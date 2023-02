Chioma wet in pura tendenza, make up luminoso: che ispirazione, Demi Lovato

D emi Lovato conquista i Billboard NMPA Grammy Week Songwriter Showcase con chioma e make-up da cui prendere totale ispirazione

Cantautrice pluripremiata, paladina dei diritti LGBTQIA+ e icona gender fluid, Demi Lovato ha catalizzato tutti i flash dei fotografi durante la sua ultima uscita pubblica in occasione del Billboard NMPA Grammy Week Songwriter Showcase.

Raffinatissima nel suo completo giacca pantalone total black con taglio sartoriale e preziose applicazioni silver, Demi Lovato conquista soprattutto con il suo make-up e il suo elegantissimo hair style d’ispirazione nineties.

Make-up glow e cat eyes intenso

La splendida attrice e cantante americana dei record, (è stata l’artista femminile più giovane della storia a fare il suo debutto nella posizione numero uno nella classifica americana degli album più venduti) si è esibita cantando alcuni dei suoi più grandi successi e ha successivamente stretto tra le mani l’ambito premio conferitole dal Billboard NMPA Grammy Week Songwriter Showcase tenutosi mercoledì sera al Nightingale Plaza di Los Angeles.

Per l’occasione la cantante di Sober ha optato per un make-up luminoso realizzato dalle sapienti mani di Etienne Ortega, celebrity make-up artist tra le più quotate, che ha enfatizzato i tratti sensuali del viso della bella Demi con una base glow, punti luce mirati, un contouring definito, ma naturale e un un cat eye sublimato da uno smoky da cui fa capolino un tocco di viola che richiama il colore re incontrastato dello scorso anno, il very peri.

Chioma wet d'ispirazione nineties

E che dire della chioma? Extra wet e portata all’indietro, ci riporta ai meravigliosi anni ‘90, strizzando l’occhio all’hair style sfoggiato da Jamie Lee Curtis nell’iconico True Lies diretto da James Cameron nel 1994. La firma della reinterpretazione contemporanea di questa chioma che ha fatto la storia è di Alyx Liu, hair stylist gender nonconforming tra i preferiti di Demi e tra quelli che più di tutti riescono a interpretare lo stile unico della stella della musica americana.

Uno stile che ha conquistato e continua a conquistare migliaia di ragazze e ragazzi della generazione Z e non solo, e che impone come indiscussa icona della moda e del beauty, una della più grandi cantautrici di sempre. Chapeau!