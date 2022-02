S ono color del latte ma questo non significa che passino inosservate. Le milky nails sono la tendenza del momento e questi sono i modi più cool per sfoggiarle

Negli ultimi anni a caratterizzare la nail art sono stati soprattutto colori intensi, disegni grafici e fantasie decise. Tutte idee validissime ma che indubbiamente hanno lasciato un po’ scontente le ragazze che preferiscono sfoggiare unghie minimal, curate ma che non diano troppo nell’occhio.

Se fai parte di questa’ultima corrente di pensiero sappi che è arrivato il momento della tua rivincita perché una delle tendenze di quest’anno, destinata a durare, sono le milky nails.

Cosa sono le milky nails

Come suggerisce la parola stessa, con milky nails si intende unghie del colore del latte, e quindi di colore bianco, che ovviamente rappresenta solo la base dalla quale partire, visto che all’interno di questa tendenza le variazioni sono tantissime e tutte meravigliose.

La versione che spopola di più è quella base, avvistata fino a qualche tempo fa soprattutto sulle spose ma che adesso è stata completamente sdoganata anche per la vita di tutti i giorni.

Lo smalto in questo caso è lattiginoso e leggermente trasparente, al punto da sembrare quasi nude. Iper delicato, solitamente è proposto lucido ma è perfetto anche con sfumature leggermente metal, che lo rendono leggermente più frosty.

Le celeb che lo hanno sfoggiato per prime

Molte celebrities lo hanno già scelto l’anno passato, spesso alternandolo al classico rosso e anticipando la tendenza di oggi.

Tra di loro spicca Hailey Bieber, non nuova nella veste di cacciatrice di mode da lanciare immediatamente, e che infatti le sfoggiava già la scorsa primavera.

Così come Kylie Jenner, neo mamma del suo secondo figlio che in tempi non sospetti si era già convertita alla milky nails.

O Cecilia Rodurguez, che ha scelto ma milky nails come soluzione unghie predominate, visto che sono tantissimi gli scatti che la ritraggono con questo colore.

Se queste soluzioni super semplici non ti convincono troppo ricorda che essendo estremamente neutre le milky nails si prestano a moltissime interpretazioni. Queste quelle che siamo sicure saranno le più viste (e fotografate) nei prossimi giorni.

French manicure milky nails

Un’altra delle tendenze del 2022 in fatto di unghie è la french manicure. Anche se oggi è spesso sfoggiata multicolor, la sua versione originale prevedeva solo l’uso di smalti trasparenti e bianchi, quindi perché non fondere french e milky nails e farne una terza tendenza super cool?

Le possibilità non mancano. Si può colorare tutta la superficie dell’unghia con uno smalto lattiginoso leggermente trasparente e la lunetta esterna con un bianco gesso opaco, così da ottenere un effetto super delicato e quasi impercettibile.

Oppure lasciare la parte più ampia dell’unghia nude e giocare con qualche linea geometrica bianca solo da metà in poi.

Milky nails romantica

In vista di San Valentino cosa c’è di più azzeccato di sfoggiare unghie a tema? Se stai già pensando che nessuna nail art che non sia rosso fuoco possa farti raggiungere un mood romantico e sexy preparati a smentirti.

Come dicevamo infatti, le milky nails, proprio perché neutre sono la base perfetta per veicolare, opportunamente arricchite, qualunque messaggio.

Se dunque è l’amore il sentimento che vuoi esprimere, fallo ricoprendo le tue unghie lattiginose con un tripudio di cuoricini. Tante anche in questo caso le idee da copiare.

Se vuoi ottenere un risultato il più naturale possibile potresti limitarti a disegnarne uno piccolo, semplicemente su un’unghia.

Oppure scegliere di farne poggiare uno su ognuna.

Infine, che ne dici di questa versione un po’ più baby ma decisamente romantica: un tripudio di micro cuoricini bianchi quasi impercettibili dipinti su tutta l’unghia.

Milky nails glitter

Le milky nails sono perfette non solo per le ragazze acqua e sapone ma anche per quelle rock. Per trasformarle da bon ton ad energiche, infatti, basta veramente poco, come ad esempio un tocco di glitter.

Al contrario di quanto avviene con la french manicure, in questo caso il modo più cool per sfoggiarli è quello di picchiettarli alla base dell’unghia.

Il rosa è molto probabilmente il colore che più si addice a questa tecnica perché genere un effetto ottico di continuità.

Tuttavia, se preferisci nuance più decise anche l’azzurro è perfetto.