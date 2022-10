P ensate per un'azione locale o per un trattamento quotidiano, questi fluidi diventeranno parte integrante della tua skincare routine

Non chiamatele crema anti-acne. Questi fluidi, pensati per pulire a fondo la pelle, sono vere e proprie creme per brufoli e punti neri che tutti possono utilizzare. Formule purificanti, astringenti e non solo da applicare day by day oppure localmente per combattere l'impurità ed evitare di peggiorare la situazione.

Ma attenzione all'uso: sia nel caso si abbia una pelle mista o grassa, è sempre bene ricordare che l'obiettivo non è eliminare completamente il sebo dalla superficie della viso, che ha una sua funzione protettiva nei confronti stessi della pelle. L'obiettivo di questi prodotti è, invece, cercare di evitare che l'eccesso di oleosità, insieme anche alle impurità , possa depositarsi creando punti neri e brufoli e, nel caso in cui questi siano già presenti, andare a disinfiammarli e favorendone la guarigione.

Ma quali sono i migliori prodotti? Quale inserire nelle routine? Ecco la nostra selezione dedicata alle migliori creme per brufoli e punti neri.

Bioderma, Sébium Kerato+

Questa crema, sin dalla prima applicazione, protegge la pelle lasciandola opacizzata e idratata. Continuando con l'applicazione, poi, limita le eruzioni cutanee e i segni post-acne vengono ridotti e sono meno visibili. L'uso per diverse settimane rischiara visibilmente la pelle e ne preserva il comfort.

Eisenberg, SOS Boutons

Caudalie, Sérum Salicylique Anti-imperfections

Un must-have per prevenire e curare le imperfezioni che agisce sui pori dilatati e sui punti neri garantendo la diminuzione del 63% di brufoli dopo solo una settimana di utilizzo.

Mulac, Not a Filter

Crema viso purificante e opacizzante a base di polifenoli da laminaria zuccherina dalla potente azione antibatterica e detossinante. L'ideale per chi cerca un prodotto per riequilibrare la produzione di sebo e rende meno visibili lucidità, punti neri e brufoli, incarnato disomogeneo e imperfezioni.

Lullage, Acnexpert Solution

Un gel acquoso che idrata, cura e combatte le imperfezioni della pelle grassa e mista. Con trifoglio rosso, centella asiatica, mirto limone, scutellaria, betaina e niacinamide: una formula che permette di controllare le imperfezioni della pelle a tendenza acneica.

MÁDARA, ACNE Hydra-Derm Balancing Fluid

Fluido idratante per il viso non comedogenico, leggero, con acido ialuronico, che offre un’idratazione profonda ed equilibrata per garantire un comfort duraturo. Questa formula riequilibrante del microbioma è indicata sia in caso di acne adolescenziale che adulta, favorisce il restringimento dei pori e riduce l’olio in eccesso.

Avène, Cleanance Comedomed Anti-Blemish Concentrate

Un concentrato anti-imperfezioni che riduce le imperfezioni e ne previene la ricomparsa, con un'efficacia scientificamente già a partire da sette giorni di applicazione.

My Clarins, Clear-Out

Un gel leggerissimo che secca e attenua visibilmente le imperfezioni su cui applicarlo direttamente per dire addio al brufolo. Fin dal primo utilizzo, la pelle della zona trattata è lenita, rinfrescata e purificata.

Catrice, SOS Spot Treatment

Grazie a questo prodotto, gli inestetismi cutanei si riducono visibilmente entro 12 ore: merito del 2% di acido salicilico, contento al suo interno, e che può essere applicato sulle imperfezioni ogni 4 ore.

Ren Clean Skincare, Clearcalm

Un trattamento delicato per i brufoli riduce e rimuove le imperfezioni, il tutto senza seccare la pelle. Basterà applicarlo due volte al giorno, direttamente sul brufolo e sulla zona circostante.

