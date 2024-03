Crema defaticante gambe da comprare ora su Amazon

L e creme defaticanti per gambe ti aiutano ad alleviare la sensazione di gonfiore e pesantezza alle gambe. Comprala ora prima che sia troppo tardi.

Con l’arrivo del caldo e dell’estate, buona parte di noi inizia a soffrire di gambe gonfie e pesanti: una brutta sensazione di fastidio che si può alleviare con i giusti prodotti antifatica per le gambe.

Come avrai già immaginato, la causa di tutto questo fastidio è dovuta proprio all’aumento della temperatura, poiché il caldo causa un dilatamento dei vasi sanguigni, abbassa la pressione e rallenta la circolazione. Ne consegue un ristagno di liquidi a livello di gambe, piedi e caviglie che in certi casi può anche essere doloroso.

Lo stesso problema si presenta anche a chi lavora tanto fermo e in piedi, che a questo punto non soffre solo stagionalmente di pesantezza delle gambe, e anche nel caso di viaggi lunghi in aereo, dove è difficile potersi alzare e muovere per riattivare la circolazione.

Come prevenire la sensazione di gambe pesanti

Per quanto sentirsi le gambe gonfie e pesanti crei un forte disagio, è anche vero che ci sono delle regole da seguire, o meglio degli accorgimenti, che ti possono aiutare ad affievolire questa sensazione di stanchezza.

La prima cosa da fare è quella di riattivare la circolazione il più spesso possibile. Se lavori in piedi e sei statica, appena possibile prenditi qualche minuto per sgranchire gambe e caviglie. Idem se lavori tutto il giorno alla scrivania: alzati almeno una volta ogni ora per fare due passi. In entrambi i casi anche le calze a compressione graduata possono aiutare, anche se tenerle tutto il giorno con il caldo non è l’ideale.

Quando sei a letto prova a mettere un cuscino sotto le caviglie in modo da tenere le gambe sollevate per favorire il ritorno venoso.

Evita skinny jeans e tutto ciò che blocca la circolazione, così come i tacchi troppo alti e le scarpe con la suola piatta: nessuno dei due aiuta la circolazione.

Riattiva la circolazione con l’acqua fredda, sia con un pediluvio che in doccia.

Massaggiare le gambe con prodotti specifici, siano creme o gel, che contengono sostanze che esercitano un’azione vasocostrittrice. Di solito sono mirtillo, vite rossa e ippocastano che hanno anche un’azione rinfrescante e sono in grado di attenuare la sensazione di fatica. Tra gli ingredienti star ci sono anche il mentolo e l’aloe vera che danno una sensazione di sollievo grazie all’effetto ghiaccio.

Migliore crema circolazione gambe da comprare su Amazon

