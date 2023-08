La certificazione B Corp nel beauty: Un nuovo standard per l’etica e la sostenibilità

T i sarà sicuramente capitato di vederlo su alcuni dei tuoi cosmetici preferiti, ma sai davvero cosa si intende per certificazione B corp?

Se sei appassionata di make up e skincare, saprai già quanto sia importante scegliere prodotti che siano non solo efficaci, ma anche rispettosi dell'ambiente e delle persone coinvolte nella loro produzione. La certificazione B Corp è proprio questo: un modo per identificare le aziende che si impegnano a operare in modo etico, sostenibile e responsabile verso il pianeta e le comunità in cui operano.

Perchè la certificazione B corp è così importante?

Le aziende certificate come B Corp sono impegnate ad agire in modo etico, sostenibile e trasparente. Non si tratta solo di produrre cosmetici ecologici o cruelty-free (anche se questi due aspetti sono molto importanti), ma riguarda anche il modo in cui l'azienda viene gestita internamente.

Per ottenere la certificazione, un'azienda deve soddisfare rigorosi criteri stabiliti da B Lab, l'organizzazione no-profit che ha ideato questo concept. I criteri coprono diversi ambiti: dalla governance alla trasparenza finanziaria, dal trattamento dei dipendenti all'impatto sulla comunità locale.

Ma non finisce qui! Le aziende certificate devono anche impegnarsi a perseguire obiettivi socialmente "positive" nel settore in cui operano. Ad esempio, possono promuovere la sostenibilità ambientale attraverso progetti di riduzione dell'impatto che può avere la propria produzione o supportare cause benefiche legate al mondo della bellezza.

La certificazione B Corp rappresenta un vero e proprio sigillo di qualità per le aziende che vogliono fare la differenza non solo per i consumatori ma anche per il pianeta e le comunità in cui operano. È uno strumento importante per orientarci verso scelte consapevoli ed etiche quando acquistiamo prodotti per la nostra beauty routine.

I vantaggi della certificazione B Corp per le aziende del settore beauty

La certificazione B Corp offre numerosi vantaggi per le aziende (beauty e non) che decidono di adottarla. Innanzitutto, questa certificazione garantisce una maggiore trasparenza e responsabilità nei confronti dei consumatori. Le aziende certificate B Corp sono tenute a seguire rigorosi standard ambientali, sociali ed economici, dimostrando così il loro impegno nel creare un impatto positivo sulla società.

La certificazione B Corp può aiutare i brand beauty a differenziarsi dalla concorrenza e ad attirare nuovi clienti sensibili alle tematiche come la sostenibilità e l'etica del lavoro. Infatti, sempre più consumatori si preoccupano di acquistare prodotti che rispettino l'ambiente e i diritti umani, quindi ottenere la certificazione B Corp è sicuramente un gran vantaggio.

Quali sono i Brand beauty certificati?

Il numero dei brand certificati è in continuo aggiornamento (per fortuna!), di seguito trovi una lista dei brand aggiornata ad oggi. Se sei curiosa di sapere se il tuo brand beauty preferito ha ottenuto questo riconoscimento, puoi consultare l'archivio presente sul sito di B Lab. È sufficiente scrivere il nome dell'azienda e vedere se compare nell'archivio, in caso di esito positivo potrai conoscere maggiori dettagli sul marchio (come ad esempio l'anno in cui hanno ricevuto la certificazione).

Aesop

Aesop è un marchio di bellezza con sede a Melbourne, fondato nel 1987, che spicca nella produzione di prodotti di alta qualità per la cura della pelle, del corpo e dei capelli. Da allora, Aesop si è guadagnata una solida reputazione nel settore. La loro filosofia si basa sull'etica e sulla sostenibilità, infatti tutti i loro prodotti sono vegani e certificati dal Leaping Bunny, un riconoscimento che attesta l'assenza di test sugli animali.

Oltre al loro impegno per la sostenibilità, Aesop è coinvolta in varie iniziative filantropiche e collabora con organizzazioni benefiche che promuovono l'alfabetizzazione e danno voce alle comunità svantaggiate. La Fondazione Aesop, fondata nel 2017, ha donato oltre 6 milioni di dollari australiani ai loro partner locali . Durante la pandemia da COVID-19, Aesop ha donato oltre 3,4 milioni di dollari in prodotti per supportare le comunità, il personale medico e i servizi che assistono i sopravvissuti alla violenza familiare.

La dedizione di Aesop per le questioni sociali e ambientali ha portato al riconoscimento del marchio come una B Corporation certificata. Merito del loro impegno per gli standard più elevati di prestazioni sociali e ambientali e trasparenza nelle formulazioni.

