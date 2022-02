L’amore è nell’aria e San Valentino ce lo ricorda. Ecco come celebrarlo con una manicure romanticissima

Love is in the air non è solo la canzone di John Paul Young che risuona in radio e nella nostra mente quando San Valentino si avvicina, o quando ci sentiamo particolarmente romantiche. Ma è anche uno stato d’animo che ci avvolge e ci travolge e che possiamo accogliere e manifestare attraverso la bellezza. Come ha fatto Khloe Kardashian con le unghie a cuoricini.

E si perché è questo il momento perfetto di rinnovare la nostra manicure, non solo seguendo le tendenze dell’anno in fatto di unghie, ma anche palesando le nostre emozioni. Scopriamo come.

Manicure romantica: un tripudio di cuori

San Valentino è quel periodo dell’anno in cui i cuori diventano i protagonisti di ogni momento della giornata. La bellezza, ovviamente, non è esclusa da questo clima melenso, e ancor meno la manicure.

Le unghie di questo periodo infatti sono belle, romantiche e puntano su un grande classico: il cuore, il simbolo per antonomasia dell’amore. Possiamo sfoggiarne uno su una sola unghia, oppure tantissimi, possiamo scegliere il colore rosso o dare sfogo alla nostra creatività.

Il risultato finale è bellissimo e sicuramente perfetto per questo periodo. Ma ricordiamoci che l’amore va celebrato in ogni momento della vita, quindi questa manicure a cuoricini può essere sfoggiata in ogni momento dell’anno.

Khloe Kardashian con le unghie a cuoricini è super romantica

Una delle più grandi ispirazioni del momento arriva direttamente da Khloe Kardashian e questo non è un caso. La più piccola delle celebri sorelle è diventata una vera trend setter sia in fatto di moda che di bellezza.

È per questo che quando abbiamo visto la sua nuovissima e romantica manicure ce ne siamo innamorate. Sul suo profilo Instagram l’influencer ha condiviso le sue unghie lunghissime con la punta arrotondata, attraverso una foto con una didascalia semplice ma eloquente ( un emoji a forma di cuore), che ha fatto letteralmente impazzire il web.

Su una base molto neutra, scandita poi da un french rosa, i cuori rossi sono apparsi in maniera distinta e delicata sulle ultime dita della mano: uno per l’anulare e due per il mignolo.

Una mail art molto semplice, raffinata e delicata che può essere sfoggiata a San Valentino e in ogni altro momento dell’anno. Ecco come imitarla.

Come fare la manicure di Khloe Kardashian: gli strumenti

Una manicure semplice ed efficace, quella della piccola Kardashian che possiamo rifare anche noi a casa. Ecco quello di cui abbiamo bisogno:

Smalto rosa

Smalto neutro

Smalto rosso

Stencil (o in alternativa adesivi)

Top coat

Come fare la manicure di Khloe Kardashian: il procedimento

Dopo aver applicato uno smalto neutro sulla base dell’unghia, dobbiamo procedere alla realizzazione di un french dal colore rosa. Per per imitare Khloe Kardashian con le unghie a cuoricini abbiamo due possibilità. La prima è quella di creare un cuore direttamente sulle unghie con lo smalto, a mano o aiutate dagli stencil, la seconda, invece, è quella di applicare direttamente i cuoricini adesivi sullo smalto asciutto.

Una volta realizzata la nail art ricordatevi di effettuare una passata di top coat dal finish lucidissimo. Et voilà: la vostra manicure sarà pronta.

Per quanto riguarda la forma, invece, se volete imitare quella dell'influencer, aiutatevi con la lima per assottigliare le unghie e per stondare la punta. Ovviamente potete optare anche per delle varianti più appariscenti con l’utilizzo di glitter, estremamente di tendenza quest'anno, per far brillare i cuori sulle vostre mani.

Manicure romantica: altre ispirazioni

Seppure Khloe Kardashian con le unghie a cuoricini ci ha letteralmente conquistate, possiamo lasciarci ispirare anche da altre numerose manicure che celebrano l’amore e che mettono in mostra il nostro lato più romantico.

Il colore rosso resta sempre il protagonista assoluto, quanto meno per definire i cuori che andranno a popolare le nostre unghie. La base, invece, può variare. Meglio però tenerla sempre neutra per dare valore poi al disegno o all’applicazione.

In questo caso possiamo optare per una manicure neutra con french, come ha fatto Khloe Kardashian con le unghie a cuoricini, oppure scegliere di colorare le unghie con un bianco latte. Su quello, state pur certe, che i cuori diventeranno assoluti protagonisti della manicure.

La valida alternativa è data anche dall'utilizzo di uno smalto nude, perfetto da abbinare a qualsiasi look e in ogni periodo dell’anno. Anche in quel caso, un piccolo cuore applicato su una o due unghie, diventa un tocco prezioso in grado di caratterizzare anche la manicure più semplice.

Se volete osare, invece, e mostrare tutta la verve romantica che vi appartiene, colorate le unghie un rosso scarlatto e su queste applicate degli adesivi a rilievo a forma di cuori, bianchi o oro.

Come avete visto, le ispirazioni per la manicure di San Valentino sono tantissime. Se è vero che Khloe Kardashian con le unghie a cuoricini ci ha conquistate, è vero anche che possiamo sperimentare altre varianti del tema che ci permettano di esprimere al meglio i nostri sentimenti.

Per realizzare una nail art fai da te per San Valentino, o in occasione di qualsiasi altro momento romantico, tenete sempre a portata di mano i colori neutri per la base, il rosso per l’amore, dei glitter se volete brillare e stensil e adesivi per dare un tocco finale.