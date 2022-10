R ipetiamo insieme: da applicare mattina e sera, con costanza e senza mai mollare

Non c'è skincare completa senza un buon contorno occhi. Facciamocene una ragione: se si sogna uno sguardo riposato e privo di rughe, bisogna lavorarci. E questo non vuol dire applicare strani unguenti o prodotti fai da te, ma ricordare di inserire una corretta skincare routine anche per l'area perioculare.

Certo, una crema idratante per il viso da applicare nell'area sarebbe già una buona partenza, ma qui è meglio optare per formule studiate ad hoc: leggere, sottili, oftalmologicamente testate e pensate per agire su una zona dove la pelle è molto più sottile e che, quindi, necessità di un'idratazione maggiore e soprattutto, di prodotti dalla texture leggera che non migrino in alcun modo negli occhi.

Come applicare il contorno occhi

Uno dei dubbi principali sulle creme, i gel e i sieri dedicati al contorno occhi è l'applicazione. Come applicare e far assorbire il prodotto del modo migliore? In quale aree utilizzarlo? Sicuramente la zona principale da trattare è la parte inferiore del contorno occhi, per poi passare alle tempie in modo da scongiurare eventuali rughe d'espressione e, se la consistenza lo consente, anche nella parte superiore fino all'osso sopraccigliare.

Inoltre un consiglio utile, specialmente per chi soffre di borse e occhi gonfi, è usare il prodotto freddo dopo averlo lasciato in frigorifero: lo shock termico aiuterà a decongestionare l'area migliorando il flusso sanguigno.

Ma per seguire al meglio tutti questi passaggi è fondamentale scegliere il prodotto giusto tra i migliori creme per il contorno occhi e antirughe.

La Roche-Posay, La Roche-Posay Hyalu B5

Una crema per il contorno occhi studiata per ridurre i segni del tempo sulle pelli delicate; con due acidi ialuronici per ricostituire l'idratazione intensa sulla superficie e sotto lo strato dermico, la formula utilizza anche la vitamina B5 per favorire il rinnovamento cellulare.

Filorga, Time-Filler Eyes

Un trattamento occhi riparatore e correttivo, con numerosi ingredienti attivi come il peptide intenso per appianare la visibilità delle linee di espressione, permettendo alla pelle di apparire unificata. Poi, un complesso lifting si pensato per agire sulle palpebre superiori, mentre la matrikine aumenta il volume delle ciglia. Inoltre, le sfere rimpolpanti riempiono le aree vuote per sostenere un contorno rimpolpato e rivitalizzato.

Kiehl's, Super Multi-Corrective Cream Eye zone

Una crema anti-età che dona un effetto lifting all'arcata palpebrale, aiuta a levigare la palpebra mobile, a rimpolpare gli angoli esterni, e a ridurre le borse sotto gli occhi. Il gel a rapido assorbimento permette sia di essere applicata sotto il trucco, mentre la formula concentrata fa sì che il prodotto non migri e non entri in contatto con l'area oculare.

Filorga, Oxygen-Glow Eyes

Un trattamento superlevigante e illuminante che rivitalizza il contorno occhi fino a valorizzare al meglio lo sguardo. Il booster all'acido ialuronico e all’enzima detossificante per rivelare uno sguardo zero difetti applicandolo con costanza.



Collistar, Contorno occhi acido ialuronico + peptidi

Un siero-gel caratterizzato dall'Acido Ialuronico a 4 pesi molecolari che lavora sui diversi strati cutanei assicurando idratazione in profondità ed effetto liftante immediato in superficie.

Augustinus Bader, The Eye Cream Nomad

Un contorno occhi intensamente idratante e ultraleggera, ricca di peptidi che rassodano la pelle riducendo borse, occhiaie, rughe e linee sottili. La formula unisce il nostro esclusivo TFC8® con una miscela di alghe francesi, erba tigre ed estratto di arjuna.

Bionike, Defence Xage

Una texture fondente a rapido assorbimento, che unisce l'effetto tensore e un’azione globale sui segni dell'invecchiamento. Al suo interno il complesso Rejuvenate SGFTM, che aumenta l’attività dei fibroblasti e il collagene, elastina e acido ialuronico, associato all'estratto di Plankton, perfetto per decongestionare l'area.

Somatoline Cosmetic, Lift Effect 4D

Un contorno occhi antirughe che riattiva il microcircolo cutaneo, favorendo la rigenerazione cellulare nell’epidermide e nel derma riducendo le rughe su quattro dimensioni: profondità, ampiezza, quantità e secchezza.

