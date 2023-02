Come riutilizzare i cosmetici che non ci piacciono più

E cco un breve vademecum per non buttare i tuoi soldi e ridurre al minimo gli sprechi

Ci sono svariati motivi che possono averci indotte all’acquisto di un cosmetico che in fondo non ci piace così tanto. Vuoi che fosse virale su TikTok o le amiche ne avevano decantato le doti magiche, la curiosità ha avuto la meglio. Peccato poi che dopo averlo provato abbiamo scoperto che non fa per noi.

Piuttosto che piangere sull’investimento sbagliato, leggi quanto segue. Prima di tutto ricorda che un prodotto pazzesco/ must have/ mai-più senza per qualcuno non suscita la stessa reazione di meraviglia in qualcun altro. Quindi non è colpa delle tue amiche o di TikTok e fai pace con l’idea che quel cosmetico non fa per te (e puoi star certa che non sarai l’unica ad avere avuto un’esperienza infelice).

Adesso però ti ritrovi ad aver speso soldi per un prodotto che ritieni sbagliato o inutile o non ti piace più, ma prima di buttarlo aspetta un attimo e prova a concedergli una seconda possibilità trovando ottime alternative di utilizzo.

Ci sono infatti diversi modi per riutilizzare i cosmetici e prodotti di bellezza che non ti piacciono più e te lo dice chi ha sempre qualcosa di nuovo da provare, ma odia gli sprechi e buttare creme praticamente intonse e trucchi ancora perfetti.

Se condividi questa filosofia di vita, ci sono due strade che puoi percorrere. La prima è regalare creme e trucchi che non ti piacciono a mamme, sorelle e amiche: non solo quello che per te non va bene per qualcuno può essere un tesoro, ma soprattutto è raro trovare qualcuno che rifiuti un prodotto praticamente nuovo. E molto probabilmente ti saranno grate del regalo ricevuto. Assicurati però che i trucchi siano ben disinfettati onde evitare la diffusione di dermatiti e congiuntiviti. La seconda strada da percorrere è quella di diventare un po’ creativa e ingegnarsi per trovare nuove destinazioni d’uso per i tuoi cosmetici.

Come riutilizzare le creme viso

Hai comprato una crema viso troppo grassa e la senti pesante sulla pelle? Se non contiene SPF puoi usarla come crema da notte, perché i prodotti più ricchi sono più che ben accetti, oppure come maschera una volta a settimana, quando senti che la tua pelle ha bisogno di una coccola in più.

Se però la crema ti crea problemi di comedoni o punti neri, evita in toto di metterla in faccia. Piuttosto pensa alle aree del corpo che sono più secche e spesso hanno bisogno di idratazione e nutrimento, come gomiti, ginocchia e talloni, oppure puoi usarla come crema mani da lasciare sul comodino. E se di solito ti dimentichi collo e décolleté, questa è la tua occasione per dedicargli una crema apposta.

Come riutilizzare il rossetto del colore sbagliato

Aspetta un attimo prima di buttare il rossetto del colore sbagliato - quello che ti fa sembrare le labbra smorte o i denti gialli per intenderci - può diventare il tuo prossimo blush in crema. Certo, le tonalità del rosa e del pesca sono quelle che possono essere riciclate più facilmente, tuttavia nulla ti vieta anche di mischiare due colori che sulle labbra non funzionano e vedere cosa succede. A volte usare la mano come tavolozza può regalare gioie inaspettate e magari riesci anche a creare una nuova shade su misura.

Cosa fare se il fondotinta troppo scuro o troppo chiaro

Un po’ perché la resa dei colori sullo schermo non è mai precisa, un po’ perché ti vedi sotto una luce diversa da quella che hanno usato per fotografare la palette cromatica, sta di fatto che comprando online rischi facilmente di sbagliare colore e di prendere un fondotinta che poi risulta troppo scuro o troppo chiaro. Ma se texture e finish del prodotto ti piacciono, perché abbandonarlo prima di aver provato ad aggiustarlo?

Se la shade è più scura ma non si discosta di molto dalla tua, prova per prima cosa a mischiarlo con un po’ di crema idratante. Se invece hai sbagliato di parecchio, prova il reverse contouring usando il correttore chiaro al di sotto e al di sopra rispetto a dove di solito metteresti l’ombra.

Se invece il fondotinta che hai scelto è troppo chiaro, usa la shade scura come per fare il una specie di brontouring scolpendo il viso con bronzer.

Se il correttore è troppo chiaro

Se c’è un prodotto che si presta a molteplici riutilizzi, quello è proprio il correttore. Puoi usarlo per creare dei punti luce naturali nell’incavo interno dell’occhio, sugli zigomi, sul naso e anche sull’arco di cupido. In alternativa può diventare una base per l’ombretto. Certo, non ha esattamente la stessa resa del primer, ma si comporta dignitosamente e riesce a fare bella figura.

Lo scrub meccanico è troppo aggressivo

Non tutti i visi sopportano bene lo scrub meccanico, che a volta rischia di irritare la pelle. La spazzatura può ancora attendere, perché uno scrub pre rasatura contro i peli incarniti non si nega a nessuno, così come lo scrub ai piedi.

Le salviette e struccanti che fanno bruciare viso e occhi

Togli le salviettine dall’armadietto dei cosmetici e mettile in borsa, quella da tutti i giorni o da palestra: non si sa mai quando potresti aver bisogno di darti una rinfrescata o di pulire le mani .

Il latte detergente

Se non ti piace come texture per struccarti o non rimuove il trucco come vorresti, piuttosto che sulla pelle del viso usalo sulla pelle delle tue giacche, borse e scarpe: non solo li pulirà in maniera egregia, ma ti aiuterà a conservare la pelle in ottimo stato. Così anche i tuoi capi d’abbigliamento avranno una meravigliosa routine.