Capelli e make up y2k: Veronica Ferraro ci insegna che gli anni 2000 ti fanno bella

V oglia di stupire? Ecco come farlo, lasciandoti ispirare dai capelli e dal make up y2k di Veronica Ferraro, con un tuffo negli anni 2000

E se anche una delle più note influencer italiane come Veronica Ferraro non ha saputo farne a meno, allora è proprio certo. Gli anni 2000 sono tornati e con loro tutte le ispirazione più cool per capelli e per un make up y2k da lasciare senza fiato.

Un tripudio di originalità, bellezza e voglia di rivivere la moda di inizio anni 2000 ma con un tocco di modernità e originalità tutto nuovo. Creando un beauty look innovativo e assolutamente da imitare durante le serate glam a cui deciderai di partecipare.

Esattamente come ha fatto Veronica Ferraro, che sul suo profilo Instagram ci ha mostrato cosa significa intrepretare in modo super personale i trend passati. Rendendoli unici e contemporanei con pochi e semplicissimi dettagli ben calibrati tra loro. Il tutto partendo dalla testa.

Abbellendo la biondissima chioma con due semplici treccine sul davanti, utilizzando le due ciocche all’attaccatura dei capelli. Da impreziosire con dei piccoli anelli dorati come la nota influencer o con qualsiasi altro bijou che deciderai di provare. E il resto della chioma? La si lascia libera e sciolta. Semplice no?

Ma ecco il punto forte del beauty look di Veronica Ferraro, il make up y2k, la massima rappresentazione degli anni 2000 e che ancora oggi fa impazzire le celeb. E il motivo è assolutamente comprensibile. Il trucco di quegli anni infatti è intenso, marcato, magnetico. Un’esplosione di luce, dettagli colorati e generose pennellate di illuminante. Per un effetto glam assicurato. Il tutto ovviamente in chiave moderna.

Ed ecco che Veronica ti mostra come fare, valorizzando lo sguardo con un trucco deciso, passando una bella riga di eyeliner nero sulla palpebra superiore, lungo l'attaccatura delle ciglia, in perfetto stile cat eye. E rifinendo il tutto con un ombretto scintillante, lucente e nei toni dell’argento. Perfetto per illuminare l sguardo e renderlo il vero protagonista dell’intero beauty look.

Insomma, non ti serve poi molto per realizzare un make up y2k e un’acconciatura da lasciare senza fiato. Adatta sia a una serata all’insegna del divertimento, che per una giornata da vivere con un tocco di luce nuova e uno stile di carattere. Che richiama gli anni passati ma che punta a un futuro tutto da inventare a da riempire di nuovi look e tendenze.