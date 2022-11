S ì, il momento perfetto per i regali di Natale ma perché non pensare un po' anche a te?

Chi siamo noi per dire di no alle migliori offerte del momento? Si chiama venerdì nero, cioè Black Friday, e si tiene ogni anno il giorno dopo il Ringraziamento. Per il 2022, il giorno più cupo dedicato allo shopping, si celebra il 25 novembre e, se la tradizione vuole prendere la palla al balzo per pensare ai regali di Natale da scartare dopo un mese esatto, questo è anche il momento giusto per concedersi qualche momento di shopping senza pensieri.

Merito delle tantissime offerte e dei maxi sconti che si possono trovare sui diversi store online, proprio come quelli dedicate alla bellezza: make-up, skincare, haircare e profumi, la scelta è davvero infinita. Da Sephora a Douglas passando per Kiehl's, Marrionaud e non solo: ecco dove trovare le migliori offerte beauty del Black Friday 2022 (ma anche per il Cyber Monday).

Douglas

Rodial, Ouai, Chiara Ferragni Make-up, Keys e non solo: impossibile non trovare il prodotto perfetto per la cura di pelle, corpo e capelli su Douglas. Qui, in occasione del Black Friday 2022, sarà applicato il 25% di sconto su almeno 69 euro di spesa e il 30% di sconto su almeno 99 euro di spesa. Uno sconto riservato solo ai possessori della Douglas Beauty Card (che può essere fatta anche sul momento).

Il must have: Rodial Dragons Blood Velvet Cream, crema dalla texture ricca che nutre in profondità. Una formulazione arricchita da un potente mix di ingredienti nutrienti di origine naturale che penetra nella cute apportando una piacevole idratazione.

VeraLab by Estetista Cinica

Il Black Friday, per VeraLab, si veste di rosa e diventa Punk. Dal 4 al 27 novembre, l'iconica Estetista Cinica, sconta i suoi prodotti fino al 40%, sia nei negozi che nello store online: un'occasione imperdibile per provare, testate e fare scorta delle referenze viso, corpo e profumi targati Cristina Fogazzi.

Il must have: la Luce Liquida, lozione viso illuminante con acido salicilico (in piccolissime quantità) che con la sua azione esfoliante e rigenerante calibrata e progressiva, donerà nuova luce all' incarnato, rendendolo liscio ed uniforme.

Kiehl's

Dalla Ultra Facial Cream al contorno occhi all'avocado: le proposte di Kiehl's per la cura della pelle sono davvero irrinunciabili e quale miglior occasione del Black Friday per farne scorta. Qui, oltre a tantissimi prodotti in offerta, c'è un codice sconto da non dimenticare 'PANETTONE' che aggiungere a ogni carrello sopra i 99 euro, il kit in omagio «This is not a Panettone» che conterrà 3 must have del brand in un delizioso pack natalizio a forma di Mini Panettone.

Il must have: Retinol Fast Release Wrinkle-Reducing Night Serum, il nuovo siero anti-age che fornisce risultati rapidi e visibili. Una formula testata che agisce per accelerare il turnover cellulare penetrando in profondità fino a 15 strati dell’epidermide e migliorando visibilmente l'aspetto della pelle in soli 5 giorni.

Capello Point

Un giorno solo non è abbastanza per lo shopping e per questo motivo, Capello Point, ha aggiunto ben altri 10 giorni per approfittare degli sconti. Dal 17 al 28 novembre, infatti, la gamma di trattamenti hair care, skin care, colorazione permanente e styling tools firmati Salon Studio Professional saranno scontati fino al 55%. Come fare a dire di no?

Il must have: MyCurlSet di Salon Studio Professional, arricciacapelli intercambiabile con 4 ferri di diverso diametro rivestiti in titanio. 11 mm, 19 mm, 25 mm e 32 mm, da scegliere in base al risultato finale che si vuole ottenere. La sua formaa L con impugnatura a 90° lo rende un tool maneggevole e facile da utilizzare.

L'Occitane

Questo è il momento giusto per portarsi avanti con i regali di Natale e cosa scegliere se non i dolci aromi di L'Occitane? Qui dal 23 al 27 novembre, in vista del Black Friday, una vasta selezione dei prodotti L’Occitane sarà scontata del 20%. Inoltre, visto l'animo green del brand, per ogni eco-ricarica acquistata si riceverà in omaggio un flacone in alluminio riciclato da 250ml. Riciclare, ridurre e reagire.

