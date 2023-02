Cosmoprof 2023: grande attesa per la 54° edizione

C osmoprof Worldwide Bologna torna con numeri ancora maggiori: quest'anno saranno presenti 2900 aziende da 64 Paesi

Un ritorno in grande stile quello di Cosmoprof Worldwide Bologna che quest'anno, per la sua 54° edizione, vede i numeri in crescita con la presenza di 2900 aziende provenienti da ben 64 Paesi. L'evento di riferimento per l'industria cosmetica si terrà dal 16 al 20 marzo presso la Fiera di Bologna, con numeri da capogiro, registrando un +11% di presenze rispetto al 2022, con il ritorno di aziende da Cina e Taiwan.

Commenta così Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere. “Dopo un 2022 molto positivo, i dati di Cosmoprof Worldwide Bologna 2023 testimoniano la qualità del lavoro svolto negli anni. Cosmoprof è unavetrina irrinunciabile per gli operatori da tutto il mondo grazie all’eccellenza dell’offerta espositiva e alla capacità del format di adattarsi alle modalità di business in costante evoluzione. Sono queste stesse caratteristiche che stanno facilitando anche lo sviluppo internazionale del network Cosmoprof. Da Bologna la manifestazione continua a esplorare nuovi mercati e ad ottimizzare la presenza in aree già consolidate, come dimostra il recente annuncio dell’evento a Miami, grazie alle sinergie con partner leader internazionali, al supporto istituzionale del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e alla collaborazione con Cosmetica Italia – Associazione nazionale imprese cosmetiche. Siamo quindi pronti a vivere con entusiasmo le prossime opportunità e i nuovi progetti dei mesi a venire".

“Resiliente e anticiclico sono due aggettivi che hanno spesso contraddistinto la descrizione del comparto cosmetico e che, ancora una volta, dimostrano di essere appropriati per delineare l’andamento del settore in una fase di continuo confronto con dinamiche economiche e geopolitiche che impongono nuove sfide e rimodulazioni alle nostre aziende” – commenta Benedetto Lavino, Presidente di Cosmetica Italia. “Lo attestano i dati preconsuntivi sul 2022 che vedono il fatturato totale del settore cosmetico in Italia superare i 13 miliardi di euro; un valore che, secondo le stime sul 2023, oltrepasserà i 14 miliardi con un incremento di oltre 2 miliardi rispetto ai valori pre-Covid. La storica partnership tra Cosmetica Italia e BolognaFiere Cosmoprof ci consente di raccontare il valore delle nostre imprese in tutto il mondo grazie a un format fieristico di riferimento per la cosmesi, e Bologna, in particolare, si conferma una tappa imprescindibile per tutti gli operatori del settore, nonché un’occasione per richiamare l’attenzione anche delle istituzioni sull’eccezionalità del nostro comparto: un filiera per sua natura ampia e articolata in grado di creare valore per l’intero Sistema Paese”.

Tanti gli eventi esclusivi e i padiglioni da non perdere per questa edizione Cosmoprof 2023. A partire da Cosmopack, con il focus sull’intera filiera cosmetica, dalle formule al packaging, dove potremo individuare le nuove tendenze del mondo della bellezza. Una novità molto interessante sarà Ingredients Zone dedicata alle materie prime e ai principi attivi. Cosmo Perfumery & Cosmetics ospiterà le novità della profumeria prestige. Da non perdere poi la Extraordinary Gallery dedicata ai brand indie. Nell'area Beauty Tech assisteremo alle nuove rivoluzionarie tecnologie pronte a cambiare il nostro approccio ai cosmetici, con un grande focus sulle potenzialità del digital. Cosmo Hair, Nail & Beauty Salon è invece l'area dedicata al mondo dell'estetica professionale.

Ti abbiamo incuriosito? Seguici e stay tuned perché noi di The Wom abbiamo in serbo per te tantissime sorprese, ti racconteremo tutte le novità più interessanti e i prossimi imperdibili trend direttamente da Cosmoprof 2023!