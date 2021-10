L 'autunno è arrivato e porta con sé nuove e vecchie tendenze, anche in fatto di manicure. Scopri le idee migliori per tingere le tue unghie in questa stagione!

Cambia la stagione, cambiano i colori della natura, dei nostri outfit e anche della manicure. Le nuance variopinte e vitaminiche che hanno caratterizzato le unghie estive, si scaldano e vanno a braccetto con le tinte dell'autunno.

Le tendenze per questo periodo fanno venire voglia di sperimentare e in alcuni casi anche di osare. Perché a volte basta uno smalto diverso dal solito o una forma particolare delle unghie per vivacizzare una giornata grigia!

Dunque fai spazio al burgundy, al marrone, al petrolio e al viola, colori autunnali per eccellenza. Ma non dimenticare anche che ormai, così come avviene per il make up, anche le stagioni ormai non sono così definite. Quindi non esistono vere e proprie regole, perché l'importante è prima di tutto sentirsi bene ed esprimere il proprio stile.

Certo, sicuramente ci sono delle tendenze che definiscono la moda anche relativamente alla manicure. Vediamo insieme 10 idee da provare!

Verde bottiglia, per osare ma non troppo

Se sei stufa dei classici colori e cerchi una manicure diversa dal solito senza osare troppo, prova con il verde bottiglia. Una nuance intensa, particolare, ma comunque sempre molto raffinata. Sebbene si adatti a qualsiasi forma, si sposa alla perfezione soprattutto con le forme più squadrate.

Manicure Rouge Noir: l'intramontabile

Il rouge noir è una delle opzioni più amate per la manicure autunnale. Sta bene su diversi tipi di carnagione, è adatto a tutti gli outfit ed è sempre molto elegante. Che sia intenso e pieno, tendente al cioccolato o in versione opaca, con questo colore non si sbaglia mai!

Colori cangianti per una manicure che non passa inosservata

Un trend destinato a far impazzire sia le persone dal look più audace, sia quelle che optano per outfit più sobri, è la manicure cangiante. Dal platino al melanzana, dal verde al giallo, nonostante i colori audaci, questa opzione farà brillare le tue unghie con eleganza.

Nail art verde, che chic!

Il verde è un altro grande classico della manicure autunnale. Questo smalto è molto chic, soprattutto se abbinato ad outfit eleganti. Risulta perfetto quindi sia per le grandi occasioni, sia per i look quotidiani.

Puoi provare ad abbinare diverse sfumature di verde in un'unica manicure, alternando solo lunette colorate e unghia interamente dipinta. Ecco un'idea da copiare:

Giallo senape, come le foglie d'autunno

Ricordando un po' le foglie che popolano le strade durante l'autunno, la manicure trae ispirazione dalla natura e si tinge di giallo senape. Una tinta brillante, allegra e vivace, che sta bene soprattutto a chi ha le unghie corte, perché le riempie facendole sembrare più grandi.

Marrone goloso, perfetto per unghie animalier

Dal caffè al cioccolato fondente, le unghie autunnali si ispirano anche alle golosità che scaldano il cuore e la mente durante questa stagione. Se vuoi evitare i soliti bordeaux e il nero, questa opzione fa al caso tuo.

Vuoi osare ancora di più? Prova la manicure maculata!

Manicure nude che non conosce stagioni

Come per le labbra, anche per le mani il nude è sempre una valida opzione. Si adatta a tutti gli outfit, a tutte le età e a tutte le situazioni. Sta bene sia con i make up più audaci, sia con quelli più acqua e sapone.

Floreale? Per l'autunno? Eleganza pura!

Chi lo ha detto che la nail art floreale è adatta solo alla primavera? Anche in autunno, soprattutto se opti per colori caldi, questi disegni sono bellissimi abbinati ai maglioni super morbidi. Provare per credere!

Infinite sfumature di viola

Un posto d'onore tra le tendenze manicure 2021 è quello occupato dal viola. Dal melanzana, fino al malva, questo colore e tutte le nuance che ne derivano è un must have da provare almeno una volta.

La scelta in questo caso è così vasta che qualsiasi tipo di incarnato può essere esaltato da questo colore, basta scegliere la giusta sfumatura!

Tendi ad avere una carnagione mediterranea che rimane dorata anche nei mesi più freddi? Il malva tende a spegnarti la pelle. Se invece hai un incarnato più chiaro, puoi optare per questa romantica e delicata nuance. Se non sai scegliere tra tinte chiare e scure, puoi anche fare un mix, dipingendo le unghie di vari colori, dal lilla chiaro al viola scuro. Il tocco di classe? Una cascata di glitter per illuminare le giornate che si accorciano!

Via libera a sticker e disegni a tema Halloween!

Se non ami la manicure monocolore e vuoi optare per una nail art più simpatica e a tema, prova con gli sticker o i disegni! Puoi scegliere di raffigurare sulle tue unghie foglie, forme geometriche o immagini che ricordano il periodo di Halloween. I dettagli di fantasmi, pipistrelli e streghe, con dettagli neri e grigi, rappresentao una strepitosa alternativa all'arancione in tinta unita.

Se preferisci invece i colori freddi, puoi scegliere lo stesso stile ma su una base viola: ancora più dark e creepy, per rendere unico il mese degli orrori!