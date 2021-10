A vete detto manicure d'autunno? Ecco quali sono i colori migliori per questa stagione, da sfoggiare con stile e in armonia con la natura circostante. Per un look sempre al top!

Come fare per avere mani sempre al top anche durante la stagione appena iniziata? Ovviamente optando per una manicure d’autunno eseguita a regola d’arte. Scegliendo i colori che meglio si abbinano a quelli autunnali per un look unico, impeccabile, elegante e soprattutto, a tema!

Ma quali sono le nuance migliori? Tra quali è più opportuno scegliere se si vuole davvero stupire e sfoggiare mani sempre perfette e mai banali per tutta la stagione? Ecco qualche semplice consiglio se si vuole ottenere una manicure d’autunno davvero strepitosa, che catalizzerà l‘attenzione sulle vostre mani. Le vere protagoniste del vostro look.

Come preparare le unghie all’autunno

La prima cosa da fare se si vuole sfoggiare una manicure d’autunno davvero unica è quello di prendersi cura delle vostre mani e, soprattutto, delle unghie. Come? Adottando le giuste misure anti secchezza, un problema tipico di questa stagione:

per prima cosa, quindi, è sempre bene detergere la parte utilizzando prodotti delicati, nutrienti e in grado di mantenere intatto e in equilibrio il naturale ph della pelle;

la parte utilizzando prodotti delicati, nutrienti e in grado di mantenere intatto e in equilibrio il naturale ph della pelle; una volta che le vostre mani sono ben idrate si passa allo scrub , per eliminare le cellule morte ed eventuali pellicine dalle unghie;

, per eliminare le cellule morte ed eventuali pellicine dalle unghie; poi è il momento dell’idratazione, utilizzando creme o lozione nutrienti e protettivi. Meglio ancora se si opta per degli oli vegetali, perfetti quelli di mandorle dolci, Argan ad azione emolliente e lenitiva e di Neem, che aiuta a curare eventuali infiammazioni delle unghie e delle cuticole.

Una brevissima routine di bellezza che vi garantirà si sfoggiare una manicure autunnale sempre impeccabile. Ma quali sono, a questo punto, i colori da preferire in questa nuova stagione autunnale?

Manicure d’autunno, via libera ai colori opachi e matte

Quando si parla di manicure d’autunno la parola d’ordine è solo una: opacità. Il trend di questa nuova stagione che vi accompagnerà fino alla prossima primavera. E realizzarla è davvero semplicissimo. Vi basterà optare per delle formulazione di smalti con tinte già opache o matte, oppure per i classici prodotti dal finish lucido, da abbinare poi con un top coat opacizzante. Creando l’effetto desiderato e super di tendenza.

Una manicure d’autunno che richiama i tessuti che si indossano in questa stagione, morbidi, caldi e avvolgenti. Perfette per trasmettervi quel senso di calore che solo l’effetto opaco sa donare. E per chi non volesse rinunciare alla lucentezza di una manicure più “tradizionale”? Niente paura, nulla vi vieta di mixare tra loro i due finish, optando per una manicure d’autunno opaca intervallata da dettagli o unghie lucide. O ancora provando una classica french manicure opaca ma con la lunetta nei toni brillanti.

E per le amanti dell’originalità? Si può abbinare la manicure d’autunno opaca con disegni, linee e grafiche dal finish lucido. Per impreziosire ancora di più le vostre mani con un tocco di unicità e glamour.

E per la sera?

Per donare particolarità alle vostre serate, poi, potete provare i colori metallici. Un trend autunnale che lascerà tutti senza fiato, voi per prime. Una manicure d’autunno che ne racchiude l’essenza ma in modo scintillante. Ovviamente sempre scegliendo i colori giusti!

Verde, un richiamo alla natura di grande effetto

Quando si parla di autunno il colore che meglio lo rappresenta è senza dubbio il verde muschio. Una nuance raffinata, in grado di valorizzare qualsiasi tonalità di pelle, impreziosendo le vostre mani con un tocco di colore, discreto ma allo stesso tempo che permette di donare carattere a ogni vostro look, da quello più sportivo, al casual, fino anche a quelli più eleganti.

Perfetto per essere sfoggiato con un finish opaco ed omogeneo su tutte le unghie. Per un look total green e una manicure d’autunno davvero strepitosa e di tendenza.

Manicure d’autunno, gialla come le foglie

E qual è la prima cosa che viene in mente quando si pensa all’autunno? Sicuramente la bellezza dei colori delle foglie, uno fra tutto il giallo. Una nuance vivace, che tende al color senape. Perfetta da abbinare a un outfit basic o a colori più forti come il bordeaux.

Una manicure d’autunno fresca, leggera, allegra e assolutamente indimenticabile. In totale armonia con l’ambiente circostante e da impreziosire giocando con dei mix opaco/lucido di sicuro effetto. Provare per credere!

Non c’è autunno senza bordeaux

Elegante, caldo, sensuale. Il perfetto sostituto alla brillantezza dello smalto rosso. Per regalare quel tocco di mistero e fascino al vostro look e alla vostre mani. Il bordeaux è davvero un colore irrinunciabile per la vostra manicure d’autunno. Capace di catalizzare l’attenzione sulle vostre unghie perfette e in grado di donare carattere e una delicata sensualità a ogni outfit. Sia di giorno che di notte.

Da applicare sia con finish opachi che lucidi. Ma sempre con la certezza di un risultato da dieci e lode.

Marrone che passione!

E per chi vuole optare per una nuance all’insegna dell’originalità in perfetto tema autunnale, il colore giusto è sicuramente il marrone, in tutte le sue varianti. Dal tortora, al ruggine o al bronzo, fino ai toni più scuri come valido sostituto al bordeaux sopra descritto.

Una cromia sempre di moda, sofisticata ma allo stesso tempo con il giusto accento di particolarità, per unghie di carattere e all’insegna dell’esclusività, in ogni vostro look.

Manicure d’autunno blu come la notte

E se la voglia di stupire è il vostro obiettivo autunnale allora la nuance giusta per la manicure è quella che richiama le fresche notti di questa stagione, il blu. Fino anche alle sfumature del viola.

Un colore raffinato, profondo ma allo stesso tempo eccentrico, perfetto e bellissimo se a contrasto tra finish opachi e lucidi o magari optando per manicure che mixano colori diversi. Piccoli dettagli di stile e di colore per un look tutto da copiare.

Tante nuance diverse, in perfetta armonia con la stagione appena iniziata. In grado di trasmettere carattere, eleganza e assoluta esclusività alla vostre mani. Permettendovi di sfoggiare una manicure d’autunno dal sapore unico e assolutamente strepitoso. Da vere protagoniste.