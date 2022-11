Il Black Friday 2022 è a tema beauty: le offerte che ci piacciono sono su Amazon

C apelli, make-up, profumi, accessori: non importa quale sia la tua beauty obsession, su Amazon potrai trovare le migliori offerte per il Black Friday 2022

Carta alla mano e smartphone pronto: il 25 novembre 2022 è la data X per gli acquisti più scontati dell'anno. Merito delle offerte per il Black Friday 2022 a tema beauty e, ovviamente, i migliori deal si fanno su Amazon.

Come vuole la tradizione, il venerdì dopo il Ringraziamento sarà il giorno più nero dell'anno e, trasportando l'abitudine dall'America, sarà proprio in questo giorno che i più grandi e-commerce, e non solo, metteranno in offerta migliaia di prodotti. Meglio un nuovo phon o un profumo? Una palette o un cofanetto skincare? E perché dire di no a un guanciale in seta per il bene di pelle e capelli? Questo sarà il giorno perfetto per iniziare anche lo shopping di Natale senza dare fondo a tutti i risparmi accumulati durante l'anno.

Qui la nostra selezione sul tema per non sbagliare e per trovare il gift perfetto per lei, lui o te stess*.

Maschera al mirtillo

Le offerte sono il momento migliore per acquistare prodotti scorta, proprio come questa offerta dedicata ai prodotti viso. Ne sono un esempio queste maschere viso in tessuto che sfruttano le proprietà del mirtillo: impacchettate singolarmente, permettono di essere utilizzate nel tempo senza compromettere il PAO.

Piastra a 3 Tubi per Beach Waves

Piega da sogno? Sì grazie. La piastra a tre tubi è perfetta sia per i lunghi che per i corti e permette di ottenere l'effetto beach waves anche per chi ha poca confidenza con questi strumenti per la piega a caldo.

Ciglia magnetiche

Le ciglia magnetiche sono un vera rivoluzione per chi ha sempre voluto uno sguardo drammatico, ma non ha mai avuto modo di prendere confidenza con le ciglia finte. Queste, che sfruttano dei piccoli magneti e una colla ad hoc, permettono un'applicazione facile e veloce.

Asciugacapelli con ioni

La cura per i capelli merita attenzione 365 giorni l'anno sia a casa che in vacanza. Per questo motivo il phon agli ioni pieghevole è la scelta utile per tutte le haircare lover. La sua tecnologia permetterà di avere capelli più idratati e meno elettrici, da prendere al volo (e in offerta).

Spazzola rotante

Economica, ma piena di potenzialità. Chi sogna un liscio naturale e morbido deve aggiungere una spazzola rotante tra gli accessori per lo styling dei capelli. Grazie alle testine intercambiabili e alla fonte di calore modualbile, sarò possibile asciugare i capelli senza rovinarli e sfibrarli.

Spazzola districante

Nodi? No, grazie. E per eliminarli dopo aver fatto la detersione, momento migliore grazie all'uso del conditioner. Non una semplice spazzola, ma caratterizzata da più sezioni che si modificano e muovono in base alla forma della testa e degli ostacoli trovati, proprio come i grovigli e i nodi.

Kit idratante viso e corpo

Una coccola unica sia per il viso che per il corpo, questi due prodotti di CeraVe sono una sicurezza di riuscita. Piacevoli e facili da applicare sono un must da acquistare in offerta e non solo.

Coco&Eve, maschera Capelli

Una maschera 5 in 1 che idrata, nutre, migliora struttura e lucentezza dei capelli, trattando le doppie punte e tenendo a bada l'effetto crespo in soli 10 minuti. Adatta a tutti i tipi di capelli, questa maschera capelli è 100% vegana ed è priva di solfiti, parabeni e ftalati.

Smalto Essie long lasting

Il taupe è un colore che non annoia mai e si sposa alla perfezione con qualsiasi fototipo di pelle e sottotono. Un evergreen per unghie corte, lunghe, a mandorla e stondate. Da avere, specialmente se long lasting.

Foreo Luna Play Plus 2

Le pulsazioni T-Sonic del Foreo permettono di rimuovere il 99.5% di sposi adattano per tutti i tipi di pelle e favoriscono l’assorbimento dei principi attivi per una pelle luminosa.

Ferro arricciacapelli ghd

Per onde perfette e di super tendenza: questo ferro è indispensabile per trattare i capelli con il calore ma senza comprometterne la loro salute.

Set pennelli da trucco

Il regalo perfetto per l'amica che sta iniziando ad approcciarsi al make-up o che usa un solo pennello per tutto. Morbidi e di ogni forma, da prendere subito.

KIKO Milano Instant Colour Matte Liquid Lip Colour

Labbra al bacio sotto il vischio o alla mezzanotte del 31 dicembre, meglio allora un rossetto long lasting che non vada via nè a causa dei baci nè dei pranzi infiniti.

Maybelline New York, Mascara Sensazionali Sky High

Mascara per ciglia lunghe, definite e piene, dal volume estremo e dalla lunghezza senza limiti, fino al cielo. Perfetto per chi ama i mascara a più passate, ma senza incappare in antiestetici grumi.

