U nghie che si sfaldano? Ecco 10 rimedi fai da te per prendervi cura delle vostre unghie in modo semplice e super naturale

Le cause possono essere tante e di natura diversa tra loro. Dall’uso di detersivi troppo aggressivi, alla poca protezione dal freddo e dagli agenti esterni tipici di questa stagione. Dall’utilizzo eccessivo di smalti o simili alla presenza di infiammazioni o attacchi micotici a carico della parte. Parliamo delle mani e in particolare di come trattare le unghie che si sfaldano. Garantendogli il massimo del benessere e della bellezza. Anche in inverno.

Ma come fare, quindi, per prendersi cura delle unghie in modo mirato ed efficace senza dover ricorrere a un professionista? Ovviamente seguendo qualche semplice consiglio per una cura fai da te da dieci e lode. Capace di nutrire le vostre unghie, rinforzandole e donandogli un pieno di salute in pochissime mosse. E in modo 100% naturale. Ecco, allora, dieci rimedi per unghie che si sfaldano da provare subito e da cui prendere ispirazione.

Unghie che si sfaldano? Provate con acqua e limone

Il limone si sa, nasconde in sé un tripudio di proprietà per la cura del nostro corpo, sia dentro che fuori. Ma sapevate che è anche un utilissimo ingrediente per la cura delle unghie che si sfaldano?

Ebbene sì e per usarlo è sufficiente immergere la parte in una miscela di acqua e limone, avendo cura di massaggiare la parte durante l’ammollo. Un elisir di benessere per le vostre unghie fragili e per donargli forza e lucentezza.

Olio extravergine per unghie super strong

Massaggiare le vostre unghie che si sfaldano con dell’olio extravergine di oliva rappresenta uno dei rimedi naturali più efficaci e utili per donare alla parte tutta la forza e la resistenza necessaria a fronteggiare gli attacchi esterni.

E par farlo basta davvero pochissimo. Solo qualche goccia di olio, da applicare direttamente sulla parte, massaggiando con cura, eseguendo dei movimenti circolari. Permettendo alle unghie di assorbire tutti i principi di questo fluido magico per il nostro benessere.

Il consiglio degli esperti per unghie che si sfaldano: l’olio di germe di grano

Un altro rimedio naturale e fai da te per le unghie che si sfaldano è dato da un ingrediente molto particolare ma assolutamente facile da reperire, l’olio di germe di grano. Per usarlo nel modo corretto e garantire alla parte bellezza e forza è sufficiente massaggiare le unghie con un composto creato unendo 5 millilitri di olio con dieci gocce di olio essenziale di limone.

Ripetendo questo trattamento di bellezza e benessere per almeno due o tre volte alla settimana. Rinforzando le vostre unghie in pochissime mosse.

Tea Tree Oil

Per chi non lo sapesse, il tea tree oil, noto anche come olio essenziale di melaleuca, è un olio tra i più versatili e incredibilmente ricco di proprietà antisettiche, antibatteriche e antimicotiche. Proprio per queste ragioni si presta a moltissimi impieghi nella cura del corpo, compresa quella delle unghie che si sfaldano a causa, per esempio, di un’infezioni micotica.

Per farlo è sufficiente applicare una piccolissima quantità di tea tree direttamente sull’unghia, per una o due volte al giorno. Andando a curare la causa delle fragilità dell’unghia in modo semplice naturale.

Olio di mandorle dolci per il benessere delle unghie

E per restare in tema oli, come non citare un alleato di bellezza insostituibile per la cura del nostro corpo: l’olio di mandorle dolci. Perfetto da usare come idratante ma anche per garantire benessere e forza alle unghie che si sfaldano.

Come? Semplicemente massaggiando la parte ogni sera prima di andare dormire con qualche goccia di olio. Un passaggio di bellezza da inserire nella vostra beauty routine serale e a cui non potrete più fare a meno una volta visti i risultati. Come dire, provare per credere!

Anche noto come coda cavallina, l’equiseto è uno tra i rimedi erboristici più usati e utili per prendersi cura delle unghie che si sfaldano o particolarmente fragili. Ma di cosa si tratta esattamente?

L’equiseto è un’erba remineralizzante e chi, quindi, aiuta a fortificare la parte, riportandola al suo naturale equilibrio e donandole tutta la forza e il benessere delle unghie sane e ben curate. Un ingrediente facilmente reperibile nella vostra erboristeria di fiducia.

Per chi non la conoscesse la fitocheratina è una sostanza naturale utile a difendere e rinforzare le unghie (ma anche i capelli). Per usarla al meglio è sufficiente unire tra loro:

5 grammi di burro di karité;

20 millilitri di olio di oliva;

5 millilitri di olio di ricino;

3 grammi di cera d’api o di cera vegetale.

Mixare il tutto lasciando che gli ingredienti si uniscano tra loro a bagnomaria e solo dopo aggiungere 1 grammo di fitocheratina, 2 millilitri di glicerina e, per finire, 3 gocce di olio essenziale di limone. Utilizzando il composto direttamente sulle unghie almeno una volta al giorno. Massaggiando delicatamente la parte.

Bicarbonato per le unghie fragili

Chi l’avrebbe mai detto che il bicarbonato fosse utile anche per le unghie che si sfaldano? Bene, ora lo sapete e potete procedere subito con un bel trattamento fai da te super efficace e a bassissimo costo. Vi basta unire due cucchiai di bicarbonato con un cucchiaino di miele e tre gocce di olio essenziale di limone.

Per ottenere un composto dal potere rinforzante, utile alla cura delle vostre unghie deboli. Massaggiando la pasta ottenuta sulla parte per circa cinque minuti e lasciando che il tutto agisca correttamente. Risciacquando via il composto una volta fatto con acqua tiepida.

L’aglio un alleato per le unghie davvero insolito

A meno che voi non siate delle novelle vampire, un alleato di bellezza e benessere per le vostre unghie che si sfaldano è, indovinate un po', proprio lui, l’aglio. Un rimedio naturale super efficace e semplice da usare.

Vi basterà tagliere a metà uno spicchio, passarlo direttamente sulle unghie e fare in modo che agisca per tutta la notte. Magari indossando dei guanti per proteggere la cura in atto. Il tutto eseguendo il trattamento per un paio di volte alla settimana. Il risultato è assicurato.

Olio di ricino, uno “smalto” per rinforzare le unghie che si sfaldano

Infine, tra i rimedi più utili per prendersi cura delle unghie che si sfaldano non poteva mancare l’olio di ricino. Ampiamente usato dalle nostre nonne, questo olio è in grado di donare forza e salute alla parte semplicemente unendo tra loro:

olio di ricino;

olio extravergine di oliva;

tre gocce di olio essenziale di limone.

Mischiando il tutto e applicarlo con un pennellino come un normalissimo smalto. Lasciandolo agire durante la notte per ritrovare al mattino le vostre unghie molto più forti e sane.

Che dire, non vi resta che provare uno o più di questi rimedi fai da te per unghie che si sfaldano. Ricordandovi sempre che la miglior cura è nella prevenzione, nelle attenzioni quotidiane che dedicherete alla parte (anche con l’uso di guanti) e nella dedizione verso il benessere del vostro corpo, tutto. Giorno dopo giorno.