Aveda

Il celebre brand hair care è certificato B Corp. Aveda è stata la prima azienda di bellezza a utilizzare il 100% di materiali riciclati post-consumo nelle proprie confezioni. Attualmente, oltre l'85% dei flaconi e dei vasetti in PET utilizzati per la cura della pelle e dei capelli contengono il 100% di materiali riciclati post-consumo. La produzione si avvale esclusivamente di energia rinnovabile, grazie all'utilizzo del parco solare di proprietà del marchio. Inoltre, più dell'85% dei rifiuti generati da Aveda viene riutilizzato o riciclato presso il principale stabilimento di produzione.

Sunday Riley

Nel 2020, anche Sunday Riley, brand conosciuto in tutto il mondo per i suoi cosmetici skin care è entrati a far parte dei marchi certificati B Corp. Oltre a procurarsi gli ingredienti necessari per le loro formulazioni nel modo più ecologico possibile, i fornitori e i produttori che collaborano con il brand vengono valutati in base a parametri di sostenibilità e diritti umani. Inoltre, anche la produzione dei loro famosissimi oli per il viso è zero waste: Mentre i semi che utilizziano per creare il loro cosmetici possono contenere anche solo il 10% del materiale necessario, il restante 90% non va mai sprecato. Il sottoprodotto viene macinato in polvere e trasformato in vari integratori alimentari e proteine vegetali per gli animali. Il materiale dei semi non commestibili viene invece utilizzato nei processi agricoli per la fertilizzazione, in modo da restituire i nutrienti al terreno in cui sono stati coltivati.

Le Labo

La priorità principale per il brand di profumeria di nicchia Le Labo è l'etica, tanto che il marchio pone l'accento sulla sostanza e sulla qualità del prodotto piuttosto che sull'aspetto esteriore. A contraddistinguere il brand è la fase di miscelazione alcolica dei profumi (ossia l'incontro degli oli profumati, dell'alcol e dell'acqua)che avviene direttamente all'interno dei punti vendita del marchio, di fronte ai clienti stessi. Ciò permette alle persone che acquistano in boutique, di personalizzare le etichette in base alle loro preferenze.

Oltre alla sua dedizione alla qualità e all'artigianalità, Le Labo si impegna anche in responsabilità sociale e ambientale. Il marchio è stato riconosciuto per il suo impegno verso la sostenibilità, l'impatto sociale, la trasparenza e la responsabilità, ottenendo la certificazione di B Corp nel febbraio 2022. Questa certificazione è una testimonianza degli sforzi compiuti dal marchio per avere un impatto positivo sul pianeta e sulle persone.

Davines

L'azienda italiana pone l'etica al centro del suo operato, puntando a trovare un equilibrio tra bellezza e sostenibilità e impegnandosi a fare del bene sia per il pianeta che per i clienti. Davines si impegna costantemente per migliorarsi e creare prodotti performanti che siano anche rispettosi dell'ambiente.

La certificazione come B Corp è una testimonianza dell'impegno dell'azienda verso la sostenibilità. Davines si impegna anche per essere plastic neutral , e si posiziona come leader nell'agricoltura biologica rigenerativa. Riducendo in maniera significativa il proprio impatto ambientale.

Isdin

È il primo brand spagnolo certificato B Corp.

L'azienda da più di 45 anni si impegna con azioni concrete per la salute della pelle e del pianeta. La costante ricerca per ridurre il cancro della pelle, e l'attenzione nei confronti della sostenibilità ha portato il laboratorio di dermatologia e fotoprotezione ad ottenere l'ambito riconoscimento.

Elemis

Nel 2023 anche il brand inglese di skincare si è aggiunto alla lista dei marchi considerato B Corp.

Da sempre il brand è molto attento ai temi della sostenibilità e della protezione e ripristino della biodiversità.

Mediterranea Cosmetics

Dal 2014 l'azienda italiana è certificata B corp.

L'impegno dell'azienda è rivolto costantemente alla riduzione dell'uso di risorse naturali non rinnovabili e alla minimizzazione dei rifiuti generati durante il processo produttivo. Inoltre, il brand si impegna attivamente a diffondere una cultura della sostenibilità, coinvolgendo i propri dipendenti e i clienti stessi. Infatti, vengono promosse pratiche volte a uno stile di vita sostenibile, al fine di sensibilizzare le persone sull'importanza di adottare scelte responsabili per il bene dell'ambiente.

Bioline Jato

A maggio di quest'anno anche Bioline Jato ha ottenuto il riconoscimento B corp. Il brand pone le persone e il loro benessere al centro del proprio modello di business, che si tratti dei propri dipendenti, dei clienti o della comunità in generale. L'azienda attribuisce grande importanza al benessere dei lavoratori, considerandoli una risorsa preziosa.Godono di numerosi benefit, fra cui bonus, opportunità di formazione continua, accesso a piani pensionistici sia pubblici che privati, un'assicurazione sanitaria privata integrativa e orari di lavoro flessibili. Inoltre, Bioline Jatò si impegna a fornire un ambiente di lavoro inclusivo e stimolante, dove i dipendenti possano sviluppare le proprie competenze e prosperare sia professionalmente che personalmente.