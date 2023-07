Acceleratori di abbronzatura e attivatori di melanina: cosa fanno e come funzionano

G li acceleratori di abbronzatura - o attivatori di melanina - saranno i tuoi alleati per una tintarella omogenea, intensa e a prova di vera esperta.



L’estate è finalmente arrivata, con il suo sole che scalda lentamente la pelle, i suoi paesaggi mozzafiato, i tramonti che fanno esplodere il cuore e tutti quegli elementi dell’estetica balneare simboli di una stagione che non vorremmo finisse mai. Il richiamo del mare e delle belle giornate in spiaggia ti tenta e, sotto sotto, anche quello di un’abbronzatura dorata e glowy al punto giusto? Se scegli di esporti ai raggi solari e abbronzarti, devi allora munirti di un alleato indispensabile per una tintarella uniforme e a regola d’arte. Di cosa stiamo parlando? Dell’acceleratore di abbronzatura ovviamente: un prodotto che aiuterà la tua pelle a “scurirsi” accelerando, proprio come dice il nome, il processo di pigmentazione della pelle e al contempo a far permanere l’abbronzatura più a lungo.

Cosa sono e come funzionano gli acceleratori di abbronzatura

Presenti nel mercato cosmetico sotto forma di balsami, creme, oli o addirittura sieri, gli acceleratori di abbronzatura (anche chiamati attivatori o tan maximizer) sono progettati specificamente per coadiuvare il lavoro dei raggi solari accelerando quel processo che aiuta la pelle a scurirsi, chiamato appunto, abbronzatura. Questo avviene perché gli acceleratori sono formulati appositamente per risvegliare, potenziare e stimolare la naturale produzione di melanina del nostro corpo e per rendere la pelle più ricettiva ai raggi solari, in modo che, anche le carnagioni che generalmente sviluppano più lentamente di altre la melanina, potranno godere appieno dell’esposizione solare, accorciando i tempi di abbronzatura e ottenendo risultati visibili fin da subito. Ma non solo, la loro funzione non si limita solamente a quella di “accelerare” il colorito che tanto amiamo: all’interno delle proprie formulazioni questi prodotti contengono anche ingredienti che permettono sia di intensificare l’abbronzatura e ottenere così un colorito più vivo e brillante, sia di renderla più duratura nel periodo post esposizione e nei giorni successivi.

Come e quando si applicano

Prima regola - importantissima - da tenere a mente quando si applicano i tan maximier: non sostituiscono l’SPF e non bisogna nemmeno confonderli con una protezione solare, in quanto non hanno nessun filtro di difesa contro i raggi solari. Proteggersi dai raggi UVB e UVA è fondamentale infatti per non incorrere in tutti quei rischi potenzialmente pericolosi per la pelle e per tutelarsi dagli effetti nocivi di un’esposizione solare non appropriata – quali fotoaging, macchie e invecchiamento precoce della pelle, fino ad arrivare a condizioni come scottature, melanoma o cheratosi solari. Di conseguenza, se decidi di utilizzare un attivatore, ricorda di applicarlo sempre (e sottolineiamo sempre) prima della crema solare, dandogli però il tempo di penetrare nella pelle per attivare la melanina. Per tutta la durata dell’esposizione continua poi ad applicare questo duo invincibile per risultati ancora più visibili (e ricorda che la crema solare va riapplicata ogni due ore). Per un'azione più strong, si consiglia infine di iniziare ad usare il prodotto circa 10/15 giorni prima della prima esposizione al sole, oppure in combo con integratori solari, da assumere almeno 30/60 giorni prima del periodo di esposizione.

