L e hot pink nails sono la tendenza più cool che vedremo nei prossimi mesi: pronte a provarle subito?!

Accese, coloratissime e super trendy: le hot pink nails sono la tendenza manicure più cool del momento. L’ideale da sfoggiare in primavera ed estate per unghie curate e bellissime, abbinate ai look della bella stagione.

Con l’arrivo delle belle giornate cresce la voglia di colori. E le tonalità accese invadono anche la manicure. Il colore più in voga del momento è l’hot pink, un fucsia che non passa inosservato, è vibrante e super glam.

A sceglierlo tante influencer e star che si sono lasciare conquistare da una nuance che mette allegria, perfetta da sfoggiare in spiaggia come in ufficio, dall’aperitivo a una cena informale, abbinato a look colorati o monocromatici (il total black e il total white sono l’ideale con il fucsia!). Il bello delle hot pink nails è che si possono declinare in tantissimi modi diversi a seconda dei gusti e dei desideri del momento, puntando sui trend unghie della primavera-estate 2022.

Basta dunque analizzare i must della stagione per scegliere ciò che si preferisce. Glitter e lustrini restano una soluzione perfetta per accendere le unghie di luce. I riflessi olografici e le paillettes rendono le hot pink nails ancora più spettacolari, l’ideale per chi ha un incarnato chiaro e vuole spiccare al massimo!

Voglia di glamour? L’effetto marmo, che arriva da TikTok, è ottimo per chi ha un’anima delicata e vuole spiccare, distinguendosi. L’unghia marmorizzata si ottiene mixando sulla base uniforme due colori. Il risultato è una manicure colorata, ma prima di eccessi. L’idea in più? Alternare colori pieni all’effetto marble nails per mani splendide.

Dopo le skittles nails di Valentina Ferragni, con un colore differente per ogni unghia, la nuova tendenza prevede di scegliere una sola nuance, ma con sfumature differenti. Le hot pink nails si prestano alla perfezione, con una mano omogenea in grado di svelare tutte le variazioni del fucsia.

E se la french manicure (ovviamente fucsia) resta una conferma, sulle decorazioni è possibile lasciare spazio alla fantasia e sperimentare. La tendenza dell’estate, da provare assolutamente, prevede decorazioni che richiamano la frutta, con angurie, fragole o frutti di bosco che ogni tanto sembrano apparire sulle unghie.