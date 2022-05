Le half moon nails sono tornate di moda e sì, le adoriamo!

E cco le half moon nails. La manicure più cool del momento e che siamo certe adorerete anche voi

Se anche a voi il cambio di stagione fa venire voglia di provare cose nuove e di dar libero sfogo alla fantasia e alla creatività, allora non potete perdere l’occasione di sfoggiare una manicure dall’effetto assicurato. Le half moon nails, la tendenza più amata dalla celeb e che siamo certe conquisterà anche voi.

Una variante della più classica e sempre gettonatissima french. Ma che capovolge la lunetta colorata portandola alla base dell’unghia stessa. Nel punto più vicino alle cuticole. Una tecnica super elegante, stilosa e mai banale. Che farà sembrare le vostre mani come appena uscite da un servizio fotografico da rivista patinata. Insomma, le half moon nails sono quello che stavate aspettando per regalare alle vostre unghie tutta la bellezza e il protagonismo che si meritano in vista della bella stagione.

Ma veniamo al punto più importante di tutti, ovvero come si realizza questa manicure ad alto tasso di bellezza e originalità. Come detto, le half moon nails, anche chiamate Cuban o Gatsby, sono una variante della french manicure. Ma che si caratterizzano per uno spostamento della lunetta tipica di questa nail art, verso la base dell’unghia stessa, subito dopo le cuticole. Lasciando che la parte arrotondata sia esattamente inversa rispetto alla linea naturale dell’unghia.

Quello che si va a formare, quindi, è una sorta di piccolo occhiello da lasciare nei toni nude, in contrasto con il resto dell’unghia optando per uno smalto del colore che si preferisce. O che si può valorizzare a sua volta con uno smalto di colore diverso o, perché no, con dei glitter o strass sapientemente applicati sulla parte. Ma come si realizzano esattamente le half moon nails?

Per prima cosa procurandosi uno smalto trasparente (o un top coat), uno smalto colorato, un pennello dalla punta molto sottile o uno stuzzicadenti e un foglio di alluminio (benissimo anche un tappo di bottiglia).

A questo punto armatevi di precisione e pazienza o procedete come segue:

applicate un primo strato di smalto nude su tutta l’unghia;

mettete un paio di gocce di smalto colorato sul foglio di alluminio e immergetevi la punta di uno stuzzicadenti o di un pennellino sottile;

con lo stesso, disegnate tre punti sull’unghia, andando a delineare la mezzaluna sulla base dell’unghia stessa (come una sorta di traccia da seguire);

unite i tre puntini disegnati, definendo la vostra mezzaluna;

ora riempite con lo smalto che più preferite tutto il resto dell’unghia, avendo cura di non oltrepassare il bordo disegnato;

per finire, poi, potete passare un secondo strato di smalto e concludere il tutto con una pennellata di top coat.

E le vostre half moon nails sono pronte per essere sfoggiate in tutta la loro bellezza e nei mille colori e varianti che deciderete di provare. Per rendere le vostre mani e il vostro look un concentrato di stile che sarà difficile non notare.