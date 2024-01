Balm e lip oil per la montagna per proteggersi dal sole e dallo stress ambientale

U na lista di balm e lip oil con SPF e texture nutrienti ideali per le giornate sulle piste

Ah che belle le vacanze invernali in montagna, con la neve, gli chalet, le interminabili giornate passate sulle piste e… l’aria gelida che ci sferza il viso e le scottature da incorretta esposizione solare. Ebbene sì, anche se il fascino della montagna può farci dimenticare in un baleno tutti i side effects che può avere sulla nostra pelle, se fra tutti i regali di Babbo Natale & co non ci tieni particolarmente a ricevere in dono anche una serie di bruciature fastidiose e irritazioni da freddo, quello che devi fare è proteggerti a dovere. E, fra tutte le parti del viso che devono essere trattate con cura, quella più bisognosa di attenzioni extra è senza ombra di dubbio quella delle labbra. Come la pelle del resto del corpo infatti, anche le labbra sono esposte agli effetti dannosi dei raggi UV (senza considerare il fatto che ad alta quota il riverbero del sole sulla neve e l’aria più rarefatta lasciano passare maggiori radiazioni solari) e, fra aria, freddo e intemperie, sono proprio le labbra a essere le prime in lista quando si tratta di stress. Costituita da una pelle molto più sottile e delicata, questa zona è infatti particolarmente sensibile all’esposizione solare perché dotata di una bassa quantità di melanina (il pigmento responsabile della protezione della pelle dagli effetti dannosi dei raggi UV) e può più facilmente arrossarsi e infiammarsi a causa di fattori ambientali avversi, portando a secchezza, ruvidezza e screpolature.

Per questo motivo, quando si va in montagna, è importante utilizzare sempre un balsamo labbra contenente SPF (e riapplicarlo più e più volte durante la giornata) che ci ripari anche dalle intemperie e che promuova così la salute generale delle labbra.

Australian Gold, Spf 30 Lip Balm Blister

Un balsamo per labbra in stick con fattore protettivo SPF 30 ideale anche per le pelli sensibili. La sua formula contiene lanolina, conosciuta per le sue proprietà emollienti e idratanti, aloe vera, olio di semi di girasole, olio di semi di jojoba, estratti di fiori di tiglio e vitamine che in sinergia lavorano per proteggere e nutrire e sono noti per le loro proprietà antiossidanti.

La Roche Posay, Anthelios Stick Labbra Sensibili Spf50+

Un balsamo labbra progettato specificatamente per le pelli più delicate e reattive dalla texture invisibile e non grassa. Al suo interno, la tecnologia di filtro brevettata Xl-Protect offre una protezione ad ampio spettro molto alta contro i raggi UVA/UVB e aiuta a contrastare alcuni effetti causati dall'inquinamento e dai raggi infrarossi.

Bondi Sands, SPF 50+ Lip Balm Mango

Un lip balm che oltre a proteggere, è anche golossissimo e dona alle tue labbra tutto ciò di cui hanno bisogno per rimanere idratate, morbide e protette da secchezza e screpolature. Un trattamento idratante e lenitivo con un fattore di protezione altro contro i raggi UVA e UVB da usare in alta quota e il sapore del mango che invece ti trasporta in un’isola tropicale.

Ultra Violette, Sheen Screen Rose SPF50

Un balsamo per labbra dal tocco di colore leggermente rosato, che le abbellisce mentre le protegge dai danni dei raggi UV. Al suo interno troviamo lanolina di provenienza sostenibile dall’effetto idratante, burro di karité e burro di semi di cacao, che agisce come un film per proteggere contro la perdita di umidità.

Fresh, Sugar Tinted Lip Treatment SPF 15

Questo celebre balsamo labbra leggermente colorato di Fresh idrata, protegge e leviga le labbra grazie alla sua formula contenente oli nutrienti, zucchero (che ne preserva l’idratazione) e un indice di protezione solare SPF 15 per difenderle dai danni causati dai raggi UV. In più, la sua coprenza modulabile permette di giocare con il colore che vuoi dare alle labbra, da una tonalità leggera fino a una pigmentazione intensa.

Salt & Stone, Sunscreen Lip Balm Spf 30

Contenente SPF minerale da zinco con fattore 30, cera d'api, olio di jojoba e mandorle, questo lip balm idratante e protettivo è formulato con ingredienti naturali e biologici al 100% e lascia le labbra morbide e nutrite, creando un film protettivo impermeabile per almeno 80 minuti.

Shiseido, UV Lip Colour Splash SPF30

Un prodotto - altamente resistente all’acqua - dal leggero tocco di colore modulabile che dona lucentezza grazie alla sua texture specchiata e un aspetto più fresco alle labbra mentre le protegge dall’esposizione solare grazie al filtro anti-UV.

Equilibra Solari, Aloe Stick Solare Protettivo SPF 50+

Uno stick labbra ideale anche per la protezione di contorno occhi, naso, orecchie, tatuaggi, nei e macchie contenente aloe vera che idrata, rinfresca e dona sollievo alla pelle offrendo una protezione potenziata e uno speciale complesso filtrante dalla massima fotostabilità e protezione.

Labello, Sun Protect SPF30

Con SPF30, questo balm protegge le labbra dai raggi UVA e UVB e dagli effetti dannosi del sole. La sua formula senza oli minerali e paraffine, è arricchita con cera d'api e oli naturali e la sua texture si fonde istantaneamente con le labbra, per donare un'idratazione intensa e duratura per 24 ore.