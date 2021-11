C on la ricostruzione gel le unghie diventano più forti? Cosa c'è dietro uno dei misteri di questo trattamento di bellezza così trendy

La ricostruzione gel per le unghie è un trattamento molto richiesto e super trendy. L’ideale per una manicure perfetta, soprattutto in caso di unghie rotte, rovinate o sfaldate. Il risultato sono mani bellissime e alla moda.

Ricostruzione unghie gel

Esistono vari modi per realizzare una ricostruzione gel. Se le unghie sono regolari e sane basterà applicare semplicemente un gel a lunga durata, scegliendo fra le nuance più alla moda. Se invece sono presenti rotture provocate da problemi di crescita o traumi si potrà ricorrere a una ricostruzione molto più accurata.

Come farla durare

Le mani rappresentano una parte del corpo particolarmente esposta. Vengono usate per lavare i piatti o fare le pulizie, entrando a contatto con detergenti e sostanze dannose che finiscono per mettere a rischio la durata del gel unghie.

Per far durare il trattamento, ovviamente, è fondamentale non commettere degli errori e mettere in pratica dei consigli:

Idrata le cuticole ogni giorno

Non staccare il gel da sola

In caso di rottura corri dall’estetista

Inoltre è importantissimo preparare le unghie con attenzione prima dell’applicazione, garantendo così una buona tenuta. Servirà dunque un primer acido, perfetto per opacizzare l’unghia ed eliminare tutti i residui di grasso, sudore e polvere. Il secondo step nella preparazione invece sarà un antimicotico spray, da applicare per evitare che si verifichino dei sollevamenti del gel e la nascita di funghi a causa di acqua e sudore.

I vantaggi

La manicure gel ha moltissimi vantaggi. Per prima cosa consente di risparmiare tempo. Dopo una sessione di 40/50 minuti dall’estetista per effettuare la prima applicazione, non avrai più necessità di far asciugare lo smalto o di toglierlo e rimetterlo. Semplicemente dovrai tornare per sistemare la ricrescita dopo circa tre settimane. Il segreto sta nello scegliere un colore che sia pass partout, per esempio le unghie gel rosse. Il secondo vantaggio? Una manicure impeccabile, nessuna sbavatura o sbeccatura.

Le unghie diventano più forti oppure no?

Di sicuro questo trattamento è più costoso rispetto alla manicure fai da te e il re-fill, ossia il riempimento dell’area cresciuta, è necessario dopo pochi giorni. Ma la domanda che si fanno tutti è: la ricostruzione gel unghie è dannosa? Per prima cosa è importante sottolineare che esistono due differenti tipologie di ricostruzione. La prima è a base di acrilati e polimeri che si asciugano a temperatura ambiente. La seconda prevede l’esposizione a radiazioni UV per la polimerizzazione dell’acrilato.

A lungo andare il gel potrebbe causare fragilità ungueale. Per tale motivo la realizzazione di questa manicure è consigliata solo in caso di unghie sane. Ad ogni modo è importante ricordare che il mantenimento mensile della ricrescita si può effettuare per non più di quattro mesi. Dopo questo periodo potrebbe essere necessario sottoporre la lamina ungueale a trattamenti specifici remineralizzanti e idratanti.

Dunque le unghie con la ricostruzione gel diventano più forti oppure no? Di per sé non parliamo di un trattamento curativo. Il gel dunque non ha il potere di fortificare le unghie. Nonostante ciò, essendo applicato sulla lamina ungueale, le rende più robuste, più lunghe e ordinate.

Come funziona

La ricostruzione unghie in gel prevede l’uso di un materiale viscoso e inodore, da lavorare direttamente sulle dita. Il prodotto in seguito viene fatto indurire tramite i raggi di una lampada UV o LED.

La foto-polimerizzazione si utilizza pure per lo smalto semipermanente e rende il gel facile da utilizzare, permettendo di modellarlo sino a quando non si indurirà. Il risultato? Unghie luminose e brillanti, ma al tempo stesso particolarmente naturali.

Come scegliere la tecnica giusta

Quando si sceglie la tecnica di ricostruzione unghie gel è importante prendere in considerazione le proprie abitudini. Le tips sono poco adatte a chi utilizza le mani quotidianamente o per lavoro. Ad esempio le donne delle pulizie o chi lavoro in ufficio e usa il computer.

La ricostruzione con le cartine è consigliabile per migliorare la forma delle unghie, sistemando gli angoli sbeccati. La punta d’unghia dunque viene plasmata dall’esperto adoperando il gel e con una carta monouso. Una volta terminata la stesura si polimerizzerà, prima di limare il bordo libero.

La ricostruzione con seta è fra le tecniche più apprezzate e nuove per la ricostruzione in gel. Si tratta di strisce adesive di seta, tagliate in base alla misura dell’unghia da trattare.

Il procedimento è semplice. L’unghia vera viene limata, poi si applica una tip o una cartina, utilizzando la colla oppure in alternativa una striscia adesiva di seta. Il materiale si asciuga sotto una lampada, in seguito verrà steso un primer o un pregel. La mano si mette nuovamente sotto la lampada UV, infine il lavoro verrà completato con diversi strati di gel colorato.