Festa delle Offerte Prime di Amazon 10 e 11 ottobre: le offerte beauty imperdibili

È di nuovo quel momento dell’anno in cui Amazon fa degli sconti pazzeschi per tutti gli abbonati Amazon Prime. Prendi la carta di credito e inizia lo shopping beauty

È ufficialmente iniziata la Festa delle Offerte Prime con due giorni di prezzi speciali super scontati per lo shopping beauty. Un’occasione imperdibile per acquistare tutto ciò che hai nella tua beauty wish list, ma anche l’opportunità per giocare d’anticipo e comprare i regali beauty in vista del Natale. Se per caso ti fossi distratta, mancano 76 giorni.

Il tempo è poco, quindi è fondamentale avere le idee ben chiare e organizzate su cosa vuoi comprare durante la Festa delle Offerte Prime e quali sono le tendenze beauty su cui vale la pena investire.

“Si confermano tra le tendenze beauty per il periodo natalizio alcuni classici senza tempo come l’oro e il nude, tonalità perfette per illuminare gli zigomi e creare dei punti luce sul viso e la combinazione glitter e smokey eye per occhi scintillanti. Brillare è la parola d’ordine”, anticipa Myriam Galletti, Responsabile Marketing per Amazon.it e Amazon.es. “Protagonista delle feste si conferma anche il colore rosso sulle labbra, intramontabile e chic in ogni sua sfumatura cromatica, da sperimentare con rossetti disponibili nelle più svariate consistenze (opachi, glitterati, lucidi). E infine, continua il grande successo dei calendari dell’avvento di bellezza: 24 “chicche” beauty in formato normale o mini da scoprire giorno per giorno durante il countdown natalizio. Un oggetto molto azzeccato per sperimentare nuovi prodotti di bellezza e, perché no, riservarne alcuni da regalare agli amici beauty-addicted. Su Amazon.it i clienti possono travarne moltissimi e di tantissimi brand”.

Come risparmiare con Amazon Prime

Giocare d’anticipo è il segreto. La Festa delle Offerte Prime è davvero un'occasione imperdibile, ma bisogna essere preparat* e lungimiranti per fare uno shopping mirato che permetterà di risparmiare cifre importanti. In questo modo, oltre a fare dei regali meravigliosi potrai fare anche un gran bel regalo a te stessa. Lo sappiamo che nella tua wish list c’è qualcosa che non va mai in sconto, vero?

“Non è mai troppo presto per entrare nel mood natalizio e questa è la stagione perfetta per grandi risparmi. I clienti Amazon Prime possono, infatti, iniziare in anticipo il loro shopping per il Natale grazie alla Festa delle Offerte Prime, che inizierà il 10 ottobre a mezzanotte e durerà fino alle 23:59 dell’11 ottobre. L’evento di 48 ore metterà a disposizione dei clienti Prime moltissime offerte su alcuni prodotti più richiesti di grandi marchi e di piccole e medie imprese, come La piastra professionale per capelli ghd Platinum +, il mascara volumizzante e allungante Lash Paradise di L’Oréal Paris e il cofanetto corpo scrub + crema effetto lifting di Collistar”, racconta Galletti.

E se non si è ancora iscritti ad Amazon Prime? Non temere. “Per chi non è ancora cliente Prime è possibile iscriversi e iniziare il periodo di uso gratuito su amazon.it/festaprime. Per massimizzare il risparmio consiglio di iscriversi per ricevere notifiche sulle offerte personalizzate in base alle ultime ricerche su Amazon e agli articoli visualizzati di recente così da non lasciarsi sfuggire il proprio “oggetto dei desideri”. Inoltre, iscrivendosi ad Amazon Prime i clienti potranno sempre contare su consegne rapide e senza costi aggiuntivi su milioni di prodotti e scegliere l'opzione di consegna più adatta alle proprie esigenze. Aggiungo che è anche possibile approfittare della consegna presso gli Amazon Locker o Counter”, suggerisce la responsabile marketing di Amazon.

Quali prodotti beauty acquistare durante la Festa delle Offerte Prime

“I nostri clienti apprezzano molto i prodotti di make-up, quelli per la cura dei capelli e le fragranze e i profumi. Una forte preferenza poi è per i prodotti realizzati in Italia e disponibili nella vetrina Made in Italy, creata per valorizzare le piccole medie imprese locali. Tra i prodotti beauty best-seller su Amazon.it, troviamo il siero viso illuminante di Florence, brand italiano specializzato in biocosmesi, il trattamento riparatore per capelli Olaplex n°3, e il correttore liquido cancella occhiaie con bacche di goji di Maybelline New York”.

