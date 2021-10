Unghie Halloween 2021: 12 idee per nail art da brivido easy-to-do

H alloween glam: pipistrelli, ragnatele e smalti sparkling, ecco le manicure "da paura" da provare al tuo prossimo party!

Impossibile resistere al fascino di Halloween e dei suoi festeggiamenti (ora che si può). È già iniziata la caccia al travestimento più pauroso, da curare nei dettagli per renderlo unico e sfoggiare un risultato da brivido! Dopo aver scelto cosa indossare e avere trovato la soluzione migliore per il make-up – elemento importantissimo – l'attenzione si concentra sulle unghie che diventano protagoniste del look. Anche se hai deciso di non interpretare un personaggio, puoi sempre curare la manicure lasciandoti inspirare dal fascino misterioso di questo evento. Ti proponiamo qualche idea per le unghie a tema Halloween, dandoti qualche utile tips su come poterle realizzare a casa. Enjoy it!

Unghie Halloween 2021: pink mood

Il colore che non ti aspetti e invece è una base perfetta per i disegni unghie di Halloween: il rosa non conosce limiti ed ecco che uno smalto cremoso diventa la tela su cui disegnare zucche, ragnatele, fantasmi e motivi autunnali.

Unghie halloween gel: scegli il minimalismo

Chi l'avrebbe mai detto! Le unghie per Halloween incontrano la tendenze nude dell'autunno 2021 per dare vita a nail art minimaliste dove è il dettaglio (il disegno del fantasmino è il più gettonato) a fare la differenza. Per chi ama le manicure più discrete (sì, anche ad Halloween!).

Decorazioni unghie Halloween: ragni, fantasmi, scheletri (e piccole sorprese)

I dettagli decorativi per le unghie di Halloween 2021 non si scostano dai grandi classici: ragnatele, fantasmini e sfondi con stelle sono sempre i più gettonati per manicure diverse l'una dall'altra. Il trick per rendere più originale la manicure di Halloween? Creare una base sparkling o glitter per dare un tocco glam alla serata più paurosa dell'anno! Ecco quattro nail look ai quali puoi ispirarti.

Unghie per Halloween: pumpkin addiction

Un altro must della notte di Halloween sono le zucche, simbolo dell'evento e di tutta la stagione autunnale (e perfette per un nail look non troppo horror). Su Instagram la tendenza vuole una base in gel cremosa della stessa nuance arancione oppure nude e opaca, tela perfetta per ogni tipo di disegno.

Unghie Halloween 2021: (nel dubbio) manicure nera

Il classico colore su cui puntare per la notte più paurosa dell'anno resta sempre il very black con il quale è impossibile sbagliare! L'idea in più per una manicure catchy? La ragnatela o il fantasmino solo su un dito (per esempio l'anulare). Può essere un'ottima ispirazione per manicure dark d'inverno (con motivi diversi, ça va sans dire).