Il must have: Balsamo Mani Intenso Karitè, con il 25% di burro di Karité bio, nutre intensamente la pelle creando un film protettivo sulle pelli molto secche o fragili. L'ideale per l'inverno.

AlamaCare

Trattamenti, tool o maschere per viso e occhi? Con AlamaCare c'è solo l'imbarazzo della scelta e stessa cosa vale per gli sconti in occasione del Black Friday 2022. Per il venerdì nero, infatti, sarà applicato uno sconto fino al 55% sulle card trattamenti nei centri di Milano, Roma e Catania; per le idee regalo come Beauty AlmaCare + Maschere MyFace e MyEye sarà applicato il 40% di sconto; il -20% sulle maschere MyFace e MyEye e, infine, uno sconto del 15% su LMNT a cui verrà aggiunta una maschera MyFace in omaggio.

Il must have: LMNT, il primo tool di home care sviluppato da AlamaCare che unisce il lavoro degli infrarossi e dei micro impulsi coordinati per un boost di energia alla pelle, favorendone la microcircolazione. Un piacevole massaggio riscaldante che favorisce l'elasticità della pelle e aumentando la produzione di collagene.

Pixi Beauty

Make-up o skincare? Qui non c'è bisogno di pensare, ma di agire. Pixi, in occasione del mese di novembre e delle inziiative dedicate ai saldi, ha pensato a tre iniziative differenti:

ANTEPRIMA BLACK FRIDAY, dal 16/11 al 22/11: con l’acquisto di un prodotto si potrà avere il secondo a metà del prezzo, in più per ordini superiori a 60€ si riceveà una palette di ombretti Eye Reflections in regalo;

PROMO BLACK FRIDAY, dal 23/11 al 28/11: con il primo acquisto si ottiene uno sconto del 50% sull’acquisto di un secondo prodotto e per ordini superiori a 60€ ci saranno 9 maschere in tessuto in regalo;

PROMO CYBER MONDAY, il giorno 28/11: saranno disponibili per un giorno Glow Tonic e Retinol Toni nella special size da 500ml.

Il must have: Patch Perfection Duo! perfetti per mattina a sera, aiutano a sgonfiare ed energizzare prima del make-up e dopo la rimozione ripristina e lenisce l'area del contorno occhi.

Cuure

La bellezza parte anche da dentro e per questo motivo non devono mancare degli integratori nella tua beauty routine. Qui ci pensa Cuure che, con il codice CUUREFRIDAY, dal 20 al 27 novembre regala 1 confezione di integratori personalizzati per ogni box acquistata e che verrà consegnata 30 giorni dopo la ricezione della prima confezione, in modo da proseguire il percorso d’integrazione per un secondo mese.

Il must have: gli integratori personalizzati redatti e personalizzati in base alle proprie esigenze e alle necessità del proprio fisico.

Armani Beauty

Armani Beauty, che da sempre si impegna in diverse tematiche sociali, vuole dare un nuovo significato al venerdì nero trasformandolo nel Blue Friday. Dal dal 21 al 29 novembre il 30% di tutti gli acquisti effettuati su armanibeauty.it verrà destinato al progetto Acqua for Life, l’iniziativa mondiale di Giorgio Armani che ha come principale obiettivo quello di fornire accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari nelle regioni contraddistinte da grave carenza idrica.

Il must have: lip power, un rossetto dal colore acceso, confortevole e a lunga tenuta. Ben 25 tonalità che comprende i toni distintivi di Giorgio Armani.

Miamo

La cura della pelle è al primo posto per Miamo e, anche in occasione del Black Friday, ha pensato a una promozione ad hoc che andrà ben oltre il Cyber Monday. Infatti, dal 18 al 30 Novembre sarà applicato uno sconto del 20% su tutto il catalogo Miamo e Nutraiuvens. Ben 12 giorni per approfittare dei migliori principi attivi accuratamente selezionati dalle migliori materie prime e capaci di svolgere azioni mirate e di provata efficacia. Inoltre con un minimo di acquisto di 50€ si riceverà in regalo un Beauty & Travel Kit.

Il must have: Siero anti-macchie – schiarente, Adatto per tutti i tipi di pelle come anti-macchie, uniforma il colorito e dona luminosità riducendo visibilmente le macchie allo stesso tempo.

