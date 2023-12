Come rigenerare mente e corpo durante le vacanze di Natale

P er trasformare la pausa che anticipa il nuovo anno in un rituale anti-stress all'insegna del benessere e del detox

Le feste natalizie, per chi lunghe e rigeneranti, per chi altri più brevi e concentrate, sono l'occasione per ritagliarsi, tra un impegno e l'altro in compagnia, uno spazio per sé. Ricentrarsi, scaricare le tensioni accumulate nell'arco dell'anno, prendersi del tempo per fare quelle cose che altrimenti non si ha mai tempo di fare ma che, nel bilancio complessivo, infondono una profonda sensazione di benessere. Da un bagno caldo infuso di aromi alla meditazione, dalla lettura di un libro a un buon sonno ristoratore, le buone pratiche per rigenerare mente e corpo sono come una coccola da dedicare a se stessi carica d'amore.

Le giornate invernali, scandite da fredde temperature e poche ore di sole, conciliano poi a rifugiarsi in un ambiente caldo e accogliente come la casa che, animata dagli addobbi di Natale, si converte in un luogo gioioso in cui ritrovare la calma. Che si scelga il bagno, la camera da letto o il salotto, ogni stanza si presta a trasformarsi in un tempio di benessere. Il primo, ad esempio, per dedicarsi all'amatissima Everything Shower, la doccia da molteplici step dedicati alla cura di viso, corpo e capelli che ha conquistato TikTok. La seconda per dedicarsi a una seduta di mindfullness lontani dai rumori, sia essa prima di coricarsi o in qualsiasi altro momento del giorno, oppure per distendersi mentre si lascia agire una maschera per il viso idratante e lenitiva. L'ultima per dedicarsi a un allenamento in casa, così come alla lettura accompagnata da una tisana calda.

I rituali benessere per rigenerarsi durante le feste

A meno che non si abbia una vacanza in programma, sfruttare le feste di Natale a casa per rigenerare mente e corpo è fondamentale per fare spazio al nuovo anno e a tutte le novità che questo porterà con sé. Per farlo, ci sono una serie di abitudini e rituali così efficaci da funzionare anche se integrate nella propria routine solo per qualche giorno. Noi ne abbiamo raccolte qui cinque, da scoprire mentre sorseggiate una tisana calda al lume delle luci del vostro albero di Natale.

Per staccare davvero dal mondo ultra-veloce e ricco di informazioni in cui siamo immersi, la prima cosa da fare è mettergli un freno diminuendo l'uso dei social, delle chat e di qualsiasi altro dispositivo o mezzo di e-connessione. Meglio ricercare il contatto vero al di fuori dagli schermi e preferire la produzione "sana" di dopamina e serotonina, i cosiddetti ormoni del buonumore. Due chiacchiere, una passeggiata all'aria aperta, una bella playlist, lasciandosi magari andare a qualche passo di danza, una seduta di allenamento o, ancora, una dormita lunga e profonda.

Senza bisogno di misure drastiche, il consiglio per staccare davvero dal telefono e il mondo online è evitare di iniziare a fare scrolling già dal mattino. Limitatene l'uso a qualche breve momento nell'arco della giornata, cercando di evitarne l'uso fino a dopo pranzo. In questo modo, il corpo e la mente si rigenerano a favore di una produzione di felicità sana e stimolante.

Dedicarsi al respiro

In questa ricerca della connessione più vera, riconettersi con il sé è fondamentale. Per farlo, e fermare tutte le idee che inarrestabili si susseguono creando un fume in piena nella nostra testa, la mindfulness si rivela essere un ottimo alleato. Per i meno adepti, quando si parla di mindfulness ci si riferisce a una pratica di presa di coscienza rivolta a mettere a freno l'inconscio e tornare padroni della propria mente. Tra le modalità più popolari che permettono di mettere un freno al flusso di pensieri c'è la respirazione e una lunga lista di app e video Youtube che guidano alle tecniche migliori con cui centrarsi nel "qui e ora".

Calm, Petit Bambou, Medita Ora, Meditopia sono solo alcune delle opzioni a disposizione di cui fare tesoro nei giorni di festa di questo Natale.

Trasformare la doccia in un rituale

Prima uno scrub, poi una detersione morbida, fondente e profumata, acconpagnata da un massaggio rinvigorente e infine da un getto d'acqua fredda, segreto per dare un boost alla circolazione e alla lucentezza della pelle. Il tutto con delle candele profumate a scaldare l'atmosfera e una playlist rilassante ad accompagnare le gestualità di benessere che si prendono cura di anima e corpo. Così il momento della doccia si trasforma in una parentesi rilassante da aprire e godersi in tutta la sua avvolgenza (facendo attenzione ai getti d'acqua e agli sprechi).

Stimolare la mente con le parole

Leggere un libro, finirne uno lasciato in sospeso dall'estate, oppure darsi alla scrittura di un diario o un wellness journal in cui tenere traccia dei progressi e delle proprie emozioni. Ciascuna di queste attività ha il potenziale di portare alla mente maggiore consapevolezza e nuovi stimoli con cui affacciarsi alla vita una volta terminate le feste natalizie.

L'importante è evitare liste di buoni propositi che non verranno rispettati e che, una volta disattesi, causano nella psiche più danni che altro. Focalizzatevi sui passi compiuti, sulla riflessione e il potere delle affermazioni, così da essere fautori del vostro benessere.

Fate sonni di qualità

Quale momento migliore delle feste di Natale per concedersi quelle ore di sonno in più sotto il peso leggero e avvolgente del piumone? Andate a letto presto, togliete le sveglie e, soprattutto, assicuratevi un'ottima qualità del sonno per sentirvi davvero rifocillati al risveglio. Se soffrite di insonnia o di sonno leggero, procuratevi integratori a base di melatonina, teanina, passiflora e melissa, bevete una tisana rilassante prima di coricarvi e, una volta a letto, conciliate il sonno con un esercizio di respirazione, una breve pratica di yoga nidra o, ancora, con una musica bianca o dei suoni naturali. Anche i diffusori per ambienti a base di oli essenziali come la lavanda o il tea tree sono un'ottima soluzione con cui favorire l'assopimento e fare sonni tranquilli.