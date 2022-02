L a nail art gold foil è di tendenza! Come copiarla, i prodotti e le tips per mani super preziose e very chic

Chic e di tendenza, la nail art gold foil è la più apprezzata del momento, l’ideale per mani sempre preziose e per una manicure davvero originale. Da qualche tempo ormai la foglia oro sta spopolando: merito di unghie super glam mostrate su Instagram dalle influencer.

Il fascino della manicure gold

Il gold foil è una fra le tecniche più apprezzate. Consente infatti di ottenere una manicure dorata e alla moda, grazie a un dettaglio prezioso e scintillante. Il risultato sono unghie da sfoggiare per un’occasione speciale, per una serata elegante o un party.

Cosa sono i foil

I foil sono dei fogli laminati molto sottili che si possono applicare sullo smalto semipermanente, il gel, l’acrilico e su ogni tipo di ricostruzione unghie. Il loro vantaggio? Consentono di creare in modo semplice e veloce delle manicure che sarebbero irriproducibili in altro modo.

La foglia oro si abbina alla perfezione ai colori chiari. Si passa un primo strato di prodotto, si lascia asciugare, poi si passa al secondo. Il foil va applicato quando lo smalto è ancora umido, picchiettando per farlo aderire completamente. Terminata l’applicazione della foglia d’oro si passa un top coat trasparente per fissare meglio tutto.

I colori

La nail art gold foil consente di sperimentare con trame e colori. Fra i toni migliori troviamo non solo quelli acquarello, ma anche tonalità più decise come il nero o il blu scuro. Da provare anche il verde foresta e il bordeaux, che si accostano alla perfezione al color oro. Questa manicure permette inoltre di giocare con il finish, puntando sul metallizzato anziché l’opaco per esaltare i riflessi della foglia oro. Infine per un effetto luce scintillante l’ideale sono piccoli strass, utili per decorare con stile le unghie, rendendole dei gioielli.

La manicure dorata fai da te

Il bello della nail art gold foil? Si può replicare anche a casa, bastano un po’ di manualità, fantasia e pazienza. Se segui gli step con attenzione e ti eserciti, riuscirai a creare una manicure dorata ogni volta che vorrai, abbinandola al look e brillando in qualsiasi occasione, dai party agli happy hour.

I prodotti che ti serviranno sono:

due smalti metallizzati (scegli tu quelli che preferisci e che si abbinano meglio);

un top coat trasparente, utile per fissare le decorazioni e donarti un look brillante;

le foglie d’oro.

Prima di tutto spezzetta le foglie d’oro, rendendole irregolari e asimmetriche. Stendi una passata di smalto e attendi che sia asciutta, evitando così la formazione di bolle. Passa poi un secondo strato di prodotto. Quando l’ultima passata sarà ancora bagnata applica i pezzetti di gold foil aiutandoti con un paio di pinzette per sopracciglia. Ricordati di essere delicata e fai una leggera pressione per far aderire bene le decorazioni. Attendi qualche secondo, assicurandoti che lo smalto sia asciutto, poi passa il top coat per fissare tutto.

Le nuove tendenze

La nail art gold foil non è l’unica tendenza in fatto di manicure. Dopo un periodo difficile, con la pandemia e il lockdown, è arrivato finalmente il momento di brillare. Così le unghie si accendono con colori super e scintille di luce, regalandoci la voglia di giocare e sperimentare.

Blu blu blu

La prima tendenza di questo 2022 è il blu. Un maxi trend che non coinvolge solo le unghie, ma tutto l’universo beauty. D’altronde il pervinca intenso è diventato il colore dell’anno.

Tartarugato è chic

Accanto all’animalier troviamo fra i must have per la manicure anche il tartarugato. Lanciato da Kylie Jenner, regala super sfaccettature e un colore acceso che non passa inosservato.

All nude

Il nude resta di tendenza, complice numerose variazioni sul tema. Dal rosa al marrone, il naturale è l’ideale per tutte le orme di unghie (ma a mandorla e nude è la combo perfetta!). L’effetto è very chic e discreto, un vero e proprio inno al minimalismo.

I love french manicure

La frech manicure permette di sperimentare più di qualsiasi altra soluzione. Si può declinare in tantissimi modi diversi, originali e creativi, giocando con finish e colori.

Applicazioni in 3d

Le applicazioni tridimensionali sono il must per chi vuole evitare la manicure classica e provare qualcosa di nuovo. Rendono le unghie degli accessori gioiello da abbinare ai look per lasciare tutti a bocca aperta. L’imperativo? Scegliere una soluzione che rispecchi il tuo carattere e modo di essere.

Disegni ondulati

Cool (soprattutto se dorati) i disegni ondulati sono di grande tendenza. Psichedeliche e morbide, le linee ondulate sono strepitose, meglio se con accostamenti particolari e colori fluo.