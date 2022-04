Ceretta sopracciglia: come farla e pro e contro per una depilazione precisa

I ncorniciano lo sguardo, rendendolo più intenso e drammatico. Ecco perché, quando si tratta di ceretta sopracciglia, non bisogna commettere errori. È davvero la scelta giusta? Come fare? Ci sono controindicazioni? Tante domande per trasformare la depilazione delle sopracciglia in un’opera d’arte.

Le sopracciglia sono, forse, la parte del viso più difficile da valorizzare. Il disegno, infatti, deve essere preciso e ben definito, affinché l’arcata possa abbracciare gli occhi e valorizzare lo sguardo e il viso. D’altra parte, le sopracciglia sono la parte del viso che più subisce i capricci della moda. Ora piene e folte, ora sottilissime e decolorate, spesso vengono maltrattate per provare a rispettare i trend. Ecco perché, spesso, ci troviamo alla ricerca di soluzioni facili per la depilazione delle sopracciglia, la ceretta ad esempio.

Un metodo rapido e (quasi) indolore, ma è davvero quello giusto? Indubbiamente, i fattori da considerare sono molti, a partire dalle alternative come pinzetta e filo arabo.

Certo, non esiste una tecnica migliore delle altre in assoluto, ma scegliere l’epilazione con ceretta significa ottenere risultati rapidi e duraturi. Sarà davvero la soluzione migliore per ottenere sopracciglia perfette?

Ceretta sopracciglia: come si fa?

La prima cosa da considerare prima di fare una ceretta alle sopracciglia è che questa tecnica non consente un lavoro di precisione. Proprio per questo, si adatta a eliminare i peli in una parte piuttosto ampia dell’arcata sopracciliare. Ecco perché la prima cosa da fare è scegliere con attenzione l’area in cui si desidera intervenire. L’ideale, poi, è utilizzare la cera calda e dimenticare le strisce depilatorie: avendo una forma predefinita, queste ultime non possono assicurare un risultato preciso.

Prima di procedere, ovviamente, è importante pettinare le sopracciglia, per mettere in evidenza le aree che necessitano di essere depilate. A questo punto, non resta che utilizzare una palettina di legno per stendere la cera calda sulla zona da depilare. Le alternative per lo strappo sono due e dipendono, ovviamente, dal tipo di cera utilizzata. È possibile, infatti, utilizzare delle strisce per rimuovere i peli o aspettare che la cera si indurisca per poterla strappare.

Pro e contro dell’epilazione alle sopracciglia

Indubbiamente, la ceretta sopracciglia è il metodo più rapido per eliminare i peli superflui. Senza considerare che l’azione del calore della cera permette ai pori di aprirsi, facilitando l’eliminazione dei peli. Purtroppo, la ceretta alle sopracciglia non è un metodo infallibile, soprattutto perché non consente di lavorare con precisione sull’arcata sopracciliare.

Questo metodo di epilazione, poi, richiede precisione assoluta: il rischio di scottarsi o eliminare la peluria dove non necessario sono rischi concreti, specie facendo da sola. Non mancano i problemi legati alla reazione della pelle: lo strappo, infatti, potrebbe arrossare l’area e persino compromettere l’elasticità della palpebra. Prima di procedere, poi, occorre considerare la possibile comparsa di brufoli o, addirittura, follicoliti e infiammazioni.

Ceretta sopracciglia: le alternative

Per eliminare i peli superflui dall’arcata sopracciliare, la ceretta non è l’unica soluzione. Oltre a metodi classici e casalinghi come filo arabo o pinzetta, infatti, è possibile sottoporsi a qualche seduta di depilazione laser. In questo modo, eliminare per sempre i peli superflui sarà semplice, purché siano abbastanza scuri.

Un metodo particolarmente indicato per chi ha una pelle molto sensibile: così facendo, verranno eliminati dolore, rossore e potenziali effetti collaterali. Per avere sopracciglia perfette tutto l’anno, grazie all’espiazione laser, occorrano semplici ritocchi con la pinzetta.