Sì, la protezione solare va riapplicata anche sopra il make-up. Facile pensare che, avendo applicato siero, crema e base tutti con SPF non serva altro, ma proprio come per la routine da esposizione solare, riapplicare anche più volte al giorno la protezione è importantissimo per rallentare l’invecchiamento precoce, evitare eritemi e bloccare le radiazioni nocive dei raggi UVA e UVB.

Chi però non riesce a rinunciare a un filo di fondotinta, neanche in piena estate, sa benissimo che riapplicare la protezione solare sopra il trucco può essere piuttosto complicato, ma il modo c'è. Noi l'abbiamo provato e qui ti spieghiamo come fare (ma tu non dimenticare mai di applicare una crema solare con spf come primo step).

Protezione solare in spray

Comoda, facile da portare in borsa e piacevole da applicare: le protezioni solari in spray non solo proteggono dai raggi solari, ma aggiungono un piacevole momento rinfrescante durante la giornata. Oggi queste formule sono sempre più amate e, oltre a essere comode per il corpo, sono anche perfette e furbe per ripassare l'SPF viso anche sopra fondotinta e simili.

Basterà vaporizzarle sul viso più volte al giorno: ogni 2 ore se sotto raggi indiretti, ogni 40 minuti se l'esposizione è diretta.

Crema colorata con SPF

Quando il caldo si fa sempre più intenso è facile switchare dal classico fondotinta a texture più leggere e, a volte, anche meno coprenti. Se hai scelto una crema colorata, come una BB o CC cream, con SPF puoi sempre portarla con te e riapplicarla secondo le esigenze. Spalmala con attenzione facendo sì che il colore si fonda con il tuo naturale e poi ricorda di passare blush, illuminante e simili.

Non solo rinfrescherai la protezione solare ottenendo nuova protezione dalle radiazioni degli UVA e UVB, ma il tuo make-up sarà come nuovo, la base fresca e come appena truccata.

Make-up compatto con protezione solare

Cipria e fondotinta compatti con SPF, oggi, sono sempre più utilizzati e amati. Questi, oltre a evitare l'uso di creme che possono appesantire la pelle o lasciare una spiacevole sensazione occlusiva, sono perfetti per un ritocco on-the-go durante il giorno.

Usa una spugnetta, piuttosto che un pennello, che permetterà di applicare il prodotto in maniera più uniforme e raggiungere anche i punti più nascosti.

Le face mist con protezione solare

Per affrontare il caldo estivo le face mist sono un vero toccasana. Fresche e idratanti, sono un'ottima alternativa alle protezioni solari in spray, Queste soluzioni leggere, spesso arricchite da acido ialuronico o principi attivi che donando un piacevole effetto glow.

Da vaporizzare con costanza, queste soluzioni permetteranno di aggiungere un leggero strato di SPF anche sopra il make-up, togliendo anche l'effetto polveroso e donando luce al volto.

SPF liquida e beauty blender

È normale innamorarsi di uno o più prodotti beauty e, poi, è difficile rinunciarci per provarne altri anche se molto simili. Se la tua crush del momento è una crema solare per il viso, con SPF 30 o 50, sappi che puoi utilizzare anche lei durante il giorno per un ritocchino protettivo.

L'applicazione non avverrà come per la base, ma dovrai sfruttare un spugnetta, meglio se una beauty blender. Picchiettale su tutto il viso, facendo anche più passaggi, in modo da applicarne la giusta quantità. Questo piccolo trick ti darà un bellissimo effetto glow anche sopra il make-up.

La protezione solare in stick

Conosci le protezioni solari in stick? Perfette per proteggere le parti più sensibili, come contorno occhi e labbra, sono l'ideale anche per essere riapplicate sopra il make-up. Scegline una trasparante, leggera e scorrevole: passala sul viso andando a coprire tutte le zone.

Ricorda, però, di non applicare alcun tipo di polvere come ultimo step del tuo make-up ma preferisci sempre un total look in crema per evitare pasticci mixando polveri e creme solari.