Adesso Beauty

Tre sorelle per un brand italiano innovativo che si ispira all’estetica naturale della beauté francese. Anche qui non mancano le offerte per il Black Friday, dal 25 al 28 novembre 2''2 con il codice ADESSO30 si potrà usufruire dello sconto del 30% su tutti i prodotti presenti sul sito.

Il must have: Crema Viso Rigenerante, una crema ricca, profumata e piacevole da applicare. l suo complesso rigenerante ripristina il naturale film idrolipidico e limita la perdita di acqua, per un'idratazione immediata e a lunga durata.

Biancamore

Direttamente da Paestum arriva l'amore per i prodotti del territorio proprio come quelli di Biancamore, linea viso, capelli e corpo a base di latte di bufala. Qui, per la fine di novembre, il Black Friday si trasforma nella White week: dal 25 al 27 novembre sarà applicato il 30% di sconto sul sito e, per ogni ordine, si avrà diritto ad un gratta e vinci con sorpresa.

Il must have: burro cacao con latte di bufala, ottimo per labbra secche, screpolate e provate dal freddo. Ricco di principi attivi altamente nutrienti e dalla texture confortevole incanta con il suo dolce profumo tutto da assaporare.

Davines

Il brand italiano, come ogni anno, propone la iniziativa eco che vuole “opporsi” al Black Friday. Quest’anno si impegna a donare il 100% dei propri profitti, ricavati dalle vendite online della 25 novembre, al Rodale Institute, organizzazione no-profit americana a sostegno dell’agricoltura biologica rigenerativa.

Il must have: WE STAND for regeneration, un prodotto Manifesto per il clima, shampoo doccia delicato per corpo e capelli arricchito con speciali ingredienti da Presidio Slow Food e per la prima volta da Agricoltura Biologica Rigenerativa.

Marionnaud

Per chi non sa scegliere quali brand acquistare, i siti come Marionnaud sono perfetti. Qui il Black Friday è partito in anticipo e numerosi prodotti saranno scontati del 30% mentre, per chi è in attesa strepitante del Natale, non potrà rinunciare a un Calendario dell'Avvento Beauty che sarà in offerta con il 25% di sconto.

Il must have: Roc Retinol Correxion Line Smoothing Siero Notte, un siero in capsule per un'azione antiage visibile già dalla prima applicazione. Combinati con la Vitamina E e booster di ossigeno, questo retinolo è stato reso sicuro ed efficace nell’utilizzo cosmetico quotidiano. Il

espressOh

Dopo l'apertura dei Oh.Bar a Milano, Napoli, Roma e Torino, il brand di make-up a base di caffè propone ben cinque giorni di sconti. Dal 23 novembre alle 18.00 al 28 novembre alle 23.59 verrà applicato il 25% di sconto su tutti i prodotti presenti sul sito.

Il must have: The ABC Concealer, il correttore dalla formula elastica che si stende facilmente e si fonde perfettamente al tono della pelle di ognuno. Ideale per le occhiaie e per le imperfezioni.

Lookfantastic

Su una selezione di prodotti, Lookfantastic, offre un risparmio fino al 30%. Dal make-up alla skincare e non solo: numerose offerte che cambieranno in continuazione fino alla fine delle offerte del sito.

Il must have: Bioderma Sensibio H2O, l'acqua micellare più famosa del mondo e quella più rispettosa anche per gli occhi sensibili.

Oralae

Fondamenatale, per non perdere neanche una delle offerte per il Black Friday, iscriversi alle newsletter. Ancora più importante sottoscrivere quella di Oralae che, dall’11 al 30 novembre, promuoverà uno sconto del 20% per tutti gli iscritti alla newsletter attraverso un coupon da inserire al checkout.

Il must have: Siero Smalto Anti Macchia al Carbone di Bambù, Siero dalle proprietà pulenti e anti-macchia che aiuta a mantenere il bianco naturale dei denti, previene le macchie e pulisce delicatamente lo smalto.

Skin First

Online o in store? Per Skin First le offerte del Black Friday conquisteranno quasi tutto il mese di novembre: dal 5 al 28 novembre verrà applicato lo sconto del 35% sulla maggior parte dei prodotti per gli iscritti alla newsletter. Sia online che nel Temporary Store in Corso Garibaldi 27 a Milano.

