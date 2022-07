Clean e al top: Hailey Bieber ci ispira con le soap brows e le glossy lips

S e cerchi un look semplicissimo e perfetto per le calde giornate estive fatti ispirare da Hailey e punta tutto sulle soap brows

Quanto è bello il look acqua e sapone. Negli scorsi mesi la tendenza make up che è andata per la maggiore è stata all’insegna del colore e delle tecniche grafiche, mentre per l’estate sembra aver portato con sé una nuova rivoluzione che vuole il ritorno alla semplicità e punta tutto su alcuni dettagli studiatissimi ma al contempo naturali. Tra le protagoniste assolute ci sono le sopracciglia, da portare il meno strutturate possibili ma, al contrario, spettinate, come ha fatto Hailey Bieber, che ha realizzato su di sé delle soap brows da manuale.

Cosa sono le soap brows

Le soap brows, il cui nome significa letteralmente sopracciglia insaponate, sono sopracciglia pettinate verso l’alto e poi fissate con il sapone classico o con gel appositi, che rendono il risultato finale pieno e shiny, fisso ma allo stesso tempo selvaggio.

Come realizzarle

Per replicare il look di Hailey Bieber non è per forza necessario recarsi nel salone di un’estetista, visto che le soap brows sono facilmente realizzabili anche a casa, basta solo munirsi di un po’ di pazienza.

Per prima cosa è necessario munirsi di uno scovolino specifico per sopracciglia, o in alternativa uno di un mascara terminato e appositamente lavato e pulito dal prodotto residuo.

Una volta reperito lo strumento, inumidiscilo con acqua semplice, acqua termale o fissante per il trucco e intingilo nel sapone trasparente. In questo caso può trattarsi del classico alla glicerina o di uno specifico per sopracciglia. In commercio ce ne sono tantissimi, nati proprio per questo scopo, ma se sei alle prime armi e vuoi sperimentare, anche quello che hai già in casa andrà benissimo.

Fai roteare lo scovolino sulla mano in modo che il sapone si distribuisca uniformemente tra le setole e l’eccesso venga eliminato e poi passalo sulle sopracciglia, pettinandole con movimenti dal basso verso l’alto.

Con questa tecnica le sopracciglia appaiono più aperte, intense, spesse e lucide.

Glossy lip per terminare il look

Realizzare la tecnica delle soap brows significa voler rendere le sopracciglia protagoniste del proprio beauty look e per farlo è necessario che il resto del make up sia piuttosto basico. Proprio per questo, Hailey Bieber ha deciso di non utilizzare nessun altro prodotto, se non un lip gloss trasparente ed estremamente lucido sulle labbra, che insieme a un’incarnato anch’esso luminosissimo e alle soap brown le donano un’immagine naturale e fresca, perfetta per l’estate.