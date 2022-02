L 'ultima beauty mania? La routine di bellezza per cani e gatti. I prodotti migliori per coccolare i tuoi pet come meritano!

L’ultima beauty mania? I prodotti di bellezza per i pet! Non solo la tua pelle e i capelli, anche il pelo di cane, gatto e co. ha bisogno di coccole per apparire al meglio. Profumazioni particolari, ingredienti naturali e principi nutritivi sono alla base di prodotti perfetti per prendersi cura dei propri animali domestici.

I prodotti beauty per cani e gatti

Se ti sembra strano pensare a una beauty routine per cani e gatti, sappi che ti sbagli di grosso! In commercio infatti esistono moltissimi prodotti per prendersi cura della bellezza dei tuoi amici a quattro zampe. Ci sono gli shampoo classici per un pelo lucido e pulito, ma anche i detergenti per le orecchie e le lozioni idratanti per i cuscinetti delle zampe e il naso. Ma anche lo spray calmante alla lavanda per una aromaterapia quotidiana. Per i gatti, che sanno prendersi cura da soli del loro igiene, si trovano poi gli shampoo a secco, per una coccola profumata e pulizia profonda.

Ogni quanto seguire la beauty routine

Non esiste una giusta frequenza per il lavaggio di cani e gatti. La beauty routine dipende da vari fattori. Ad esempio la razza, lo stile di vita e il tipo di pelo. Per cani di medio/piccola taglia che vivono in casa si consiglia di lavarli ogni 2/3 settimane, se fido è di taglia più grande si può attendere meno fra uno shampoo e l’altro.

I detergenti

Alcuni pet adorano farsi il bagnetto, altri non proprio, in ogni caso i detergenti sono l’ideale per avere un pelo lucido, folto e sano. Proprio come accade per i prodotti utilizzati dagli umani, anche gli amici a quattro zampe gradiscono (chi più, chi meno) di farsi coccolare con un buon detergente. Meglio sceglierlo delicato e in forma di gel, da massaggiare sul manto sino ad arrivare alla pelle. Dopo il risciacquo il pelo sarà morbido e profumatissimo, pulito in profondità.

Deodoranti e maschere

La beauty routine di cane e gatto non esclude, dopo lo shampoo, l’applicazione di balsamo e di un bel deodorante, per un profumo che dura più a lungo. Lo step in più? Una maschera all’argilla del Mar Morto per rendere la pelliccia setosa e lucidissima.

Le salviette umidificate

Detergere e purificare la pelle del viso è fondamentale per avere un incarnato bellissimo. Allo stesso modo anche il tuo cane e il tuo gatto hanno bisogno di una pulizia quotidiana. Una piccola coccola che arriva dalle salviette umidificate. In commercio ne esistono tantissime e di vari tipi, l’importante è scegliere una formulazione con ingredienti naturali e che non contengano degli agenti aggressivi. Solo così lo sporco verrà tolto in modo semplice e rispettando il Ph della cute del tuo pet.

Il dentifricio

L’alitosi è un problema comune fa i cani, per questo è importante prendersi cura dell’igiene orale di fido. Esistono oggettini da sgranocchiare e cibi specifici che possono risolvere il problema, ma nell’ultimo periodo hanno preso sempre più spazio spazzolini e dentifrici per animali. Il dentifricio per cani? Non ha il mentolo ed è aromatizzato al fegato. Fra i prodotti più apprezzati c’è la spazzola da far leccare al cane: basta aggiungerci sopra un liquido aromatizzato e il gioco è fatto!

Le spazzole

Shampoo e balsamo non sono gli unici alleati per un pelo strepitoso: cani e gatti possono contare pure su delle spazzole specifiche. Questo prodotto è studiato per eliminare il sottopelo in eccesso e tutti i peli già staccati dalla pelle che purtroppo restano nel manto. Leccandosi, sia cane che gatto, potrebbero ingerirli, per questo portare via i peli in eccesso è importantissimo. Esistono diversi modelli, sia per cani grandi che piccoli, per pelo lungo oppure corto sia felino che canino.

Gli errori da non fare

Quando si parla di beauty routine per cani e gatti è importante non commettere alcuni errori per trovare un giusto equilibrio fra pulizia e benessere. Fondamentale non usare prodotti troppo profumati o aggressivi, scegliendo in base allo stile di vita e alla tipologia di cane. Chiedere consiglio al veterinario è sempre una buona idea. Esagerare nella beauty routine può rivelarsi sbagliato, soprattutto se si arriva a snaturare l’animale domestico, puntando su prodotti troppo aggressivi o con alcool, non adatti alla pelle. Per i pet infatti devono valere le stesse regole che applichi alla tua pelle per evitare manifestazioni di alopecia oppure dermatiti, ma anche per garantire la salvaguardia del Pianeta.