Il must have: Detergente viso delicato, una schiuma leggera che rispetta l’equilibrio cutaneo preservando il film idrolipidico. Con Estratto di Avena, Estratto di Cetriolo, Estratto di Camomilla, Estratto di Calendula, Aloe e Pantenolo.

Skinius

Per Skinius gli sconti continuano per una settimana: grazie al codice SKINFRIDAY, con almeno 80 euro di spesa, verrà applicato il 15% di sconto. La promozione, valida dal 21 al 28 novembre, verrà applicata anche nelle Farmacie e Parafarmacie Partner Ufficiali che aderiscono all’iniziativa, presso il negozio monomarca di Milano in viale Teodorico 25.

Il must have: Rimage Contorno Occhi, previene e attenua le micro rughe, borse, occhiaie e cedimento della palpebra. Un'azione antiossidante e rigenerante che aiuta a mantenere una buona fisiologia cellulare.

ghd

Questi sono i tool più amati e desiderati dagli amati dello styling e della cura dei capelli Dal 18 al 29 Novembre ghd offre ben due offerte diverse: da una parte sconti che potranno arrivare fino a - 100 euro, mentre per chi è alla ricerca dei primi regali di Natale, solo in occasione del Black Friday, la collezione ghd Grand Luxe sarà in sconto a oltre 40 euro, oltre a ricevere in omaggio uno style gift set.

il must have: ghd platinum+ styler, una piastra per capelli intelligente con tecnologia ultra-zone™ che riconosce le esigenze dei capelli per un'acconciatura impeccabile e personalizzata.

Antos

Un solo giorno non basta per le numerose offerte a tema beauty. Per questo motivo Antos ha dato via agli sconti già dal 7 novembre e terminerà il 25 novembre. Il codice sconto da utilizzare verrà inviato via newsletter in base alla data di iscrizione dando priorità ai clienti storici e nei giorni del 24 25 novembre gli sconti saranno aperto a tutti. Sarà poi possibile acquistare i kit routine GIÀ SCONTATI e aumentare lo sconto totale.

Il must have: POW, il detergente in polvere da sciogliere in acqua a casa che oltre a essere sostenibile, può essere personalizzato con le LOVE DOSE e trasformato in uno shampoo per lavaggi frequenti, in un detergente corpo o in un detergente viso delicato.

Eterea Cosmesi

Oltre ai kit di Natale, già caratterizzati da un prezzo super vantaggioso, Etera metterà in sconto tutto il catalogo del 20%. Un'opportunità da prendere al volo per tutta la giornata del 25 novembre.

Il must have: Lux Enzimatic Peel, una formula trifasica che leviga la cute, favorendo il turnover cellulare e conferendo un’immediata luminosità a viso, collo e décolleté.

World of Beauty

Impossibile negare che il Black Friday sia uno dei momenti più attesi per gli shopping addicted. Dal 24 al 26 novembre World of Beauty applicherà il 40% di sconto su tutti i brand in catalogo sul sito fino a esaurimento scorte.

Il must have: hydra repair hair serum, con caviale e menta piperita questo siero per il cuoio capelluto e dei capelli, aiuta a riequilibrare il microbioma. Con principi attivi vegetali che favoriscono la progressiva ossigenazione e il benessere della cute, alleviando prurito e secchezza.

Anarkhìa Bio

Non mancheranno gli sconti per chi vuole prendersi cura dei capelli e, in questo caso, sono gli sconti di Anarkhìa Bio a essere protagonisti. Dal 18 novembre al 5 dicembre, cioè per ben due settimane, saranno presentate due nuove linee e sarà applicato il 20% di sconto su tutte le routine preferite dai clienti.

Il must have: Hair Pack Crescita – Impacco per cuoio capelluto e lunghezze, un impacco per “trattare” il capello e la cute favorendola crescita della chioma. Al suo interno diverse piante della preparazione ayurvedica con un'azione rinforzante, nutriente e stimolante.

Beyouty

Dal 18 al 26 novembre è il momento perfetto per approfittare degli sconti di Beyouty. Qui i ribassi andranno dal 10% al 30% sui prodotti dedicati per il viso e i capelli

Il must have: il Siero infoltente ciglia e sopracciglia, Trattamento gel intensivo rinforzante e infoltente per ciglia e sopracciglia. Con estratti vegetali che riattivano il microcircolo e gli scambi nutritivi.

