French si, ma pastello! Tutti i segreti, i colori e le ispirazioni più belle da copiare

L a french manicure pastello è l’ideale per sperimentare con il colore pur sfoggiando un look naturale e sofisticato. Scopriamo insieme le sfumature più belle, tutte le tendenze e le ispirazioni da copiare per mani arcobaleno!

Femminile, eterea, spensierata: la manicure french nei toni pastello è la nuova tendenza unghie che vi conquisterà. Chiamata anche Funky French, per la sua allure pop e colorata, questa tendenza è l’ideale per sperimentare con il colore, pur mantenendo le unghie piuttosto naturali, semplici ed eleganti. Una manicure fiabesca, positiva, leggera perfetta per ogni occasione e capace di aggiungere un tocco poetico ad ogni look. La rainbow pastel mancure è l’ultima frontiera della classica french con la quale ha in comune una base color latte o leggermente rosata ipreziosita però da un tocco di colore caramella sulle punte.

French colori pastello - tutte le manicure più belle da copiare ora!

I colori pastello sono una scelta dolce e delicata, che specialmente se impreziosita da fiori e delicate nail-art saprà donare alla manicure un look romantico e boho-chic irresistibile.

Fench colori pastello: unghie a mandorla, squadrate o corte?

Come per la classica french con lunetta bianca, la base di partenza imprescindibile è una manicure curata. Dopo aver rimosso con cura cuticole e pellicine, basterà limare le unghie nella forma desiderata. La più gettonata è la forma a mandorla, ideale per valorizzare le unghie medie o lunghe e per slanciare la mano, facendola apparire più affusolata.

Ma la french color pastello è bellissima anche su unghie squadrate, o a ballerina. In questo caso ci sarà più spazio per applicare la lunetta colorata ed il risultato sarà più d’impatto.

Può essere eseguita sia a casa con smalto tradizionale, che in salone con gel o semipermanente. In questo caso, complice anche il colore neutro all’attaccatura in grado di minimizzare la ricrescita, la manicure french pastello potrà durare fino a quattro settimane.

Unghie french si, ma colorato! Scegli la manicure nei toni pastello

I colori più amati per realizzare una french manicure pastello? Sicuramente i toni del rosa e dell’azzurro.

Ma via libera anche a french color lilla, arancione, giallo e verde menta!

E per le indecise, basterà indossarli tutti – per una delicatissima french manicure pastello effetto arcobaleno. L’unica regola? Giocare con la fantasia!