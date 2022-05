Belen senza trucco e con le bold eyebrows detta il trend dell’estate

S enza trucco e con le bold eyebrows, Belen Rodriguez detta i trend della stagione estiva

Belen Rodriguez detta il trend dell’estate, sfoggiando sopracciglia bold e zero trucco. La showgirl argentina è già pronta per affrontare i prossimi mesi, fra impegni lavorativi e le meritate vacanze che, ancora una volta, saranno a Ibiza con tutta la famiglia.

Per celebrare l’arrivo dell’estate, Belen si è concessa il suo primo bikini, svelando un beauty look molto naturale. La conduttrice tv ha scelto un make up naturale, esaltato da sopracciglia folte e spesso. D’altronde, come ci insegnano i truccatori professionisti, il modo migliorare per esaltare lo sguardo è sfoggiare eyebrows super definite, ordinate e scolpite.

Come ottenere il risultato perfetto? Il segreto è ricorrere a una tinta per le sopracciglia. L’effetto dura circa un mese e consente di ottenere uno sguardo magnetico senza sforzi ogni mattina. Il colore migliore da usare è quello naturale delle eyebrows, ma per un effetto ipnotico si può seguire l’esempio di Belen Rodriguez, puntando su un tono leggermente più scuro.

Si può scegliere fra la tinta chimica oppure quella naturale all’hennè. Quest’ultima è costituita da polveri che andranno miscelate con l’acqua, creando una pasta da mettere in posa per mezz’ora. La tinta chimica invece ha una base d’ossigeno dunque sarà fondamentale utilizzarla con grande accortezza per evitare di irritare un’area molto sensibile del viso. Il trattamento andrà ripetuto un mese dopo, realizzando qualche ritocco, se necessario, con un mascara specifico per sopracciglia.

Se vuoi scegliere il no-make up come Belen Rodriguez ricordati di prenderti cura delle tue sopracciglia per un effetto naturale e ordinato. Per infoltirle usa l’olio di ricino, un rimedio naturale preziosissimo in grado di stimolare al meglio la crescita di peli. Applicane un po’ con un cotton fioc la sera prima di metterti al letto, lascia agire e il mattino seguente lava con cura le sopracciglia, usando del sapone naturale.

Un altro step fondamentale? Seguire una perfetta skincare routine. Ricordati di esfoliare la pelle per eliminare le cellule morte e prepararla a ricevere i trattamenti giusti. Applica sempre una crema illuminante per migliorare l’incarnato e levigare, infine cura la dieta per fare il pieno di vitamine che rallentano l’invecchiamento e riducono gli arrossamenti.

Prova, ad esempio, i frullati e i centrifugati a base di cavoli, spinaci, broccoli, sedano, zenzero, cetrioli o barbabietole. Infine non trascurare il sonno: il riposo è essenziale per avere una pelle del viso splendida e luminosissima, senza bisogno di usare il trucco.