousse

Il Foaming Jelly Cleanser di Lullage è pensato appositamente per le pelli miste, grasse e a tendenza acneica. Un fluido che rimuove a fondo il sebo, agendo allo stesso tempo come scudo verso le aggressioni esterne. Con estratto di lavanda, alghe rosse e mirto di limone.

Detergente viso in crema

Il Ceramic Slip di Sunday Riley è una piacevolissima formula in crema che aiuta a pulire la pelle senza aggredirne la superficie. Un mix di quattro saponi delicati a base di ingredienti vegetali che lasciano la pelle pulita, morbida e luminosa.

Detergente viso in olio

Isdinceutics Essential Cleansing, è un olio detergente deicato che si trasforma in latte una volta venuto a contatto con l'acqua. Questa emulsione, poi, permetterà di pulire a fondo la pelle senza danneggiare la barriera lipidica della pelle.

Detergente viso il gel

L'Aqua Bomb Jelly Cleanser di Belif è una gelatina che, una volta a contatto con l'acqua, diventa una morbida e corposa schiuma atta a rimuovere le impurità e il trucco. Una formula vegana che idrata a fondo, senza lasciare lo spiacevole effetto tensore.

Detergente viso solido

Oggi i detergenti viso solidi sono un prodotto sempre più ricercato, proprio come il Detergente Per Il Viso Super Dolce di Unbottled. Queste saponette, infatti, sono realizzate condensando gli ingredienti e usando la mino quantità possibile di acqua, diventando così più sostenibile e green.

Detergente viso in balsamo

Pro-Collagen Cleansing Balm di Elemis È un balsamo detergente ricco e cremoso che si trasforma in olio a contatto con la pelle e in latte quando mixato con l’acqua. Da usare insieme a un panno 100% in cotone per aiutare il processo di detersione e per effettuare una delicata esfoliazione.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Beauty ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.