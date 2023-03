I brand beauty italiani incontrano il food: gli ingredienti gourmet diventano protagonisti della skincare

C affè, uva, latte di bufala, tè e zafferano! Sono questi gli ingredienti focus di 5 brand di skincare Made In Italy che mixano alle loro formulazioni composti alimentari



Se parliamo di skincare, la nostra mente corre subito ai classici ingredienti quali niacinamide, retinolo, acido ialuronico, peptidi e molti altri. Negli ultimi anni però sempre più marchi hanno scelto di inserire all’interno delle loro formulazioni ingredienti meno “convenzionali”: basta pensare a Glow Recipe, noto per i suoi prodotti a base di avocado, papaya, fragola, guava e anguria oppure a Fresh, i cui cosmetici sono spesso caratterizzati dall’aggiunta di tè, kombucha, latte e zucchero. Restringendo invece il campo all’Italia, abbiamo scoperto 5 brand che sfruttano le proprietà dei cibi per la cura della pelle, ognuno focalizzato su uno specifico ingrediente che troviamo a tavola, attorno al quale ruotano tutti i prodotti della linea.

1. Amarey: caffè

Chi di voi non può iniziare la giornata senza caffè? D’ora in poi il suo l’aroma e i suoi benefici non rimarranno più circoscritti solamente alla cucina! Grazie ad Amarey, brand di skincare Made in Italy totalmente coffe-based, si espandono gli orizzonti dell’uso topico del caffè. Se al mondo vengono bevuti più di 2.25 miliardi di caffè al giorno, solo il 10% della ciliegia del caffè viene utilizzata per produrre la bevanda: Amarey lavora sul restante 90%, in maniera sostenibile e superando i principi dell’economia circolare. La missione del progetto è quella di valorizzare ogni elemento della pianta del caffè, la Coffea Arabica, trasferendo i benefici del suo uso nel settore alimentare in quello cosmetico. Le sue proprietà variano infatti dalla stimolazione della produzione del collagene alla limitazione dello stress ossidativo grazie a potenti antiossidanti che combattono i radicali liberi. Non solo, la Coffea Arabica è nota per stimolare la circolazione, ridurre l’infiammazione cutanea e riparare la barriera cutanea: tutte proprietà che si trovano all’interno della linea che al momento, si compone di soli quattro prodotti essenziali.

2. Teaology: Tè

Immagina tutte le proprietà di una tazza di tè fumante racchiuse in una linea di prodotti: Teaology, brand di skincare Made in Italy utilizza l’infuso di tè al posto dell’acqua in ogni formula, rendendola così attiva al 100%. Questo perché, a differenza dell’acqua, che viene usata come solvente nei cosmetici ma non ha in realtà alcuna funzionalità, il tè è ricco di principi attivi meravigliosi per la pelle. Ogni foglia contiene infatti oltre il 30% di polifenoli - una delle quantità più alte esistenti in natura -senza considerare la presenza di catechine antiossidanti, minerali e altre vitamine. Tutti questi benefits - che vengono estratti da ben cinque diversi tipi di tè quali bianco, nero, verde, blu e matcha - vengono poi trasferiti nei vari prodotti della linea grazie a una tecnologia brevettata chiamata Tea Infusion Skincare, che permette di ottenere un infuso che conserva inalterati tutti i principi attivi del tè.

3. Penelope Skin: uva

Un beauty brand che ti trasporterà direttamente fra i magnifici vigneti della Franciacorta, a contatto con l’uva, le foglie e i tralci di vite. Penelope Beauty sfrutta le proprietà preziose contenute all’interno delle bucce e dei vinaccioli - cioè gli scarti della vendemmia - che vengono recuperati e inviati a un laboratorio esterno che ottiene un bioliquefatto utilizzato poi all’interno delle formulazioni. Dagli scarti della vendemmia della Franciacorta si ricava quindi l'ingrediente essenziale inserito in tutti i prodotti - che al momento sono tre - del brand: il fitocomplesso di bucce d'uva rossa, che agisce come anti-ageing preventivo dall’effetto anti-radicalico.

4. Biancamore: latte di bufala

La storia di Biancamore inizia dal latte prodotto dalle bufale a Paestum e dalla storia di Daniela Senatore, co founder del brand, che cercando un rimedio naturale per la propria pelle irritata (rivelatosi poi efficace) si è immersa in una vasca di acqua tiepida e latte di bufala. Da lì l’illuminazione: trasferire i principi del latte nella cosmesi. Sommando l’esperienza della Famiglia Barlotti, dedita all’allevamento delle bufale dagli inizi del 1900, Daniela e il fratello Pasquale hanno creato Biancamore, una linea beauty che spazia da skincare e haircare a bodycare. Dallo shampoo e il balsamo per capelli alle maschere e creme viso, fino ad arrivare a saponi, lozioni e scrub per mani e corpo. Ogni prodotto è rigorosamente infuso di latte di bufala che, una volta munto, viene lavorato e miscelato con altri prodotti tipici del territorio cilentano come mirto, avena, succo di melagrana e olio extra vergine di oliva.

5. Tindora: zafferano

Lo zafferano coltivato nell’Altopiano Abruzzese di Navelli è il piccolo gioiello attorno al quale ruotano i prodotti di Tindora: noto per le sue proprietà rivitalizzanti e antiossidanti, questo fiore del colore del sole è il protagonista indiscusso dei prodotti del brand. Ricco di vitamine tra cui la vitamina A, B1 (Tiamina), B2 (Riboflavina) e capace di contrastare l’invecchiamento cellulare, l’accumulo dei radicali liberi e incrementare le difese immunitarie, è infuso in egual misura nelle creme, nei sieri e nei cleanser, così come nella lozione e nel peeling enzimatico della linea Zafferano.