Lo smalto oro è il segreto per una manicure minimal e sofisticata che non vedi l’ora di sfoggiare

S e pensi che lo smalto oro sia adatto solo nel periodo delle feste ti sbagli di grosso. Ecco qui i migliori smalti da comprare online per realizzare manicure super cool.

Nella nostra mente tendiamo ad associare lo smalto oro al periodo delle festività, eppure le golden nails possono essere sfoggiate in qualunque periodo dell’anno. Se ci pensi bene, potresti anche considerarle come un upgrade alle nude nails o anche come il gioiello che ti mancava per completare il look.

In fondo non è necessario avere unghie dorate e specchiato con smalto effetto metallizzato, piuttosto pensa a quanti dettagli puoi creare con uno smalto dorato. Dalle ormai super blasonate french manicure alla lunetta invertita, passando per meravigliose nail art con decori fatti a mano o effetti ombré, lo smalto oro si presta davvero ad accompagnare ogni stile.

Che dici? Ti senti ispirata a sufficienza e vuoi anche tu lo smalto oro per creare la tua nail art su misura? Allora ecco qui un po’ di opzioni da comprare online.

Smalti oro da comprare online

Qui di seguito trovi una selezione di smalto oro per ogni esigenza: classico, semi permanente, con glitter piccoli e maxi e in più una selezione di fogli dorati e glitter liberi per creare la manicure che preferisci.

