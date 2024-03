Beauty da farmacia: è sempre amore per la (french) pharmacy skincare

S coperto dai Millennials e subito amato dalla GenZ, il beauty da farmacia vanta un fan club sempre più nutrito di prodotti che ormai sono diventati un must. Scopriamo insieme quali sono i must-have e perché.

Sono ormai mesi che su TikTok si parla di beauty da farmacia e, se proprio vogliamo essere precisi, di French pharmacy skincare, che ormai è diventato un must per almeno due generazioni. Soprattutto i creator Millennial, ma anche qualche GenZ, non si sono risparmiati video di haul in cui mostravano il loro prezioso bottino di acquisti, incuriosendo chi ancora non si fosse avvicinato a questo mondo, rendendo così la farmacia una destinazione cool per gli acquisti beauty.

Ma come si spiega tutto questo entusiasmo? Chiariamoci subito. Non è che che il beauty da farmacia sia la scoperta del secolo: può esserlo per la GenZ che è neofita e ancora alla scoperta di prodotti di skincare di qualità, efficaci e ad un prezzo più che onesto, ma chi è in giro da un po’ più tempo era già a conoscenza di questo segreto di Pulcinella.

Beauty da farmacia: perché piace tanto

Il primo motivo l’abbiamo già nominato: i prodotti beauty da farmacia sono di ottima qualità e hanno in generale un prezzo relativamente contenuto, soprattutto in Europa. Non so se hai notato che gli influencer erano per la maggior parte dagli Stati Uniti, dove per gli stessi prodotti pagano il doppio se non il triplo di quello che costano a Parigi.

Un altro fattore di tanto entusiasmo è la novità. I brand non esportano necessariamente tutti i prodotti di tutte le linee, per cui da noi si trovano dei “tesori” inediti. E chi non amerebbe mettere le mani su una crema del proprio brand preferito? Dai, succede(va) la stessa cosa con Glossier, quando tutti approfittavano di un viaggio a New York (o di qualche amica accondiscendente) per un po’ di shopping esclusivo.

Ultimo motivo del successo del beauty da farmacia è senza dubbio l’efficacia dei prodotti e il fatto che si possano trovare alcune chicche – soprattutto quando si parla di retinolo – a prezzi economici.

Migliori prodotti skincare farmacia

Tra i più gettonati (e meno famosi) ci sono la A313, una crema a base di retinolo, delicata anche sulle pelli sensibili e che si trova solo online o in Francia, la Biafine e la Ialuset, entrambe delle bombe di acido ialuronico, che si trovano anche qui.

Tra i brand più noti invece, spopolano La Roche-Posay, tanto per i solari come per la crema Cicaplast Baume B5+, l’acqua macellare di Bioderma, svariati cleanser e sieri di Caudalie, l’immancabile Huile Prodigieuse di Nuxe, l’acqua termale Avène e la crema Cicalfate. Poi ci sono delle variabili che dipendono dalla tipologia di pelle, ma una cosa è certa.

La farmacia è diventata una delle mete preferite quando si tratta di skincare che protegge e ripara la barriera cutanea e per i trattamenti anti-acne per pelli impure, per cui oltre ai pilastri nominati, i brand vengono scelti in maniera assolutamente personale in base alle proprie esigenze, preferenze e curiosità.

Beauty da farmacia da provare

Se sei una neofita e questo è il primo approccio alla skincare da farmacia, eccoci qui pronte a consigliarti alcuni prodotti di cui non potrai più fare a meno e che potrai alternare o integrare alla tua classica skincare routine.

Lierac Premim The Absolute Serum

La texture leggera di questo siero racchiude una formula innovativa che corregge i segni del tempo come rughe, linee sottili, macchie scure, mancanza di tono, luminosità, elasticità e densità e disidratazione.

Tre Organic Pharmacy Niacinamide Ultra 5 Serum

Un siero meraviglioso che contiene non solo niacinamide, ma anche acido ialuronico, vitamina C stabilizzata, acqua di rose e bakuchiol. Se tutti questi ingredienti non ti dicono nulla, allora lo facciamo noi. Perfeziona l’incarnato e la grana della pelle, illumina, lenisce, idrata e rimpolpa.

SkinCeuticals C E Ferulic

Premessa: questo siero non è una novità e non è esattamente quello che viene definito economico, ma chi l’ha provato una volta è consapevole del fatto che sia un investimento con risultati certi. Contiene vitamina C ed E antiossidanti e acido ferulico che svolgono sia un’azione di prevenzione da eventuali danni causati dallo stress ossidativo, ma agiscono anche come antiage, lavorando sul tono, l’elasticità e la luminosità della pelle.

Nuxe Nuxuriance ULTRA Alfa 3R

Sicuramente sai già quanto il retinolo sia efficace nel trattamento dei segni del tempo. Bene. Questa crema è stata creata con l’Alfa 3R Technology, una formulazione all’avanguardia che è addirittura più efficace del retinolo. Contiene inoltre Acido Ialuronico di origine naturale, estratto di Alfalfa ed estratto di Hemerocallis Fulva.

Avène Cicalfate+ Intensive Skin Recovery Serum

Il Santo Graal per chi ha problemi di pelle causati dalla barriera cutanea danneggiata, in grado di ripararla in sole 24 ore.

La Roche-Posay Hyalu B5 Booster

La versione concentrata della viralissima crema. Contiene acido ialuronico, idratante e rimpolpante, vitamina B% ad azione lenitiva e rame blu naturale che aiuta a riparare la pelle.

Filorga Time-Filler 5 XP

Come tutti i trattamenti del brand, anche questo di ispira alle tecniche della medicina estetica e contiene acido ialuronico a 5 pesi molecolari per agire su tutte le rughe.

Rilastil Multirepair H.A.

Questo siero sfrutta le proprietà di prebiotici e postbiotici, combinati con attivi specifici ad azione antirughe ed antiossidante, risultando così ultra delicato sulla pelle, di cui ne preserva lo stato di salute. Ancora una volta troviamo un pool di acido ialuronico a diverso peso molecolare e l’acido mandelico che favorisce il rinnovo cellulare.