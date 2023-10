Unghie opache con punta glossy: questo è il segreto per mani bellissime

V uoi vedere che forse forse le unghie matte con la punta lucida sono la svolta alla manicure che stavamo cercando? Scherziamo, era una domanda retorica.

Se vuoi mani bellissime e unghie di tendenza devi essere sempre pronta e ricettiva per riuscire a stanare le micro tendenze all’interno dei maxi trend e le matte nails con glossy french tip sta iniziando ad avere un certo seguito, quindi meglio salire a bordo da subito e anticiparla, piuttosto che diventare follower domani.

Quindi se le unghie cioccolato sono la tendenza dell’autunno 2023, è anche vero che le unghie metà opache e metà glossy sono il micro trend che aspettavano tutte quelle di noi che non hanno creduto fino in fondo nel ritorno delle unghie matte. Ma le unghie opache con la punta glossy sono il connubio perfetto che è in grado di dare una marcia in più anche a una manicure semplice, creando un meraviglioso effetto dipping nails, come se le avessi immerse in qualcosa che ha lasciato la patina lucida.

Cosa serve per fare le unghie opache con la punta lucida

Un altro punto a favore di questo tipo di manicure è che di fatto ti bastano due smalti: uno classico e un top coat dall’effetto matte oppure uno smalto opaco del tuo colore preferito e poi un top coat dal finish lucidissimo.

Se invece vuoi diventare un po’ più creativa e fare le unghie multicolore, allora ti serviranno almeno due o tre smalti colorati più il top coat.

Come si fanno le unghie opache con la punta lucida

Se hai uno smalto classico a tua disposizione, la prima cosa che devi procurarti è il top coat opaco. Dopo aver steso lo smalto colorato passa il top coat e lascia asciugare, infine ripassa lo smalto solo sulla punta, come quando si fa la french manicure.

Fai invece l’opposto se il tuo smalto colorato di partenza è opaco. In questo caso, una volta che sarà asciutto, passerai quello trasparente sulla lunetta.

Idee per manicure unghie opache e lucide

L’idea della manicure dal doppio finish ti solletica, ma non sai da dove iniziare? Se la tua #fyp di TikTok non ti ha ancora mostrato nulla, ecco qui un po’ di ispirazioni per manicure semplici e nail art bellissime.

Non escludiamo ovviamente anche le versioni dark come queste di seguito.

Qui invece una nail art bella e semplice da realizzare.

Questa nail art è bellissima, ma serve un po’ più di dimestichezza.