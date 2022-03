Smalto effetto gel: per manicure lucidissime e a lunga durata

L o smalto effetto gel è il giusto compromesso tra facile applicazione e lunghissima durata. Il suo effetto glossy ti conquisterà! Scopri tutti i vantaggi e i migliori da provare per una manicure professionale, anche a casa!

Sogni uno smalto dal colore pieno, con un finish extra luminoso e a lunga durata? Lo smalto effetto gel è la scelta giusta! Sono queste infatti le caratteristiche di questo prodotto a metà tra uno smalto in gel e una classica tinta per le unghie, che garantisce una manicure senza fastidiosi angoli sbeccati, e fino a oltre sette giorni.

Smalto effetto gel: tutti i vantaggi

I vantaggi che rendono lo smalto effetto gel una scelta vincente sono davvero tantissimi. In primis, Il bonus principale di questo prodotto innovativo è la facilità di applicazione, che non prevede l'utilizzo di una lampada a led. Niente centro estetico: questo prodotto è ideale per realizzare una manicure dall'aspetto professionale, anche a casa. Ma sopratutto, quello che rende questo tipo di smalto davvero facile da indossare è la facilità con cui si rimuove: per toglierlo infatti, basta un comune solvente per le unghie. Niente lima o fresa quindi, ma solo un batuffolo di cotone impregnato di acetone.

Smalto effetto gel: i consigli per farlo durare a lungo

Per una perfetta manicure, in grado di durare tra una e due settimane, ti consigliamo di partire preparando l'unghia ben limata e curata con una passata di primer. Questo prodotto andrà a levigare e proteggere il letto ungueale, nonché a rendere più semplice l'applicazione dello smalto. Poi, puoi proseguire con il tuo colore preferito. L'ideale sono due passate sottili, avendo cura di lasciare bene asciugare lo smalto tra una passata e l'altra. Per finire, basterà sigillare il tutto con uno strato di top coat effetto gel: donerà un tocco lucidissimo alla manicure ed utilizzerà i raggi UV naturali per proteggere lo smalto dalle sbeccature.

Gli smalti effetto gel in commercio sono davvero tanti. Per questo abbiamo selezionato per te i nostri preferiti, tutti da provare per unghie impeccabili, anche a casa!

I migliori smalti effetto gel da provare ora! 1/5 Per una perfetta manicure effetto gel, ti consigliamo la linea Essie Gel Couture. Questo smalto utilizzato insieme al top coat della stessa linea offre un colore ricco con una copertura uniforme, senza bisogno della lampada UV. Resistente alle sbeccature e allo sbiadimento, fino a 12 giorni di colore intenso e brillantezza. 2/5 Per unghie effetto gel senza bisogno della lampada, prova la linea Perfect Gel Nail Laquer di Kiko. Questo smalto per unghie effetto gel, da combinare con il top coat speficico Perfect Gel Nail Top Coat, regala alle unghie colore pieno, intenso, e un finish brillante. La sua texture ultra ricca e cremosa, abbinata a quella trasparente del top coat specifico, dona alle unghie un luminoso effetto plumping ed è facile da applicare grazie al pennello con setole lunghe a taglio tondo, che segue perfettamente la forma dell'unghia. 3/5 Per unghie che si asciugano rapidamente, prova lo smalto Insta Dri di Sally Hansen. Garantisce unghie perfette e dal colore pieno in soli 60 secondi con una sola passata. Ha una formula 3-in-1: base, colore e top-coat sono disponibili in un unico prodotto per una manicure dal finish brillante. 4/5 Per una manicure perfetta con effetto gel senza l’utilizzo della lampada UV prova la linea Nailfinity di Max Factor. Grazia a una speciale tecnologia contenuta all’interno della formula, i nuovi smalti Nailfinity assicurano un colore pieno e intenso a lunga tenuta – fino a 14 giorni – donando alle unghie un aspetto luminosiissimo. 5/5 Questo smalto è il best-seller del brand americano, e c'è una ragione. Il Miracle Gel di Sally Hansen si applica senza bisogno di utilizzare la lampada UV, e dona un colore pieno e massima brillantezza fino a 14 giorni. Grazie ad un’esclusiva tecnologia brevettata, questo smalto garantisce una maggior durata alle scheggiature rispetto a uno smalto normale. Per un risultato professionale a casa in soli due step, ti consigliamo di applicare il Top Coat Miracle Gel™ dopo il colore. PREV NEXT