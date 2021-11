I n frigorifero ci sono tanti ingredienti che sono l'ideale per dare sprint alla tua beauty routine, regalandoti capelli, pelle e corpo stupendi

Tutto quello che ti serve per la beauty routine? Lo trovi nel frigo! Ti basta aprire lo sportello di questo elettrodomestico infatti per trovare un vero e proprio tesoro di bellezza. Tanti alimenti che, se usati nel modo giusto, possono diventare un toccasana per capelli, unghie e pelle. Per prendersi cura di sé infatti non è necessario acquistare costose maschere di bellezza o prodotti di cosmesi miracolosi, basta attingere direttamente alla dispensa.

Avocado

Oltre ad essere buono e l’ingrediente principale degli avocado toast, questo frutto dalla polpa cremosa e gustosa è un concentrato di benessere. Al suo interno troviamo polifenoli, zinco, flavonoidi, selenio, vitamina C ed E, oltre agli acidi Omega 3. Tutte sostanze che svolgono un’azione antinfiammatoria e contrastano i radicali liberi. In particolare l’acido oleico che si trova nell’avocado svolge una funzione lenitiva, ottima per ripristinare il normale PH della pelle, riducendo le irritazioni cutanee.

I trattamenti con l’avocado

Questo frutto si può usare per preparare maschere e creme per il viso. Aiuta a mantenere la pelle elastica e giovane grazie alla vitamina E che riduce le rughe e combatte l’invecchiamento.

La maschera

Con la polpa dell’avocado si può preparare una maschera viso. Basterà mescolarla con un po’ di olio essenziale di rosa mosqueta e lasciare in posa per quindici minuti, prima di risciacquare con acqua tiepida.

Il trattamento idratante

Per una pelle levigata e idratata basterà passare la polpa dell’avocado sull’epidermide, lasciando che assorba gli oli che si trovano nel frutto.

Lo scrub

Per esfoliare non c’è niente di meglio di avocado e succo di limone. In questo modo riuscirai ad eliminare le cellule morte e a brillare!

Banana

Con tantissime vitamine e sali minerali, la banana è un toccasana per pelle e capelli. In particolare e l’alleata perfetta per avere una chioma lucente e sana, abbinandola di volta in volta a vari ingredienti a seconda se la cute è secca o grassa. Merito del potassio e della vitamina B e C.

I trattamenti con la banana

La banana è utile sia per coccolare i capelli che per prendersi cura della pelle. Rappresenta un ottimo ingrediente per contrastare la tendenza acneica, in più rilascia un profumo che è delizioso e persistente.

La maschera

Se la tua pelle è secca e disidratata puoi ritrovare l’idratazione con una maschera alla banana. Usa la polpa del frutto, schiacciandola con una forchetta e lasciandola in posa per venti minuti.

Il trattamento anti-acne

Contro brufolini e punti neri puoi provare un trattamento alla banana. Il frutto infatti risulta molto utile per riequilibrare il Ph cutaneo ed eliminare l’eccesso di sebo.

L’anti doppie punte

Prevenire le doppie punte è possibile grazie alla banana. Mescolala con lo yogurt per un effetto strong: nutrirà il capello e ti regalerà un cuoio capelluto sano.

Olio di cocco

L’olio di cocco è un grasso vegetale molto usato per la preparazione di alimenti, ma anche per rimedi beauty. Le sue proprietà e funzioni d’altronde sono innumerevoli. Estratto dalla noce di cocco, è ricco di grassi essenziali come l’acido laurico, quello caprico e caprilico. Per questo è un ottimo idratante per la pelle e per lenire prurito e rossori.

I trattamenti con l’olio di cocco

Questo alimento è ottimo sia per la pelle che per il cuoio capelluto, in particolare per eliminare la forfora. Inoltre, dopo un lungo periodo di esposizione al sole, si può usare per lenire gli arrossamenti e idratare la cute.

Contro le smagliature

Super idratante per la pelle, l’olio di cocco penetra in profondità nella cute ed è considerato un alleato indispensabile contro le smagliature. Per combatterle basterà usare una piccola dose di olio di cocco, massaggiandolo sulla zona desiderata sino all’assorbimento.

Come struccante

Pochi sanno che l’olio di cocco è uno struccante eccezionale. Grazie all’alta presenta di lipidi, riesce a sciogliere il make-up e a idratare al tempo stesso.

Per manicure e pedicure

Puoi impiegarlo anche per manicure e pedicure: rende morbidi i talloni secchi, idrata unghie e cuticole.

Miele

I benefici del miele sono noti sin dall’antichità, tanto che questo alimento veniva utilizzato già dagli Egizi come rimedio di bellezza. Al suo interno troviamo flavonoidi, alcaloidi e polifenoli, ottimi antiossidanti e antietà. Aiuta a prevenire le infezioni, lenisce le irritazioni e riequilibra il film della cute.

Trattamenti con il miele

Dai capelli sfibrati alla pelle, il miele ha la capacità di riparare i tessuti. Rappresenta un piccolo tesoro per chi vuole arricchire la propria beauty routine con un prodotto naturale e super efficace.

Con la crema per il viso

Vuoi rendere la tua skincare routine ancora più efficace? Aggiungi alla crema per il viso un cucchiaino di miele, per aggiungere una marcia in più contro acne e infiammazioni.

Per la pulizia del viso

Purificare la pelle del volto è semplicissimo grazie al miele. Mescolalo con il succo di limone e il sale per un effetto scrub e un’epidermide super morbida.

Bagno di bellezza

Dopo una giornata di lavoro non c’è niente di meglio di un bagno rilassante. Riempi la vasca da bagno con acqua calda, aggiungendo Sali del Mar Morto, lavanda e miele: il risultato ti sorprenderà!

Yogurt

Grazie alle sue proprietà astringenti e purificanti, lo yogurt e un super food da inserire subito nella propria routine beauty. Le nostre nonne, non a caso, lo utilizzavano per prendersi cura di pelle e capelli. Aiuta a mantenere i denti bianchi e dona una morbidezza estrema al viso.

I trattamenti con lo yogurt

Le sostanze contenute nello yogurt vengono assorbite rapidamente dalla pelle, regalandole vitamine essenziali per la sua salute. Questo alimento non è solo un ottimo idratante, ma anche un perfetto esfoliante, scrub e anti-impurità.

Maschera anti-age

Voglia di un boost di vitamine? Prova una maschera a base di yogurt a cui aggiungerai il kiwi. Il risultato sarà una pelle super sana e luminosa, grazie all’azione della vitamina C e della vitamina E.

Contro i rossori

Per contrastare i rossori che spesso si presentano d’inverno, a causa degli sbalzi di temperatura, l’ideale è una maschera con yogurt e miele. Un toccasana per il viso, in grado di combattere anche le impurità.

Per capelli di seta

Toccasana per la chioma secca e sfibrata, lo yogurt è ricco di lipidi, ottimi per proteggere dalle aggressioni esterne il fusto. Da solo o mescolato con altri ingredienti, regala capelli bellissimi, eliminando particelle di smog e traumi legati al freddo.